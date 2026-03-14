Un turista murió al caer desde un cuarto piso de un hotel en Chubut

Una tragedia conmocionó este sábado a Comodoro Rivadavia, Chubut, cuando un hombre de 69 años murió al caer del cuarto piso de un hotel. La víctima vacacionaba junto a su esposa y su hija cuando ocurrió el incidente, del que todavía se investigan las causas.

Tabacco y su familia eran de Río Gallegos y se habían acercado a la ciudad para disfrutar de un descanso en familia.

El incidente ocurrió cerca de las 9.40, cuando testigos en el Apart hotel en 9 de Julio 880 vieron al hombre, identificado como Plinio Marcos Tabacco, caer en el sector central del edificio.

Las primeras investigaciones apuntaron a que Tabacco se tropezó en una escalera interna del alojamiento que conectaba el tercer y cuarto piso del hotel y cayó al vacío, reportó el medio local ADN Sur. La víctima habría muerto por las heridas fatales. Su esposa e hija presenciaron el hecho y llamaron al 911.

Personal de la División Policía Científica y de la División Policía de Investigaciones (DPI), encabezados por el Of. Ayte. Mayor y la Subcomisario Daniela Millatruz, se presentaron en el lugar para analizar las cámaras de seguridad y descartar que haya criminalidad en el hecho. También se restringió el paso de peatones y vehículos.

En las próximas horas, tras varios trámites judiciales, el cuerpo de Tabacco será repatriado a Santa Cruz, donde podrá ser velado por su familia.

Un turista francés murió durante una excursión en alta montaña en Mendoza

Un hombre murió el pasado 3 de marzo en Mendoza tras sufrir una descompensación durante una excursión de alta montaña en la ciudad de Tunuyán. Se trata de un turista de origen francés, que se encontraba en una zona conocida como el Cajón de Arenales, más allá del Refugio Portinari.

Este valle de escalada es un área de difícil acceso en la precordillera andina, a la que debe accederse con cierto nivel de profesionalismo en el deporte. Según informó Diario UNO, la víctima experimentó síntomas que coincidían con los de un edema pulmonar, habitual debido a las alturas en esa zona.

Cajón de Arenales, Mendoza Alejandro Girela - Shutterstock

La alerta a las autoridades llegó a través de un llamado al 911 alrededor de las 15 del lunes, que informó sobre un hombre con “dificultad respiratoria”. El operativo de rescate terrestre se inició rápidamente y participaron efectivos de Gendarmería Nacional —Escuadrón 28 Tunuyán—, personal policial, Guardaparques, UPRAM, Bomberos y Policía Turística.

El hombre —que fue identificado como Joel Oliver, de 35 años—, se encontraba acompañado por otra persona al momento del incidente. Pese a los esfuerzos de los equipos de rescate, horas más tarde, el personal de Gendarmería confirmó que el andinista había fallecido.