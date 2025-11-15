El momento en el que condenaron a los integrantes del clan Sena en el caso Cecilia Strzyzowski

Tras una larga espera, finalmente el jurado encontró culpables al clan Sena y a tres de sus colaboradores, mientras que una de ellas resultó no culpable y absuelta, por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. La decisión ocurrió mientras una gran manifestación ocurría afuera de las oficinas del Centro de Estudios Jurídicos en Chaco.

Familiares, conocidos y manifestantes pedían justicia por Cecilia a los gritos, como lo hicieron en los últimos días. Unas horas antes, la abuela de Cecilia aseguró que consideraba que a su nieta la mataron de a dos. “Es un clan de la muerte, están acostumbrados a matar gente. Esta es una gallina más que mataban”, afirmó.

Este sábado, adentro de las oficinas, la jueza Dolly Fernández se sentaba en su silla y esperaba el momento de hablar con el jurado. La decisión se demoró durante unos minutos debido a que buscaban conectar un parlante para que el veredicto pudiera ser escuchado afuera de las oficinas.

Cecilia Strzyzowski,

En los primeros momentos, la jueza se mostró nerviosa, moviendo las manos, tomando agua y tocándose la cara. En un momento llegó a agarrarse el rostro con las manos a la espera de poder empezar con la lectura. Esto continuó hasta que, finalmente, pudo proceder y consultar al jurado si habían llegado a un veredicto.

Tras la afirmación del jurado, le acercaron el veredicto para que comprobara su veracidad. Luego, le informó a la representante del jurado que ya podía leer el resultado. “A la vocera del jurado le pregunto si puede leer el veredicto. Le pido que se ponga de pie y también a los imputados para escuchar el veredicto”, expresó.

El asesinato de Cecilia ocurrió el 2 de junio de 2023 en la casa donde vivían Emerenciano Sena y Marcela Acuña en la calle Santa María de Oro 1460. Ambos son piqueteros de mucho poder, que construyeron su imperio con alianza al gobernador Jorge Capitanich. Allí también se encontraba César Sena, pareja de Cecilia, quien entró a la vivienda después de las 9.15. Cecilia nunca salió de ahí. Y su cuerpo nunca apareció.

Femicidio de Cecilia: condenaron al clan Sena

Un paneo general de la sala dejó ver las expresiones de los acusados mientras esperaban el veredicto. La decisión del jurado sobre cada uno debía ser unánime para que se considere la condena. El primer veredicto fue el de César Mario Alejandro Sena, a quien el jurado encontró culpable como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género. Sena esperó el resultado con las manos agarradas en su espalda y los ojos cerrados.

A su lado, Marcela Verónica Acuña esperaba su turno. El jurado la declaró culpable en carácter de partícipe primario del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género. La mujer no se inmutó al conocer su condena.

Le siguió Emerenciano Sena, declarado culpable en el carácter de partícipe primario del delito de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género. Sus gestos no pudieron verse, ya que tenía un barbijo puesto.

El matrimonio y su hijo fueron condenados a cadena perpetua.

La puerta donde se espera el veredicto del juicio Cecilia en Chaco Camilo Del Monte

Previamente, las defensas de Marcela y Emerenciano habían solicitado que el jurado los declare no culpables en base a un artículo del Código Penal que exime de responsabilidad criminal a quienes encubren a un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad.

El veredicto continuó sobre los colaboradores, José Gustavo Obregón, Fabiana Cecilia González, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso. Los primeros dos eran considerados por el clan Sena como otra familia.

Sobre González se cree que fue en varias ocasiones a la residencia familiar para encargarse de la limpieza de áreas específicas y gestionar la donación y traslado de una cama y un colchón manchados con sangre que después se comprobó que era de Cecilia. Todo bajo órdenes de Acuña. En tanto, Obregón fue consultado para verificar si había un cuerpo en la casa. Luego confesó que ayudó a descartarlo y lo trasladó a la chanchería junto a César Sena para quemarlo.

César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena

Obregón fue declarado culpable del delito de encubrimiento agravado. Solo llegó a bajar su cabeza con un rostro serio cuando lo informaron. González fue encontrada culpable del delito menor incluido en encubrimiento simple. Cabizbaja, aceptó su condena asintiendo con la cabeza.

La pena para ambos va de uno a seis años. En tanto, Melgarejo fue condenado por encubrimiento simple, lo que podrá ser de seis meses a tres años. Sin levantar ni una vez la cabeza, lloró mientras leían su condena. Reinoso fue declarada inocente y absuelta.

Tras el veredicto, a la salida de las oficinas, la familia de Cecilia repitió la misma frase una y otra vez: “Gracias, muchas gracias”. Primas de Cecilia y su abuela, que le bajó la presión tras el veredicto, se fueron en un auto. “Toda la familia está muy agradecida. Vamos a descansar. Y jamás la vamos a olvidar. Ella va a descansar porque se hizo justicia”, señalaron.

Minutos después, el abogado de Emerenciano Sena, Ricardo Osuna, se retiró de las inmediaciones escoltado por efectivos policiales. El operativo policial fue enorme, mientras los manifestantes le tiraron agua y varios elementos. “Hijo de p..., hijo de p...”, le gritaban mientras se retiraba resguardado por los efectivos, que lo metieron en un auto.