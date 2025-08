Un funcionario del Gobierno especificó los criterios definidos para convocar a los médicos que deben volver a rendir

Luego de que el Ministerio de Salud anunciara que 141 médicos deberán volver a rendir el examen de residencia escrito tras una exhaustiva revisión de cada caso que resultó en la convalidación de 127 de los 268 que estaban bajo sospecha de fraude, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, compartió este viernes, en los estudios de LN+, las consideraciones del Gobierno que condujeron a esa decisión.

“Se decidió tomar una medida técnica evaluando las trayectorias y comparándolas con el resultado. La incongruencia está entre las notas que sacaron, la trayectoria académica anterior (para presentarse al examen los aspirantes deben presentar el CV que muestra todas notas) y las universidades de origen”, especificó.

Examenes residencia

Y agregó: “Todo indica que la sospecha es lo suficientemente alta y certera por más que no tengamos más que uno que se autoincriminó con el video. No hay más pruebas igual se va a hacer una investigación”.

En ese sentido, precisó que de los 141 aspirantes que deberán volver a someterse al examen escrito, la mayoría son extranjeros. “Más del 95%”, aseguró, y cifró en “5 o 6” el número de argentinos graduados de medicina en el país que tendrán que rehacerlo.

Sin embargo, aclaró “no es un problema de nacionalidad, es un problema de la acreditación de la carrera”.

“Lo que es importante es su universidad de origen, donde cursó, porque todas las carreras de medicina en las universidades argentinas tienen la máxima calificación internacional. Comparados con las de Ecuador, que es el caso más abundante, no tiene ninguna instancia internacional de acreditación. Entonces vos estás sometiendo al mismo examen a médicos que cursaron en la máxima exigencia y calidad con aquellos que no sabemos cual es porque no hay ninguna instancia de acreditación”, argumentó.

En ese sentido, explicó que todo el sistema académico médico argentino (carreras, docentes y universidades) goza de acreditaciones internacionales verificadas por la Comisión Nacional de Evacuación y Acreditación Universitaria (CONEAU), que a su vez se enmarca dentro de dos acuerdos globales: la Federación Mundial de Educación Médica, de la que integran también Chile y Colombia y ARCU-SUR.

Sistema bajo revisión

Álvarez contó que desde el inicio de la gestión ha rechazado firmar varias convalidaciones de médicos y odontólogos de la Universidad de Bolivia. “Bolivia no cumplió con los requisitos de acreditación internacional regional (ARCU-SUR)”.

En esa línea, explicó que bajo el sistema actual los médicos de Ecuador y Bolivia pueden venir a la Argentina a someterse a una prueba de residencia debido a la convalidación directa que no exige rendir ningún tipo de examen.

El video que trascendió en las últimas horas de un médico grabando el examen de residencia

“Es un acuerdo entre países que tienen muchísimos años y que lo pondremos en revisión”, adelantó.

Sobre el cierre, adelantó que el gobierno trabaja en una serie medidas que exigirán que la formación de cualquier aspirante, sin prejuicio de su nacionalidad, cumpla con los máximos estándares internacionales.

“Si hay un argentino que se recibió de medicina en una universidad de Ecuador que no está acreditada no va a poder rendir. El tema no es la nacionalidad sino la universidad”, insistió.

Y concluyó: “Estoy seguro que no tenemos garantía de que todos los médicos extranjeros que vieron a la Argentina tuvieran el mismo nivel de los argentinos”.