Un funcionario argentino dio detalles del episodio que vivieron cuatro turistas en un bar de Madrid

Alejandro Nimo, el agregado comercial de la representación argentina en España, se refirió este viernes al violento episodio que vivieron cuatro turistas argentinos el martes en la capital, Madrid, cuando fueron agredidos en un reconocido bar por los mozos que allí trabajaban.

El funcionario contó que se enteró por redes sociales de lo ocurrido y que luego conversó con una de las afectadas, Laura Varela, oriunda del conurbano bonaerense y quien se encontraba allí con su pareja. Al respecto Nimo dijo, en diálogo con radio Mitre: “Fue una situación horrible. Por lo que me cuenta Varela, ellos se acercaron a este lugar, que es un lugar muy conocido, hicieron fila para lograr un lugar privilegiado, pagaron su entrada y después viene la gente del lugar a decirles que querían privilegiar ese lugar, que era uno de los lugares favoritos para unas personas de origen mexicano que habían gastado, habían consumido en unas botellas de whisky bastante caras”.

Tras ello, siempre según el relato de la argentina, continuó con los detalles de lo ocurrido: “Estaban pasando una noche fantástica por lo que me cuenta Varela. Pero lógicamente, como hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, les dijeron que no correspondía, que habían hecho una fila de casi por una hora y habían esperado por su lugar y estaban consumiendo, que por lo menos les dejaron terminar de consumir lo que habían pedido. Fue ahí que se produjo un hecho de violencia que está reflejado en videos”.

La agresión a un grupo de argentinos en un bar de Madrid

Las imágenes a las que hizo mención el funcionario se hicieron virales en redes y muestran el momento en que los argentinos son abordados por los trabajadores del bar, quienes les dicen que se retiren hasta que de pronto uno de los mozos sacar de la zona a una de las mujeres del brazo y de forma violenta y comienza la discusión.

“Están todos locos, ¿qué les pasa?”, se escucha decir a una de las argentinas y luego llega la agresión de parte de uno de los trabajadores del lugar: “Os comportáis fatal. Os habéis comportado como unos animales. Argentinos comportáis como animales siempre. Son unos maleducados, faltaron el respeto a todo el mundo”.

Sobre esto, Nimo sumó: “Aparentemente, por lo que me cuenta Varela, a una de las argentinas le retuercen el brazo, como si fuera un delincuente. Luego los empujan a todos hasta la calle y a Varela, que incluso llegó a la calle con su copa en la mano, le pegan un golpe en la mano y le rompen la copa”.

En tanto, remarcó que lo ocurrido fue algo que lo sorprendió en tanto nunca debió interceder en problemas de este tipo en el país. “Quiero aclarar que esto es un hecho prácticamente inédito, muy extraño, porque a los argentinos en España nos tratan muy bien”, dijo.

Sin embargo, fue contundente con sus palabras respecto de este episodio: ”Lamentablemente en este lugar se han encontrado con gente muy violenta; una vez que ellos se retiraban del lugar, ese patovica, custodio o segurata, como le dicen acá en España, los empieza a perseguir y se ve en el video claramente que hay una discriminación porque empieza directamente a hacer unos comentarios muy tristes respecto de la nacionalidad de las personas, diciéndole que los argentinos siempre traen problemas y bueno, algunas palabras que no quiero repetir al aire”.

Poco después, sobre las mujeres afectadas, Nimo relató: ”Son de Banfield pero están viviendo en Granada y habían ido a Madrid para pasar un buen momento que lamentablemente no fue así”. Asimismo, respecto de otra pareja, oriunda de Tucumán, contó: “No eran dos matrimonios que fueron juntos, se habían conocido haciendo la fila para lograr entrar a este lugar que parece que es muy demandado. Eso es lo más triste, que encima estuvieron más de una hora desde temprano para ubicarse en una mesa buena. Por eso era lógico y entendible que se negaran a que los echen”.

Por último, aseveró que se puso en contacto con el cónsul general en Madrid, Daniel Plaza, y que ambos se pusieron a disposición y se van a comunicar ahora con las familias. “Ellos ayer, lógicamente frente a esta situación de violencia y el susto, no la denuncia. Sí postearon en Google un comentario acerca de la situación vivida en el lugar y los propietarios o los encargados del lugar no tuvieron mejor idea que amenazarlos para que no publiquen más, amparándose en la ley de protección de datos que rige en España sobre las imágenes de las personas”, dijo y sumó para finalizar: “No tiene ningún sentido, estos argentinos filmaron la situación buscando su propia seguridad, porque tenían que documentar de alguna manera lo que estaban viviendo y filmar les aseguraba que la agresión no sea todavía mucho más fuerte; si no, no hubiéramos sabido cómo terminaba”.