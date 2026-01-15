Un campeón del Dakar analizó los accidentes de La Frontera en Pinamar y advirtió dónde está el principal riesgo

Luego del choque ocurrido en Pinamar, en la zona conocida como La Frontera, donde una camioneta chocó con un UTV, el tricampeón del Dakar Marcos Patronelli analizó lo que sucede cada verano en ese sector y alertó sobre los riesgos que se repiten temporada tras temporada.

En diálogo con LN+, el piloto fue contundente: “Tiene que haber orden y disciplina. Yo me enojo porque participo todos los veranos en la costa atlántica y no puede ser lo que pasa".

Y siguió: “Si vieras los videos de Pinamar, se paran todos en una línea y hacen picadas, corren como locos todas las tardes”. Para Patronelli, el principal problema no es el uso de estos vehículos en sí, sino la falta de límites claros y de conciencia sobre el peligro.

Marcos Patronelli, campeon del Dakar

Dónde está el principal riesgo

El campeón del Dakar explicó que el escenario más peligroso no es la playa, sino las dunas. “En los médanos no sabés qué hay del otro lado. Ahí están los encuentros, los choques y los accidentes”, advirtió. Según señaló, la combinación de velocidad, falta de visibilidad y maniobras imprudentes termina generando situaciones graves, como la ocurrida en los últimos días.

Patronelli sostuvo que muchos usuarios subestiman el riesgo o directamente no lo dimensionan. “Tenés gente que la tiene clara y chicos que no. Con orden se evita que hagan picadas. Está buenísimo andar, pero así se lastiman”, afirmó.

UTV: seguridad y responsabilidad individual

El piloto también hizo hincapié en el uso correcto de los UTV, a los que comparó con autos de carrera. “Un UTV es como un auto de competición, estás dentro de una jaula. Si tenés el cinturón puesto y casco, es muy difícil que te lastimes aunque vuelques. Si vas suelto arriba, te matás”, alertó.

La mayoría de las personas que utiliza UTV en La Frontera de Pinamar no utiliza casco Marcelo Aguilar - LA NACION

En ese sentido, remarcó que la responsabilidad es individual. “Cuando te subís a un vehículo sin cinturón, la responsabilidad es tuya. Con un pequeño control, al menos hacés que la gente se ponga el casco”, explicó, sin plantear un esquema de multas o sanciones duras.

Orden sin “molestar” las vacaciones

Según Patronelli, la solución pasa por organizar mejor la actividad en los médanos, sin convertirla en una experiencia restrictiva. “La gente va de vacaciones y quiere libertad. No se trata de molestar, sino de ordenar un poco y tomar conciencia”, sostuvo.

Finalmente, insistió en que disfrutar de los vehículos recreativos es posible, pero con reglas claras: “En la playa no hay problema porque es plano. En los médanos hay que respetar los elementos de seguridad”.