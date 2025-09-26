Trenes hoy: así funcionan los servicios del Roca, Sarmiento, Mitre y San Martín este viernes 26 de septiembre

Tras las medidas de fuerza que tomó La Fraternidad durante el miércoles 24 y el jueves 25 de septiembre, el Gobierno Nacional dictó conciliación obligatoria ayer para garantizar el funcionamiento de los trenes. De todos modos, esta mañana varias líneas de trenes presentan demoras y cancelaciones en sus servicios. En ese sentido, muchos usuarios se preguntan cómo funcionan las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur y el Tren de la Costa hoy, viernes 26 de septiembre.

Al observar la aplicación de Trenes Argentinos, se puede notar que algunas de las líneas ferroviarias que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tienen retrasos. En tanto, otras funcionan con su circulación habitual.

El comunicado de Trenes Argentinos por la medida de fuerza de La Fraternidad de este miércoles 24 de septiembre Captura

Este miércoles 24 de septiembre, la empresa Trenes Argentinos anunció que había “una medida de fuerza sorpresiva y encubierta de La Fraternidad, gremio que nuclea a los conductores”. En ese sentido, las formaciones viajaban a 30 km/h, lo que provocó demoras y cancelaciones en todos los ramales.

Inicialmente, se esperaba que la medida de fuerza durara 24 horas, es decir, solo por la jornada del miércoles. Sin embargo, se extendió hasta el jueves. Fuentes de La Fraternidad habían señalado a LA NACION que seguiría “hasta que las empresas empiecen a tomar medidas al respecto”.

En ese sentido, el gremio ferroviario aclaró a este medio que no se trataba de una medida de fuerza. “Estamos trabajando para tomar las precauciones necesarias por el estado de la vía y la señalización defectuosa. En algunos ferrocarriles falta personal por retiros voluntarios”, detallaron desde el gremio ferroviario. Después de que las reuniones con los representantes del gremio fallaron, el ministerio de Capital Humano emitió el jueves la conciliación obligatoria.

Comunicado oficial. pic.twitter.com/bLBMB9hPvl — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) September 25, 2025

Trenes hoy: así funcionan los servicios del Roca, Sarmiento, Mitre y San Martín este viernes 26 de septiembre

A continuación, el estado de cada una de las líneas de trenes y sus ramales hoy, de acuerdo a Trenes Argentinos.

Tren Roca

El funcionamiento del servicio del tren Roca este vienres 26 de septiembre

El Tren Roca circula con demoras y cancelaciones, pero por problemas operativos.

Tren Sarmiento

Los ramales Once-Moreno, Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos circulan con frecuencia habitual.

Tren Mitre

El servicio de los ramales Retiro-Tigre, Retiro-J. L. Suárez, Retiro -Mitre, y Villa Ballester-Zárate presentan retrasos.

San Martín

El funcionamiento del tren San Martín este viernes 26 de septiembre Ignacio Sanchez

El servicio que viaja entre Retiro - Pilar / Dr. Cabred circula con frecuencia habitual.

Belgrano Sur

Los ramales Buenos Aires-M. C. G. Belgrano y Buenos Aires - González Catán circulan con demoras y cancelaciones.

Vale recordar que los trenes del ramal Dr. Sáenz-M.C.G. Belgrano circulan con recorrido limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano por obras.

Tren de la Costa

El servicio que circula entre Vicente López y Tigre no presenta retrasos en su cronograma durante esta jornada.