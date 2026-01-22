Trump presenta su Consejo de la Paz con Milei como integrante; renunció el Secretario de Transporte, Luis Pierrini
Además, Reino Unido podría seguir a Australia en su bloqueo de redes sociales para menores de 16; Sebastián Báez perdió en Australia. Estas son las noticias de la mañana del jueves 22 de enero de 2026
- Donald Trump presenta en Davos su Consejo de la Paz con Milei como uno de sus integrantes. Se concibió originalmente como un grupo de líderes mundiales que supervisarían el alto el fuego en Gaza, pero se transformó en algo más ambicioso. Cerca de 35 países habrían aceptado unirse al proyecto: 60 fueron invitados a participar y Milei es uno de ellos.
- Renunció el Secretario de Transporte, Luis Pierrini. El ahora exfuncionario alegó motivos personales: Luis Caputo, el Ministro de Economía, agradeció su paso por la Secretaría. La noticia llega después de un conflicto en el sector entre empresas de colectivos por el reparto de subsidios la semana pasada. Su reemplazo será Fernando Herrmann.
- El Gobierno sigue buscando respaldo de los gobernadores para la reforma laboral. En las últimas horas Rolando Figueroa, de Neuquén, recibió al Ministro del Interior, quien continúa con su gira federal en busca de apoyos al proyecto. Santilli ya visitó Chubut, Chaco, Mendoza, San Juan y Salta, y hoy irá a Entre Ríos para encontrarse con Rogelio Frigerio.
- Reino Unido busca prohibir las redes sociales a menores de 16 años. La Cámara de los Lores votó a favor de incorporar una enmienda a un proyecto del gobierno para limitar el acceso de los jóvenes a las plataformas digitales, al igual que lo hizo Australia hace semanas. El exministro de educacion británico que apoya la medida planteó que el uso de las redes sociales por parte de los niños representa una “catástrofe social”.
- Sebastián Báez perdió en segunda ronda en el Abierto de Australia. El tenista cayó en 4 sets ante el italiano Luciano Darderi. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry son los únicos singlistas argentinos en la tercera ronda.
