Un paro afecta a 60 vuelos en Aeroparque y Ezeiza; Milei y Kicillof cerraron sus campañas de cara al domingo
Además, Trump inicia su gira por Asia; ganó Argentinos y espera al ganador de River-Independiente Rivadavia. Estas son las noticias de la mañana del viernes 24 de octubre de 2025
LA NACION
- Milei cerró la campaña en Rosario con sus candidatos. “A partir del domingo va a cambiar la Argentina”, dijo el mandatario, quien estuvo acompañado por parte de su gabinete y las cabezas de lista de La Libertad Avanza que compiten en los 24 distritos. El Presidente llamó a “cambiarle la cara al Congreso” para avanzar con más reformas estructurales.
- Kicillof cerró la campaña con críticas a Milei. “El gobierno va a intentar hacer todas las trampas posibles en esta elección”, dijo el gobernador bonaerense en un encuentro con los fiscales que van al participar de los comicios. Llamó además a terminar “el trabajo que comenzó el 7 de septiembre“, cuando Fuerza Patria ganó los comicios.
- Una asamblea de pilotos de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque y Ezeiza afecta a más de 7000 pasajeros. El gremio APLA reclama mejoras en los salarios, ascensos, dotación y cumplimiento del convenio colectivo de trabajo. La medida, que comenzó a las 6 y se extiende hasta las 10, afecta a cerca de 60 vuelos.
- Trump comienza una gira por Asia para cerrar acuerdos comerciales. Estará en Malasia, Japón y Corea del Sur, y se reunirá con Xi Jinping. También podría encontrarse con Lula da Silva en Malasia. Además, va a asistir a la firma de un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya, uno de los ocho conflictos mundiales en los que medió para alcanzar la paz.
- Argentinos le ganó a Belgrano y es finalista de la Copa Argentina. Se impuso 2 a 1 en Rosario con goles de Hernán López Muñoz y Tomás Molina, después de estar en desventaja. El equipo de La Paternal va a enfrentar al ganador del partido entre River e Independiente Rivadavia, que juegan hoy en Córdoba.
