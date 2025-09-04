Trenes hoy: así funcionan los servicios del Roca, Sarmiento, Mitre y San Martín este jueves 4 de septiembre
Es posible conocer si el sistema ferroviario presenta cancelaciones, demoras o si su recorrido se hace con normalidad; a continuación el funcionamiento de cada ramal
Miles de personas se trasladan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por medio del sistema ferroviario y muchos están pendientes del funcionamiento de los trenes día a día para asegurarse de llegar a su destino a tiempo. Es así que puede surgir la duda sobre el estado del servicio de hoy, jueves 4 de septiembre, de los trenes Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur y el Tren de la Costa.
Cabe recordar que algunas de las líneas tienen recorrido limitado o demoras porque se llevan a cabo obras.
Estado de trenes: cómo funcionan en el AMBA este jueves 4 de septiembre
A continuación, el estado de cada una de las líneas de trenes y sus ramales hoy, de acuerdo a Trenes Argentinos.
Tren Roca
En el ramal Bosques vía Quilmes hay recorrido limitado entre Plaza Constitución y Berazategui, por obras en zona de vías, hasta el 7 de septiembre. Por su parte, el ramal La Plata ya restableció el recorrido completo entre cabeceras.
En tanto, se hicieron modificaciones en el servicio: de lunes a viernes entre las 22 y las 23.30 los trenes desde Ezeiza hacia Pza. Constitución y entre las 22 y las 23.30 los trenes desde Ezeiza hacia Pza. Constitución no se detendrán en la estación Gerli, por obras en zona de vías.
- Constitución - Alejandro Korn: circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.
- Constitución - Bosques Q: Tiene circulación limitada entre Constitución y Berazategui por obras.
- Constitución - Bosques T: circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.
- Constitución - Ezeiza: circula con frecuencia habitual. La estación Hipólito Yrigoyen se encuentra cerrada por obras.
- Constitución - La Plata: circula con frecuencia habitual.
- Constitución - Lobos: circula con frecuencia habitual.
- Temperley - Haedo: circula con frecuencia habitual.
- Alejandro Korn - Chascomús: circula con frecuencia habitual.
- Tren Universitario: circula con frecuencia habitual.
Tren Sarmiento
El ramal Once - Moreno del tren Sarmiento circula con modificaciones en sus primeros y últimos trenes por obras de renovación de vías de lunes a viernes hasta el 5 de septiembre.
Además, el ramal Merlo - Lobos circula con recorrido limitado entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías. Hasta el viernes 5 de septiembre se cancelan los trenes Merlo - Las Heras de 21.14 y Las Heras - Merlo de 22.27 por obras en zona de vías. En tanto, los últimos servicios Merlo - Las Heras de 22.21 y Las Heras - Merlo de 23.38 circularán habitualmente.
Por su parte, el ramal Moreno - Mercedes tiene un cronograma especial, también por la misma razón.
- Once - Moreno: circula con frecuencia habitual.
- Moreno - Mercedes: el tren que parte de Moreno hacia Luján circula con demoras de 15 minutos aproximadamente por problemas técnicos.
- Merlo - Lobos: circula con frecuencia habitual.
Tren Mitre
El servicio de los ramales Tigre, Mitre y Suárez circula con modificaciones en los primeros y últimos trenes hasta el jueves 4 de septiembre por obras de renovación de vías.
- Retiro - Tigre: circula con frecuencia habitual.
- Retiro - J. L. Suárez: circula con frecuencia habitual.
- Retiro - Bmé. Mitre: circula con frecuencia habitual.
- Villa Ballester - Zárate: el tren que viaja de Zárate a Villa Ballester tiene cancelaciones por problemas operativos.
- Victoria - Capilla del Señor: circula con frecuencia habitual.
San Martín
No hay novedades sobre el servicio.
- Retiro - Pilar / Dr. Cabred: circula con frecuencia habitual.
Belgrano Sur
Desde el lunes 8 de septiembre los trenes del ramal Dr. Sáenz - M.C.G. Belgrano circulan con recorrido limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano por obras.
En tanto, el servicio de del tren turístico entre Tomás Jofré y Mercedes se encuentra interrumpido. Lo mismo ocurre con el servicio de Puente Alsina - Aldo Bonzi por razones de seguridad operacional.
- Dr. A. Sáenz - González Catán / Dr. A. Sáenz - Marinos del Crucero Gral. Belgrano: circula con frecuencia habitual.
- González Catán - Lozano: circula con demoras por falla técnica
- Tomás Jofré - Mercedes: servicio interrumpido.
- Puente Alsina - Aldo Bonzi: servicio interrumpido por razones de seguridad operacional.
Tren de la Costa
No hay novedades sobre el servicio.
- Av. Maipú - Delta: circula con su frecuencia habitual.
