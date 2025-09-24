Trenes hoy: así funcionan los servicios del Roca, Sarmiento, Mitre y San Martín este miércoles 24 de septiembre

En la mañana de este miércoles 24 de septiembre se dio a conocer un paro de trenes sorpresivo por parte de los maquinistas que integran el gremio de La Fraternidad. Este afectan principales líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur. Por lo tanto, muchos usuarios de este medio de transporte público quieren saber el estado de estos servicios para encontrar alternativas de viaje.

Según informaron desde La Fraternidad a LA NACION, no se trata de una medida de fuerza. “Estamos trabajando para tomar las precauciones necesarias por el estado de la vía y la señalización defectuosa. En algunos ferrocarriles falta personal por retiros voluntarios”, detallaron desde el gremio ferroviario. Además, señalaron que las empresas a cargo del servicio de trenes no toman medidas para cuidar la seguridad de los pasajeros ni de los trabajadores. Es por eso que se decidió tomar esta solución para que los viajes en trenes sean más seguros, sin poner en riesgo a los pasajeros y al personal Ferroviario.

Los trenes en el AMBA tienen demoras y cancelaciones @taisetsukuzure

Se espera que esta situación se extienda 24 horas, es decir, que será durante todo el miércoles. De todos modos, desde La Fraternidad señalaron a este medio que seguirá “hasta que las empresas empiecen a tomar medidas al respecto”. Durante la jornada, las formaciones del sistema ferroviario en el AMBA viajan a solo 30 km/h, lo que provoca demoras.

En las estaciones de trenes se pueden ver filas de los pasajeros que intentan viajar a sus destinos por este medio. Además, los usuarios se amontonan dentro de los trenes para poder viajar, lo que provoca un gran malestar entre ellos. Se informó que en la línea Roca una formación quedó varada en el ramal Alejandro Korn, entre las estaciones Burzaco y Adrogué. Circularon imágenes donde se ve que decidieron bajar del vehículo y caminar por las vías.

Tren Roca: una formación se quedó varada entre Burzaco y Adrogué

A continuación, este es el estado de cada línea de trenes del AMBA este miércoles 24 de septiembre, de acuerdo a Trenes Argentinos:

Tren Roca

El servicio del ramal Constitución - Alejandro Korn se encuentra reducido entre las estaciones Constitución y Temperley por problemas técnicos entre Burzaco y Adrogué.

En tanto, estos recorridos tienen demoras y cancelaciones:

Constitución - Bosque Q

Constitución - Bosque T

Constitución - Ezeiza

Constitución - La Plata

Ezeiza - La Plata

Ezeiza - Cañuelas

Constitución - Lobos

Tren Sarmiento

Los ramales Once - Moreno, Moreno - Mercedes y Merlo - Lobos circulan con demoras y cancelaciones.

Tren Mitre

Los ramales Retiro - Tigre, Retiro - J. L. Suárez, Retiro - Mitre, y Villa Ballester - Zárate circulan con demoras y cancelaciones.

Tren San Martín

El estado del servicio del Tren San Martín este miércoles 24 de septiembre ricardo-pristupluk-11511

El servicio que viaja entre Retiro - Pilar / Dr. Cabred circula con demoras y cancelaciones.

Tren Belgrano Sur

Los ramales Buenos Aires - M. C. G. Belgrano y Buenos Aires - Gonzalez Catán circulan con demoras y cancelaciones.

Tren de la Costa

El servicio que circula entre Vicente López y Tigre también presenta demoras en esta jornada.