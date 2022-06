Subsidio de luz y gas: ¿qué trámite debo hacer para no perder la tarifa social?

El Gobierno Nacional dio a conocer un sistema de segmentación de tarifas energéticas, con la finalidad de diferenciar a los usuarios de los servicios de luz y gas, según su situación socio-económica. Por este motivo, la Secretaría de Energía de la Nación, pondrá a disposición de los aplicantes un documento que deberán completar de forma online o presencial para poder acceder a los subsidios.

A partir de esta semana, se publicará un formulario web, donde deberán inscribirse los usuarios interesados. Se tratará del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), una declaración jurada que completarán los consumidos en la que tendrán que detallar sus ingresos y serán segmentados en tres categorías. Este documento estará publicado en la página https://www.argentina.gob.ar/subsidios en los próximos días.

Asimismo, quienes no tengan Internet podrán completar la documentación en las oficias de Anses o de los prestadores de servicios (Edenor, Edesur, Metrogas, Camuzzi, Naturgy, entre otros). Según indicaron desde el Gobierno, se utilizarán las mismas herramientas que se habilitaron para registrarse para cobrar el ingreso familiar de emergencia (IFE) o para obtener la vacuna contra el Covid, durante la pandemia.

Luego de recibir las aplicaciones, la cartera evaluará cada caso particular y cruzarán información con sus bases de datos en una plazo de seis. Durante este período, ningún consumidor perderá su subsidio.

Para aplicar al subsidio los usuarios deberán completar el formulario del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía Shutterstock

¿Qué datos se pedirán en el registro?

Hasta el momento, no se dieron detalles acerca de la información que solicitará el sitio web. Sin embargo, al ser una declaración jurada, solo será habilitada para que accedan los titulares del servicio.

Por otra parte, trascendió que habrá un apartado exclusivo para quienes alquilan un inmueble. Así, podrán establecer el número de medidor que esté a su nombre y lugar del propietario de su hogar.

¿Qué deben hacer los inquilinos para no perder el subsidio?

Como se mencionó previamente, sin importar que el servicio no esté a su nombre, tendrán la posibilidad de regular la situación a través del formulario de RASE. En este trámite, deberán indicar el número de medidor de consumo asociado la propiedad donde reside y no le pedirá contrato de alquiler ni otra documentación para agilizar el proceso.

Al igual que la declaración jurada para los propietarios, los inquilinos podrán completar su formulario en los próximos días, cuando la cartera haga pública el sitio web.

Las tres categorías de usuarios

El Ministerio de Economía, confirmó a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial la semana pasada, la implementación de la segmentación de tarifas para tres grupos de usuarios. Estos categorías, se conformarán de la siguiente manera:

Segmento social : los ingresos totales del hogar de este sector, deben ser equivalentes a la canasta básica tipo 2, de acuerdo al Indec. A su vez deben tener menos de dos inmuebles o ninguno y tampoco contar un auto de menos de tres años de antigüedad.

: los ingresos totales del hogar de este sector, deben ser equivalentes a la canasta básica tipo 2, de acuerdo al Indec. A su vez deben tener menos de dos inmuebles o ninguno y tampoco contar un auto de menos de tres años de antigüedad. Segmento medio : este sector debe declarar ingresos mensuales de la residencia mayores a 1,5, pero inferiores a tres canastas básicas tipo dos. Por su parte, registrar no más de tres propiedades y menos de dos o más vehículos, con antigüedad no mayor a cinco años.

: este sector debe declarar ingresos mensuales de la residencia mayores a 1,5, pero inferiores a tres canastas básicas tipo dos. Por su parte, registrar no más de tres propiedades y menos de dos o más vehículos, con antigüedad no mayor a cinco años. Segmento alto: $333.000 (equivalentes a 3,5 canastas básicas tipo dos), es el límite de ingresos que deben declarar. Asimismo, estos usuarios registran tres o más automóviles con una antigüedad menos a cinco años y tres o más inmuebles.

El Ministerio de Economía segmentó a los usuarios en tres categorías Shutterstock

¿Qué pasa si no se completa el formulario?

El usuario corre el riesgo de que se le quite el subsidio si no completa la declaración jurada, aunque no cumpla con los criterios que estableció el Gobierno para ingresar al 10% de la población con mayor capacidad de pago. Si bien la quita del subsidio no es automática, el Estado no tendrá la suficiente información para hacer el cruce de datos y una vez que el usuario inicia el trámite, el Gobierno suspenderá la quita del subsidio hasta analizar la información.