Un profesor obligó a sus alumnos a estar cuatro horas parados bajo el Sol: “Te podés morir si querés”

En las últimas horas, una indignante situación alertó a los habitantes de Corrientes: un profesor de la Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines (Eragia) acusó a sus alumnos de robar una de sus herramientas de trabajo y, como “castigo”, los retuvo por más de cuatro horas bajo el Sol. Ailin Morales es la hermana de uno de los estudiantes que vivió este penoso hecho; en diálogo con LA NACION, afirmó que “este no fue el primer inconveniente” con el docente.

La historia se hizo pública por la propia Morales, quien narró los hechos a través de las redes sociales. Por medio de un hilo en Twitter, esta estudiante de derecho reveló todos los detalles de lo sucedido. “Hoy en la escuela Eragia un profesor retuvo desde las 11 y hasta las 14.30 a un grupo de alumnos parados bajo el Sol, sin poder tomar agua, sacarse los abrigos, almorzar ni ir al baño”, escribió en el primer tuit, que introdujo lo que pasó el viernes 20 de mayo.

Una mujer compartió los detalles de lo que vivió su hermano y otros estudiantes con un profesor de la Escuela ERAGIA, en Corrientes Captura de Twitter

“Les prohibió que se sienten o apoyen porque ‘así iban a aprender’. También les sacó los celulares y les prohibió que se comuniquen con sus padres. Durante todo el tiempo, los violentó verbalmente y los amenazó con medidas disciplinarias”, agregó entonces, y reveló la insólita razón que llevó al docente a actuar de esta manera: se había perdido una herramienta de trabajo.

En su relato, Morales se detuvo en la experiencia de dos estudiantes allí presentes. “Cuando una alumna le dijo que necesitaba agua y tomar una pastilla, el profesor le dijo: ‘A mí que me importa, vos te podés morir si querés y a mí no me importa hasta que aparezca la piedra”, contó la joven. Y siguió el relato: “A una alumna que es mamá no la dejó salir para darle de comer a su bebé. Su cuñada lo llevó para que le dé [de comer] y el profesor le dijo a esa otra chica que, si pasaba, ella también se tenía que quedar ahí en el Sol con los alumnos”.

Otra de las aberraciones que cometió el profesor fue prohibirles tomar agua, tal como indicó Morales en otro tuit: “Sacó bidones de agua para que vean que él sí tenía, pero que no les iba a dar. Unas chicas tuvieron que pedirle a una vecina del colegio que les convide agua a escondidas”.

Tras el revuelo que generaron sus publicaciones en redes sociales, Ailin conversón con LA NACION y aportó más detalles de lo que vivió su hermano y sus compañeros. “Eran un grupo de aproximadamente 40 alumnos de cuarto año y algunos alumnos de sexto año que estaba aún en la sección de granja organizando las herramientas para retirarse, porque su jornada es de 8 a 11 y de 14 a 19. El supuesto motivo fue que se desapareció una piedra de afilar con un alto valor sentimental”, precisó.

Según destacó, “estaban trabajando más chicos en el lugar, que ya se habían retirado; y había otro personal colaborando”. Y enfatizó: “Los que quedaron retenidos permitieron que se les revise las mochilas y sus pertenencias”.

El exterior del Colegio, en un acto por el Día del Himno Nacional Argentino el pasado 11 de mayo Captura Facebook

En relación a esto, la joven consideró que, si bien los estudiantes colaboraron con el profesor para que se encontrara el objetivo perdido, eso no fue suficiente. “Él quería que escarmienten, sobre todo los más chicos, para que respeten. En definitiva, la pérdida de la herramienta pasó a un plano secundario. Él quería darles un castigo ejemplificador porque, según él, fue militar y así se le enseñaba”, remarcó Ailin.

Además, vía Twitter, sostuvo que el director de la institución tenía conocimiento del hecho y que, en ningún momento, se comunicó con los familiares de los estudiantes: “Los padres se enteraron por otro tutor al que NO LE PERMITÍAN RETIRAR A SU HIJO. Y solo los dejaron irse porque llegó la situación a tal punto que una alumna tuvo un ataque de pánico y se desmayó”.

La respuesta de la escuela ante el aberrante hecho

Según consignó Morales, en un principio, la escuela no aportó ninguna respuesta o explicaciones al respecto: “Cuando a la tarde fuimos a retirar a mi hermano, yo hablé con el director para ponerlo en conocimiento de que se iban a tomar las medidas legales correspondientes y su única respuesta fue que el docente se iba a hacer totalmente responsable y que espere al lunes para hacer una reunión”.

El hecho sucedió en la Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines y el profesor implicado da la materia de granja Impacto Corrientes

En cuanto a lo legal, el docente fue denunciado en la comisaria decimosexta de Corrientes. “La denuncia la realizó la tutora de una chica que es madre. En su caso, se violaron los derechos de ella y de su bebé, que estuvo una hora al Sol. Los demás tutores se adhieren a la denuncia mediante exposición”, especificó la estudiante de derecho.

Por último, Morales dijo que estima que esta semana se sabrá más sobre la situación del profesor, y se refirió al estado de salud de los chicos. “Hasta el sábado, estaban con fiebre y bastante quemados por el Sol del mediodía. Esa noche, había chicos de 17 años llorando y realizando la denuncia con sus papás”, precisó.