Tiene 21 años y necesita juntar $1.700.000 para operarse de un tumor

La vida de Florencia Nizetich transcurría normalmente en Puerto Madryn. A sus 21 años, dividía sus días entre el trabajo, el estudio y la crianza de Franccesco, su hijo de un año y ocho meses. Sin embargo, en octubre recibió un duro golpe. Luego de visitar una guardia médica por un fuerte dolor estomacal le descubrieron un tumor. Actualmente tiene que reunir $1.700.000 para realizarse una operación quirúrgica y extirparlo. Desde las redes comenzó una campaña para reunir el dinero.

Todo comenzó cuando, entre el dolor en la zona del estómago y una fuerte descompostura que la mantuvo en cama, decidió ir a una guardia médica a hacer una consulta. Los profesionales le realizaron una ecografía y de inmediato le detectaron un bulto extraño en el hígado. “Lo primero que vieron fue una imagen nodular que no estaba identificada hasta entonces”, contó la joven de 21 años en diálogo con LA NACIÓN.

Florencia comenzó con fuertes dolores en el estómago y le descubieron un tumor. Foto: @flornizetich

Con ese primer diagnóstico, decidió tener una segunda opinión y consultó a una gastroenteróloga. En primer lugar, la profesional creyó que era un quiste, pero los análisis continuaron y el resultado de una tomografía confirmó que se trata de un tumor. De inmediato fue derivada al Hospital Italiano de Buenos Aires para seguir con una serie de estudios.

“Fui al Hospital Italiano, me hice la resonancia y me atendí con un patólogo. Me volví a Puerto Madryn y nos informaron que se iba a juntar un equipo médico a evaluar mi situación. A los días se comunicaron conmigo y me dijeron que el tumor debía ser operado porque tenía el tamaño de una mandarina”, detalló la joven.

La joven de 21 años es madre de un nene de dos. Foto: @flornizetich

En cuanto al diagnóstico final, Florencia explicó: “Vieron una parte dudosa dentro del tumor, que es un adenoma. Es benigno pero al ser un tamaño grande y por mi edad, lo tienen que sacar. Si sigue creciendo y se deja estar se vuelve cancerígeno”.

Los profesionales le informaron en ese momento que, debido al tamaño, se trata de un tumor que tiene en el cuerpo desde hace años, incluso desde antes de que se convirtiera en madre, en 2019.

Con la confirmación de los pasos a seguir, desde la obra social que tiene Nizetich realizaron la derivación para que se realice la intervención quirúrgica en el Hospital Italiano dada la complejidad el caso. Con el turno confirmado para el 11 de marzo, Florencia tuvo una consulta por videollamada con el cirujano a cargo y ahí mismo se enteró del costo particular que le cobra: más de $1.700.000.

Ante esta situación, y sin tener el dinero para afrontar la operación, Florencia comenzó a vender rifas en su ciudad, pero al darse cuenta que la suma que tiene que cubrir es muy alta, decidió viralizar su historia a través de un video que compartió en sus redes sociales.

Campaña de Florencia Nizetich

Gracias a la solidaridad de la gente, logró reunir más de un millón de pesos, aunque aún le resta una importante cantidad. A ese gasto se le suma otro: deberá permanecer en Buenos Aires un mes para realizarse controles previos y posteriores a la intervención.

Mientras recibe ayuda y su historia se viraliza, no baja los brazos. Por eso, lo que comenzó como una rifa de una canasta de alimentos, se llenó de colaboraciones por parte de la sociedad y ahora en los sorteos que hace hay más de 50 premios donados por diferentes emprendimientos y negocios de Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Gaiman.

La campaña solidaria comenzó en redes sociales. Foto: @flornizetich

Además, sigue vigente la campaña solidaria TodosxFlor en donde se busca reunir el dinero que falta para la operación. Aquellos que quieran colaborar lo pueden hacer a través de los siguientes medios.

Mercado Pago CVU : 0000003100031994017657

Alias: aldea.cron.caso.mp

Banco Nación CBU: 0110416930041659726951

Alias: CUENTO.FRENTE.YESO

En medio de este difícil momento que atraviesa, Florencia ahora lucha para recuperar la salud y poder ver crecer a su hijo.