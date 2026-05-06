Video: así el Gobierno porteño levantó cientos de estacionamientos reservados con certificados falsos o vencidos

El Gobierno porteño, a cargo de Jorge Macri, levantó cientos de estacionamientos reservados para personas con discapacidad con certificados falsos o vencidos en distintos puntos de la ciudad. Según anunció el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, en lo que va de este año se anularon 272 de estos espacios.

El ministro encargado de esta cuestión, Pablo Bereciartua, indicó en sus redes sociales: “En lo que va del año ya levantamos 272 reservas ilegítimas de espacio de estacionamiento para personas con discapacidad. Se termina el abuso en el espacio público".

Se levantaron 272 reservas ilegítimas de estacionamiento

A través de un video, las autoridades porteñas mostraron a varios hombres desmontando los postes en los que se suele establecer la patente del auto con el permiso y pintando la delimitación amarilla en el asfalto para que puedan estacionar otros vehículos.

El Gobierno porteño levantó cientos de estacionamientos reservados con certificados falsos o vencidos

De acuerdo con lo informado tras la auditoría de espacios reservados ilegales, el 76% estaban vencidos, el 11% de los titulares eran fallecidos y el 13% restante eran falsos o sin registro.

Fuentes del Ministerio informaron a LA NACION que se inició un proceso de revisión y actualización de los espacios reservados para personas con discapacidad, con el objetivo de “ampliar la oferta de estacionamiento y ordenar el uso del espacio público” y, de esta manera, se permitió identificar lugares que tenían irregularidades o falta de actualización administrativa.

“Esta medida forma parte de una política más amplia de optimización del espacio público, orientada a mejorar la gestión urbana y garantizar un sistema más transparente y equitativo. A partir de esta actualización, se busca mejorar la disponibilidad de espacios para los usuarios habilitados, fortalecer los controles y promover un uso más ordenado y accesible del estacionamiento en todas las comunas”, remarcaron.

En marzo se retiraron 134 reservas que no cumplían con los requisitos. Según Bereciartua, en algunas cuadras existían hasta cuatro carteles para personas con discapacidad que no debían estar.

Cómo tramitar el permiso

Por otro lado, el Gobierno porteño recordó los pasos a seguir para solicitar un espacio de estacionamiento de manera legal.

Cuando en las avenidas o calles donde se solicite la franquicia se encuentre prohibido el estacionamiento, se demarcará el lugar en la arteria más próxima donde esté permitido, en el radio de 100 metros.

Documentación obligatoria

Personas que manejan su propio vehículo:

Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Símbolo internacional de acceso (versión actual - Qr).

Licencia de conducir expedida en la Ciudad.

Libre deuda de patentes, informe de eximición de pago emitido por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) o certificado de exceptuado emitido por la AGIP.

Cédula Única de Identificación del Vehículo (cédula verde) o título automotor.

Foto del lugar de reserva: Debe ser sacada desde la cuadra de enfrente donde se visualice el espacio reservado.

Personas que son transportadas:

Contar con el mismo domicilio en el DNI que la persona con discapacidad.

en el DNI que la persona con discapacidad. Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Símbolo internacional de acceso (versión actual - Qr).

Licencia de conducir expedida en la Ciudad.

Libre deuda de patentes, informe de eximición de pago emitido por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) o certificado de exceptuado emitido por la AGIP.

Cédula de Identificación del vehículo (cédula azul) o título automotor.

Justificación del vínculo con la persona que van a transportar: partida de nacimiento, acta de matrimonio o certificado de convivencia donde figuren los datos del beneficiario y del conductor.

Pasos para realizar el trámite