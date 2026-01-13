Tragedia en La Frontera. Sigue “inestable” el menor víctima de un choque entre una camioneta 4x4 y un vehículo UTV

PINAMAR (Enviada especial).- Sigue “inestable” el niño de ocho años que sufrió un severo accidente ayer en la zona de La Frontera, así lo admitieron fuentes confiables a LA NACION, luego de la cirugía a la que fue sometido esta mañana porque las severas lesiones que derivaron en su internación en cuidados intensivos en el Hospital de Pinamar Dr. Pepe Olaechea.

El menor había quedado ayer en estado crítico tras un choque frontal entre una camioneta Volkswagen Amarok blanca y un vehículo UTV de color rojo, en esa zona de playa de Pinamar, a donde suelen bajar con camionetas 4x4 y vehículos de esparcimiento. El niño iba a bordo del UTV.

Según fuentes oficiales, el menor debió ser reanimado en el mismo lugar del siniestro por los equipos de emergencia. Solo después de estabilizarlo, pudieron derivarlo al hospital local. “No había sangrado interno”, le indicaron a LA NACION fuentes vinculadas con la investigación del siniestro, al referirse al cuadro clínico del menor que tras la cirugía “sigue inestable”.

Durante la mañana de este martes, el niño fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado en terapia intensiva, bajo seguimiento permanente del equipo médico.

Un profesional de la salud que salía de la guardia del hospital —y que no participó directamente de la atención— explicó a este medio que el objetivo inmediato es lograr su estabilización antes de evaluar cualquier derivación.

“No lo atendí, pero sí lo vi. Lo que sé es que ahora hay que estabilizarlo. Cuando eso ocurra, lo más probable es que sea trasladado a Mar del Plata o a la Capital Federal, posiblemente en helicóptero”, señaló.

En el entorno familiar circulan versiones que indican que la abuela del niño estaría viajando hacia Mar del Plata, ante la posibilidad de que el menor sea derivado a un centro de mayor complejidad sanitaria, aunque esa información no fue confirmada por fuentes médicas ni oficiales y depende de su evolución.

Por el momento, no hay confirmación oficial sobre un eventual traslado, que quedará supeditado a la evolución clínica del menor en las próximas horas.

Desde anoche, familiares del menor internado por el choque entre un vehículo UTV y una camioneta 4x4 hacen guardia en el Hospital de Pinamar a la espera de novedades sobre su salud Marcelo Aguilar

La médica pediatra Melina Santillán, quien fue la primera en asistir al niño en el lugar del accidente en La Frontera, relató a LA NACION cómo fueron los minutos críticos previos a su traslado al hospital. La profesional, que se encontraba de vacaciones en Pinamar y regresaba a su casa cuando se topó con el siniestro, explicó que bajó de inmediato al ver al menor tirado en el suelo. “Yo pensé que necesitaban ayuda para tranquilizarlo, pero cuando lo vi estaba en coma, totalmente inconsciente, pálido y cianótico. La frecuencia cardíaca ya estaba bajando y apenas respiraba, no tenía respiraciones eficientes”, describió.

Situación crítica

Ante la demora de la ambulancia, comenzó a intervenir con los recursos disponibles y la ayuda de bomberos que estaban en el lugar. Según contó, el cuadro del chico indicaba un shock hipovolémico, producto de una pérdida importante de sangre. “Estaba tan pálido e inconsciente que era evidente que estaba sangrando por algún lado. Empezamos de inmediato con maniobras de reanimación: coordinamos con un bombero para hacer RCP y bolseo para asistirle la respiración”, relató.

La llegada de la primera ambulancia permitió iniciar la administración de líquidos. “Una enfermera le encontró una vena y pudo pasarle suero, que es una parte clave de la reanimación. Después llegó la segunda ambulancia, ya con el equipo completo y otra médica. Entre las dos logramos entubarlo y estabilizarlo para poder trasladarlo”, agregó.

Santillán explicó que el tiempo fue imposible de medir en medio de la emergencia. “La agonía de esperar una ambulancia fue tremenda porque yo no tenía nada con qué reanimarlo y el chico se estaba muriendo. Pero gracias a Dios llegó todo a tiempo y se pudo hacer lo que había que hacer”, señaló.

Sobre el cuadro clínico, indicó que el menor presentaba un traumatismo grave en el hígado, que habría sido la causa principal del sangrado. “De cráneo no sé, porque fue un accidente muy fuerte. No sé si voló o no, pero ahora está en buenas manos y hay que esperar la evolución”, concluyó.

Investigación

En tanto, los vehículos involucrados quedaron preservados en el lugar del choque para la realización de las pericias correspondientes, mientras se intenta establecer cómo se produjo la colisión y si alguno de los rodados circulaba fuera de las normas habilitadas para ese sector de La Frontera, una zona de intenso tránsito turístico durante el verano.

La causa del choque en La Frontera quedó anoche caratulada como “lesiones culposas” y se encuentra bajo investigación judicial.

El cuadro clínico del menor no permite por el momento su traslado. Anoche, LA NACION estuvo en el Hospital de Pinamar y el padre del niño herido informó: “El hospital nos trata muy bien, pero preferimos no hablar porque la madre, que está en camino, no sabe lo que está pasando”.

A principios de la temporada, en La Frontera se hicieron operativos de seguridad a la salida de ese sector al norte de Pinamar; se identificaron conductores de camionetas, UTV y cuatriciclos, se verificó documentación y se hicieron controles de alcoholemia Marcelo Aguilar López� - La Nación�

En uno de los accesos laterales del edificio, casi en la madruga de hoy una mujer, familiar cercana del menor, salió a encontrarse con quienes aguardaban noticias y, al verlos, rompió en llanto. Los allegados evitaron realizar declaraciones y se retiraron poco después. En el lugar también se observó a varios menores —entre ellos una niña de corta edad— visiblemente angustiados, acompañados por adultos.

Noticia en desarrollo