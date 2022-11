Un baño digno para todos: 6 millones de argentinos no tienen inodoro en sus casas

Este sábado 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Inodoro. ¿Qué pretende esta fecha? ¿Cuál es la situación de Argentina frente a la crisis mundial de saneamiento? ¿Qué medidas se pueden tomar al respecto?

escuchar

Hace unos años, Mayra Arena fue protagonista de la charla TedX “¿Qué tienen los pobres en la cabeza?”. Durante su discurso, la oradora le enumeró al público diferentes situaciones que vivió durante su infancia en Villa Caracol, uno de los barrios más vulnerables en Bahía Blanca. “Les quiero contar un descubrimiento que hice cuando era chica y nunca le conté a nadie”, empieza.

Y deslumbra con su relato: “Cuando yo era chica, donde crecí no había baños. Resolvíamos ese tema como podíamos, pero nadie de la villa tenía baño. Por supuesto que conocía el baño de la escuela, algún baño público, pero nunca había ido a uno en una casa. Una tarde una amiguita me invita a jugar a su casa y en un momento pido pasar al baño. Cuando paso, me sorprende que hay dos inodoros. ¿Por qué en una casa tienen dos inodoros? ¿Es uno para grandes y otro para chicos? ¿Es uno para las mujeres y otro para los varones? Me pongo a mirarlos y descubro que el segundo inodoro no tiene pozo, sino una chapita de desagüe (lo que me hizo creer que era para la orina). El secreto que les quería contar es que durante años oriné en el bidet de mi amiga. Lo que no les voy a contar es hasta qué edad seguí creyendo que esa era la función del segundo “inodoro”. Es un secreto que morirá conmigo”.

Mientras para muchos de los argentinos ir al baño dentro de su casa es una normalidad, otros lo consideran un total privilegio. El Día del Inodoro busca dar a conocer una problemática invisible, que impacta en la vida de las personas más vulnerables en términos de salud y bienestar. Según la Organización Mundial de la Salud en 2019, cada día más de 800 niños y niñas menores de cinco años mueren por enfermedades relacionadas con el consumo de agua insalubre, un saneamiento inseguro y una higiene deficiente. Los niños y niñas corresponden al sector más afectado por esta problemática.

La falta de baño afecta principalmente en la salud, pero también en el desarrollo integral de las personas: su asistencia al trabajo, integración en sociedad, nutrición, bienestar general y otros factores. Para las mujeres y niñas, señala un especialista en el tema, esta situación es más grave ya que las expone a riesgos de acoso o hasta abuso cuando deben salir de sus hogares en búsqueda de un baño o utilizar letrinas de estructuras precarias por donde las pueden espiar.

Al no contar con un baño dentro del hogar, las familias en estado vulnerable suelen utilizar una letrina precaria que se ubica lejos de su vivienda para evitar el olor. Es así como en invierno o en temporadas de grandes lluvias, muchas optan por usar un balde o tacho para no exponerse al frío o a la inseguridad.

Tomar acción

Tener acceso a servicios de saneamiento gestionados de forma segura, en combinación con servicios de agua potable y buenas instalaciones donde mantener los hábitos de higiene, son la base de la salud pública. Según una investigación de la ONU, por cada peso invertido en saneamiento, se ahorran 5 pesos en costos médicos y aumento de la productividad.

El Día Mundial del Inodoro pretende concientizar en la toma de medidas para hacerle frente a la crisis mundial de saneamiento y, a su vez, alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible que aspira a un saneamiento y agua para todos de aquí al 2030.

Pato Purific y Fundación Escolares se suman a través de la acción. Bajo el lema “Un baño digno para todos” se propusieron construir y mejorar las condiciones de los sanitarios de un grupo de escuelas rurales de Santa Fe. De esta manera, la alianza ayuda no solo a optimizar las condiciones sanitarias extremadamente precarias sino también les brinda oportunidades de desarrollo y progreso a todos los implicados.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION