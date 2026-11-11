Tras la visita del papa León XIV: así siguen los cortes de calle en Buenos Aires por los próximos días

El papa León XIV se encuentra en Luján, donde esta mañana encabeza una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, su último día en la Argentina. El operativo de seguridad montado para la gira mantiene vigentes varios cortes de calle en Buenos Aires, en la ciudad y en la provincia, restricciones se extenderán hasta el 16 de noviembre.

Una multitud espera al papa León XIV en Luján donde dará la última misa de su visita a la Argentina Soledad Aznarez

Hasta cuándo rigen las restricciones de tránsito

Las restricciones de tránsito vinculadas a la gira papal se extenderán hasta el 16 de noviembre. Algunos cortes tienen horarios propios dentro de ese plazo, según la información que difundieron el gobierno porteño y la concesionaria del Acceso Oeste:

Acceso Oeste: corte total en ambos sentidos desde la medianoche de este miércoles, al menos hasta las diez y hasta el final de la misa del Papa.

Nunciatura Apostólica, en Recoleta: cierre vehicular total hasta la tarde de este miércoles.

Autopista Illia: sin costo para motos, autos y camionetas hasta las 14 de este miércoles.

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Cómo funciona el corte del Acceso Oeste

La autopista que conecta la provincia de Buenos Aires con la ciudad permanece cerrada en ambos sentidos desde las 00. La interrupción abarca toda la traza, por lo que los conductores deben usar otro recorrido. La restricción supera las diez horas y se extenderá hasta que termine la presentación del Santo Padre en Luján.

La medida responde a la organización de las actividades del día. La concesionaria Autopistas del Oeste la anunció días atrás y explicó que acompaña el operativo de seguridad por el Papa.

Qué calles siguen cerradas en Recoleta

El segundo foco de restricciones está alrededor de la Nunciatura Apostólica, en avenida Alvear 1637, donde se hospedó el Pontífice. Allí rige un cierre vehicular total desde el mediodía del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11.

El perímetro está delimitado por avenida Alvear, Cerrito, avenida del Libertador y avenida Callao. El operativo alcanza también 100 metros de Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear. Los puntos de ingreso y egreso están en Alvear y Callao, y en Alvear y Libertad.

Los vecinos de la zona no pueden usar sus cocheras durante el cierre. Como alternativa, la Ciudad habilitó lugares de estacionamiento a 45 grados sobre la mano derecha de Callao, entre Vicente López y del Libertador, y sobre del Libertador en sentido a Retiro, entre Libertad y Callao. Los vehículos que no se retiren del área restringida dentro del plazo establecido serán trasladados sin costo al predio de la Facultad de Derecho.

Vías alternativas

Para atravesar los sectores afectados, la Ciudad señaló como alternativas Lugones y la autopista Illia, que permiten continuar hacia Recoleta y el centro porteño. Otra opción es la colectora de la Illia y Salguero hacia la avenida Costanera Rafael Obligado, y desde allí Ramón Castillo, en la zona portuaria, para llegar a Retiro. Los desvíos desde General Paz hacia Cabildo, Santa Fe y Las Heras figuran entre las rutas sugeridas.

La autopista Illia es gratuita para motos, autos y camionetas hasta las 14 de este miércoles. La medida comprende al Paseo del Bajo para los vehículos livianos habilitados. Allí sigue prohibida la circulación de motocicletas.