Sin códigos: encontró a su pareja saliendo de un hotel con su mejor amigo

Muchos dicen que “la pareja de un amigo es sagrada”. Sin embargo, las redes están plagadas de historias virales que rompen con esa regla y causan dolor, risas y reacciones de todo tipo. Esta vez, en pleno Día del amigo, empezó a circular un video que esconde una historia de amor... y traición.

El hecho tuvo lugar en San Miguel de Tucumán. Una tarde como cualquier otra, un hombre encontró el peor desenlace para su pareja: la encontró entrando a un hotel alojamiento con su mejor amigo.

Al ver la escena, el hombre, cuyo nombre no fue dado a conocer, agarró su celular y empezó a filmar la escena. “¡Te encontré entrando al hotel con mi amigo!”, expresó apenas comenzada la filmación. “¡Mirá! ¡Con mi amigo!”, añadió. La mujer, al ver que estaba siendo captada en video, intentó defenderse amenazando con una denuncia.

Encontró a su mejor amigo y a su pareja entrando a un hotel

“¡Vos no me vas a denunciar a mí porque yo te he encontrado!”, exclamó el hombre. “¡Con Antonio! Esto también lo va a ver la Liliana, todos lo van a ver. Entrando al hotel que está ahí a 50 metros del parque. Andate con Antonio, viví toda tu vida con él”, completó.

Mientras el joven despechado grababa y gritaba, su pareja se subió a la moto con su presunto amante y abandonó el lugar. El video, compartido originalmente en Facebook, tomó una notoriedad aún mayor cuando fue subido a Twitter.

Entre chistes y comentarios, los usuarios de las redes apodaron a Antonio como “el Icardi tucumano” y lograron que la filmación fuera replicada en miles de perfiles y medios.

LA NACION