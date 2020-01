Una cerveza por $5: los locales que reivindican los billetes que nadie quiere

En la esquina de Gurruchaga y El Salvador, tus 5 pesos valen

28 de enero de 2020

Ya nadie los quiere. Muchos locales comerciales los desprecian. Miran con mala cara al cliente que intercala entre los billetes con los que va a pagar uno de 5 pesos. Como un yogurt o un sachet de leche, el billete argentino de menor valor tiene fecha de vencimiento. En agosto pasado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había puesto como límite el 31 de enero del actual. Hace unos días, el BCRA informó la decisión de prolongar su agonía por un mes más. El nuevo plazo de circulación será hasta el próximo 29 de febrero, y luego habrá un mes para cambiarlos en el banco.

Aunque todavía se los puede usar para cualquier tipo de transacción, como lo avala el comunicado A6877 del BCRA, hay comerciantes que siguen con su actitud de rechazo. Los taxistas tratan de encajárselos en el vuelto a sus pasajeros, y algunos supermercados chinos directamente no los aceptan. Dicen con toda seguridad que "ya no sirven". Pero a partir del nuevo anuncio, un grupo de comerciantes salió a la calle para reivindicarlos. Impulsan una contratendencia: no solo aceptan los billetes, los quieren, les piden a sus clientes que por favor se los saquen de encima, y se los den a ellos.

Una cerveza por 5 pesos

Están los que ofrecen una recompensa a quienes paguen con los billetes de menor denominación, o los que idean estrategias de marketing para hacer ruido en las redes sociales y llamar la atención. Como la cervecería La Choppería, que con la consigna #hayquepasarelverano lanzó la promoción 55x5: todos los martes del mes, a partir de las 18, los primeros 55 chopps de la cerveza Lager Argentina se vende a un valor de 5 pesos.

La solución perfecta, según sus dueños, para descartarse de todos esos billetes que ya nadie quiere. Es casi una obviedad, pero Santiago Olivera, socio de la marca, cuenta que la oferta es válida solamente con pago en efectivo, en los tres locales que La Choppería tiene en Palermo y Colegiales.

Hay 55 chopps todos los martes de febrero

"La promoción surgió porque hace un par de semanas empezaron a salir notas en los medios que contaban que la gente estaba como 'en guerra' para sacarse de encima esos billetes -cuenta Olivera-. Escuchamos testimonios de personas que, por ejemplo, iban al supermercado y pagaban todo lo que podían con 5 pesos. Algunos comercios hasta dejaron de aceptarlos con anticipación. Nosotros lo vimos como una práctica abusiva y empezamos a pensar cómo podíamos activar una contracampaña. Un poco en modo de protesta y otro poco en modo publicitario. Así se me ocurrió la acción", confiesa el dueño de estar bar 100% cervecero, que propone un ambiente informal, "gasolero y relajado", y que se diferencia con su impronta de barrio de los cientos de bares de cerveza que explotaron en los últimos años.

Los 5 pesos, agrega Olivera, son simbólicos. Hoy, un chopp de medio litro en el local se paga entre los 70 y 120 pesos. Lo anunciaron hace algunas semanas en las redes sociales con bombos y platillos, y Olivera confiesa que la gente creía que era una trampa.

"Es cierto que sonaba un poco irreal, hasta que se fueron acercando y lo comprobaron. La movida que armamos es simple, pero tuvo un efecto muy positivo. Se forman filas bastante largas, por eso la promo se va a extender todos los martes de febrero", anuncia el emprendedor gastronómico.

Entre los billetes y las monedas

En la actualidad, el billete de 5 pesos coexiste con la moneda del mismo valor. Esta moneda, de color plateada con la representación del arrayán, reemplazará de forma definitiva al billete, según detallaron desde el BCRA. También explicaron que, al tratarse del billete de menor denominación, el papel de 5 pesos sufre un deterioro más veloz que el resto de los billetes. Y aportaron más datos: en la actualidad, circulan casi 500 millones de unidades de este billete con la imagen del General José de San Martín en su anverso, que se emitió a partir de 1998. Desde el 1° de agosto de 2019, cuando se anunciaron las primeras medidas de su retiro, ya salieron de circulación más de 50 millones de billetes.

La cervecería que vende un chopp a 5 pesos

Con la nueva modificación, hay tiempo hasta el próximo 31 de marzo para depositar los billetes en cuentas o canjearlos en las sucursales bancarias del país, ya sean entidades públicas o privadas. Algunos expertos en marketing explican que detrás de este fenómeno de reivindicación, en realidad, hay comerciantes que ven una posibilidad de negocio. Porque aunque no sea significativo en número de ventas, sí lo es en términos de fidelización.

Incluso están los que ofrecen una recompensa a cambio. Como en el kiosco que está en Holmberg y Monroe, donde un cartel escrito a mano dice: "Tus $5 valen". A cambio del pago con billetes de ese valor, la gente se lleva un chupetín o caramelos de regalo. "Me parece genial. En lugar de preguntarte si tenés otro billete para pagar o agarrar el de 5 pesos con desgano y mirarte mal, te regalan algo. Aunque sea un chupetín", concluye Pilar Arano, una jubilada que vive en Villa Urquiza y que, afirma, casi siempre que le dan un vuelto recibe un billete con la cara del General José San Martín, que tiene los días contados.