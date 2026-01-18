Súper gripe H3N2: un infectólogo precisó cuándo hay que vacunarse para evitar cuadros graves

La llamada “súper gripe” H3N2 volvió a encender señales de alerta a nivel mundial y también puso el foco en la prevención en la Argentina. En una entrevista con LN+, el médico infectólogo Hugo Pizzi explicó que se trata de una variante que ya tuvo un fuerte impacto en el hemisferio norte y subrayó la importancia de la vacunación temprana para evitar cuadros graves.

Según detalló el especialista, la variante K de la gripe se originó en Australia, luego se expandió a Nueva Zelanda y más tarde llegó al Reino Unido, donde el sistema de salud se vio seriamente exigido. “En Inglaterra se esperaban unos 8000 casos y, a partir de ese número, la curva se amesetó, pero hubo una gran presión hospitalaria, con camas incluso en los pasillos”, señaló.

Pizzi remarcó que, a diferencia de lo ocurrido con el Covid-19 en sus comienzos, en este caso ya existen vacunas disponibles. Por eso, recomendó no esperar la llegada de los primeros fríos.

“La vacunación debería realizarse a fines de febrero o marzo. Esa es la clave para no tener cuadros graves”, explicó.

Además de la inmunización, el infectólogo insistió en mantener medidas de cuidado que ya forman parte de la rutina sanitaria. Entre ellas, mencionó la higiene frecuente de manos, toser o estornudar en el pliegue del codo y el uso de barbijo en espacios cerrados o con poca ventilación. “Si cumplimos con estas pautas, vamos a tener un pasar bueno y sin grandes contratiempos”, aseguró.

El infectólogo insistió en vacunarse antes de la llegada de los primeros fríos Getty Images

Quiénes deberían vacunarse

El especialista detalló que la vacunación es especialmente importante para los grupos de mayor riesgo, aun cuando la cepa que circulará localmente no coincide plenamente con la vacuna actual, cuya actualización llegará más adelante.

Entre quienes deberían priorizar la inmunización, mencionó:

Personas mayores de 65 años

Niños pequeños

Pacientes con enfermedades crónicas, como cardíacos, hipertensos o diabéticos

, como cardíacos, hipertensos o diabéticos Personas con sistemas inmunológicos comprometidos

En estos casos, según precisó, la gripe puede provocar complicaciones más severas y acelerar cuadros preexistentes.

Síntomas

La sintomatología de la H3N2 no difiere de la gripe tradicional: