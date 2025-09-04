Trenes hoy: así funcionan los servicios del Roca, Sarmiento, Mitre y San Martín este jueves 4 de septiembre

Miles de personas se trasladan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por medio del sistema ferroviario y muchos están pendientes del funcionamiento de los trenes día a día para asegurarse de llegar a su destino a tiempo. Es así que puede surgir la duda sobre el estado del servicio de hoy, jueves 4 de septiembre, de los trenes Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur y el Tren de la Costa.

Cabe recordar que algunas de las líneas tienen recorrido limitado o demoras porque se llevan a cabo obras.

Renovación de las vías del tren Mitre

Estado de trenes: cómo funcionan en el AMBA este jueves 4 de septiembre

A continuación, el estado de cada una de las líneas de trenes y sus ramales hoy, de acuerdo a Trenes Argentinos.

Tren Roca

En el ramal Bosques vía Quilmes hay recorrido limitado entre Plaza Constitución y Berazategui, por obras en zona de vías, hasta el 7 de septiembre. Por su parte, el ramal La Plata ya restableció el recorrido completo entre cabeceras.

En tanto, se hicieron modificaciones en el servicio: de lunes a viernes entre las 22 y las 23.30 los trenes desde Ezeiza hacia Pza. Constitución y entre las 22 y las 23.30 los trenes desde Ezeiza hacia Pza. Constitución no se detendrán en la estación Gerli, por obras en zona de vías.

Constitución - Alejandro Korn : circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.

: circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras. Constitución - Bosques Q : Tiene circulación limitada entre Constitución y Berazategui por obras.

: Tiene circulación limitada entre Constitución y Berazategui por obras. Constitución - Bosques T : circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.

: circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras. Constitución - Ezeiza : circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.

: circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras. Constitución - La Plata : circula con frecuencia habitual.

: circula con frecuencia habitual. Constitución - Lobos : circula con frecuencia habitual.

: circula con frecuencia habitual. Temperley - Haedo : circula con frecuencia habitual.

: circula con frecuencia habitual. Alejandro Korn - Chascomús : circula con frecuencia habitual.

: circula con frecuencia habitual. Tren Universitario: circula con frecuencia habitual.

Tren Sarmiento

El ramal Once - Moreno del tren Sarmiento circula con modificaciones en sus primeros y últimos trenes por obras de renovación de vías de lunes a viernes hasta el 5 de septiembre.

Además, el ramal Merlo - Lobos circula con recorrido limitado entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías. Hasta el viernes 5 de septiembre se cancelan los trenes Merlo - Las Heras de 21.14 y Las Heras - Merlo de 22.27 por obras en zona de vías. En tanto, los últimos servicios Merlo - Las Heras de 22.21 y Las Heras - Merlo de 23.38 circularán habitualmente.

Por su parte, el ramal Moreno - Mercedes tiene un cronograma especial, también por la misma razón.

Once - Moreno : circula con frecuencia habitual.

: circula con frecuencia habitual. Moreno - Mercedes : el tren que parte de Moreno hacia Luján circula con demoras de 15 minutos aproximadamente por problemas técnicos.

: el tren que parte de Moreno hacia Luján circula con demoras de 15 minutos aproximadamente por problemas técnicos. Merlo - Lobos: circula con frecuencia habitual.

Tren Mitre

El servicio de los ramales Tigre, Mitre y Suárez circula con modificaciones en los primeros y últimos trenes hasta el jueves 4 de septiembre por obras de renovación de vías.

Retiro - Tigre : circula con frecuencia habitual.

: circula con frecuencia habitual. Retiro - J. L. Suárez : circula con frecuencia habitual.

: circula con frecuencia habitual. Retiro - Bmé. Mitre : circula con frecuencia habitual.

: circula con frecuencia habitual. Villa Ballester - Zárate : el tren que viaja de Zárate a Villa Ballester tiene cancelaciones por problemas operativos.

: el tren que viaja de Zárate a Villa Ballester tiene cancelaciones por problemas operativos. Victoria - Capilla del Señor: circula con frecuencia habitual.

San Martín

No hay novedades sobre el servicio.

Retiro - Pilar / Dr. Cabred: circula con frecuencia habitual.

Belgrano Sur

Desde el lunes 8 de septiembre los trenes del ramal Dr. Sáenz - M.C.G. Belgrano circulan con recorrido limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano por obras.

En tanto, el servicio de del tren turístico entre Tomás Jofré y Mercedes se encuentra interrumpido. Lo mismo ocurre con el servicio de Puente Alsina - Aldo Bonzi por razones de seguridad operacional.

Dr. A. Sáenz - González Catán / Dr. A. Sáenz - Marinos del Crucero Gral. Belgrano : circula con frecuencia habitual.

: circula con frecuencia habitual. González Catán - Lozano : circula con demoras por falla técnica

: circula con demoras por falla técnica Tomás Jofré - Mercedes : servicio interrumpido.

: servicio interrumpido. Puente Alsina - Aldo Bonzi: servicio interrumpido por razones de seguridad operacional.

Tren de la Costa

No hay novedades sobre el servicio.

Av. Maipú - Delta: circula con su frecuencia habitual.