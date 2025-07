Síndrome Urémico Hemolítico: las claves para prevenir la enfermedad que no tiene cura

La Argentina registra la mayor incidencia a nivel mundial del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), una enfermedad grave caracterizada por daño agudo de los riñones. Se trata de una afección que preocupa especialmente a padres de niños menores de cinco años, el grupo de mayor riesgo, ya que actualmente no cuenta con un tratamiento específico. Por ello, la prevención se convierte en la herramienta especial para combatirla.

En ese contexto, el cardiólogo Jorge Tartaglione explicó a LN+ los síntomas de alerta de la enfermedad que hasta el momento no tiene tratamiento y las medidas de prevención que pueden tomarse desde desde la correcta cocción de la carne hasta la higiene de las verduras.

Tartaglione

“La bacteria llega, se instala y manda un ‘delivery’ al riñón que es una toxina liberada por la bacteria Escherichia coli), que impacta sobre el riñón y genera insuficiencia renal”, detalló el doctor.

Y enfatizó: “Esto hoy no tiene tratamiento”. Al no existir una cura específica que ataque a la toxina, el abordaje médico es sintomático. “Tengo que buscar el tema de que no tenga insuficiencia renal, buscarlo inmediatamente. No voy a encontrar algo para esa toxina”, explicó.

En ese sentido destacó que el desafío médico en esos casos es evitar complicaciones mayores, como la falla renal crónica. Por ello, resaltó: “Lo más importante de este mensaje que quiero dar es la prevención que nosotros podemos hacer en casa”.

Medidas de prevención

En primer lugar destacó el importantísimo lavado de manos”. También recordó que la carne roja es uno de los principales vehículos de la bacteria. Según Tartaglione, el riesgo de contraer la bacteria está en cualquier carne. Sin embargo: “La probabilidad de que se pegue la bacteria por la contaminación de la materia fecal es mayor en la carne picada”, indicó. Por ello, recomendó asegurar una cocción completa.

Asimismo, aconsejó un lavado minucioso de las vegetales. “La verdura, lavála. Si tenés agua potable, y si no, con agua potabilizada”, aconsejó. “Agarrá un balde de agua, potabilizarla con lavandina si no tenes agua segura.. Son cosas precisas que pueden salvar una vida”.

Sobre el final, resaltó que “la contaminación cruzada no es menor” y recomendó evitar “mezclar todo” y no usar los mismos utensilios (tablas, cubiertos) para la carne cruda y para los alimentos ya cocidos.

Cuáles son los síntomas de alerta

Tartaglione explicó que el síntoma más característico del SUH es una diarrea severa. “No es una común, es una muy fuerte, muy prolongada”, precisó. Y contó que el cuadro suele estar acompañado de: