La triste frase de Joaquín Nahuel, el pastelero de 10 años, que conmovió a Santi Maratea

Santi Maratea anunció que ayudará a recaudar fondos para ayudar a Joaquín Nahuel Núñez, un pastelero de 10 años que sufrió quemaduras en el 25% de su cuerpo y abrió un emprendimiento con el objetivo de juntar dinero para pagar su cirugía reconstructiva.

“Hola ¿alguien me puede explicar todo sobre el nene de las tortas? Estoy full Madeleine y no pude ver mucho, pero supuse que ya había conseguido la plata que necesitaba, pero recién me dicen que creen que no, ¿alguien sabe?”, escribió el influencer en su cuenta de Twitter.

Poco después, el influencer se contactó con el niño y le sorprendió su respuesta. “Me mandaron todos tu historia, sos un crack. ¿Cuánta plata te falta por juntar?”, le escribió Maratea. “¿A vos también te critican por todo?”, fue la tierna respuesta que le envió Joaquín.

El intercambio de mensajes entre Maratea y el niño pastelero. Fuente: Twitter

“Obvio, a todos nos critican. Pero no hay que hacer caso”. Más adelante, Santi aseguró: “El nene de las tortas se ganó mi corazón de verdad”. El influencer dejó en claro que quiere sumarse a la causa y armar una campaña para que Joaquín pueda operarse, ya que necesita colocarse cuatro expansores que cuestan 500 dólares cada uno.

Joaquín Nahuel, el pastelero de 10 años que superó un grave accidente y sorprende con sus tortas

Hace tres años, la familia de Joaquín pasó el peor susto de su vida cuando Joaco tomó una botella de alcohol y la roció sobre unas brasas. El fuego alcanzó gran parte de su cuerpo y tuvo que ser internado en el Hospital de Quemados en Caballito, donde permaneció por más de un mes hasta recuperarse. “Estaba jugando con mi hermano, era el cumpleaños de mi mamá, agarramos el alcohol y había quedado brasa. Le tiramos a la brasa y nos prendimos fuego los dos”, recuerda.

Ahora el niño acaba de abrir un emprendimiento de pastelería para juntar dinero para pagar la operación. En diálogo con LA NACION habló de sus dos mayores sueños: “Ser pastelero y entrar a Bake Off Argentina”.

Según contó a este medio, aprendió a cocinar cosas dulces a los seis años con su abuelo Francisco, quien le enseñó las primeras técnicas. “Yo hacía tortas con él y después me empezó a gustar hacer el decorado y todo”, resaltó el niño, que perfecciona su técnica con tutoriales de YouTube y Google y sueña con ingresar al concurso de pastelería de Telefe para poder continuar aprendiendo.

Una de las tortas que entregó Joaquín Instagram @joaquinn5084

“Él arrancó a los seis años cuando mi papá le dijo de hacer bizcochuelos para el té. Le hinchaba para hacerlas, pero en ese momento no las hacían con relleno. Después él empezó solo a hacerlas con el relleno y luego vino el decorado de las tortas y así comenzó el interés. Pero eso lo hacía solo”, relata Raquel Escobar, de 29 años, la madre del niño. La primera torta que hizo por iniciativa propia estaba decorada con confites, después fue incorporando otros elementos y diseños más complejos.

Actualmente, arma tortas de cumpleaños de dos y tres pisos a pedido de sus seguidores. Si bien en un principio empezó a trabajar con los pocos moldes que tenían en su casa, con el correr del tiempo la familia ha podido incorporar nuevos elementos para que Joaco deje volar su imaginación.