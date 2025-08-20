Uno por uno, cuándo son los paros de controladores aéreos que afectarán vuelos desde este viernes 22 de agosto

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) -gremio que nuclea a los controladores aéreos- anunció un plan de medidas de fuerza que se desarrollará entre el próximo 22 y 31 de agosto, luego de que fracasaran las negociaciones salariales con la secretaría de Transporte.

Las medidas afectarán los despegues de toda la aviación en la Argentina. En los horarios previstos no se autorizarán salidas de aeronaves ni de vehículos en tierra y tampoco se recibirán ni transmitirán planes de vuelo. Quedarán exceptuadas únicamente las operaciones en situación de emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de Estado o de búsqueda y salvamento, informaron.

El cronograma de "afectación" por las medidas de fuerza.

El sindicato difundió un cronograma en el que detalla cómo funcionarán los paros que realizarán durante la próxima semana:

El viernes 22 de agosto habrá restricciones de 13 a 16 y de 19 a 22.

habrá restricciones de El domingo 24 la medida de fuerza se repetirá en los mismos horarios, a lo que se sumará otro tramo de 19 a 22.

la medida de fuerza se repetirá en los mismos horarios, a lo que se sumará otro tramo de El martes 26 habrá afectaciones de 7 a 10 y de 14 a 17 .

habrá afectaciones de . El jueves 28 se aplicará entre las 13 y las 16 .

se aplicará entre las . El sábado 30 volverán a suspenderse los despegues de 13 a 16 y de 19 a 22.

Desde Atepsa trataron de minimizar el impacto que las medidas de fuerza puedan tener sobre los pasajeros: “En caso de no llegar a un acuerdo, los vuelos afectados por estas acciones podrán ser reprogramados”.

Se espera que la medida de fuerza genere demoras y complicaciones en los principales aeropuertos del país. Fabián Marelli - LA NACION

El comunicado de Atepsa

En un comunicado difundido por la organización, Atepsa ratificó el inicio de las medidas de fuerza tras la finalización de la segunda conciliación obligatoria y la falta de una “propuesta salarial real”. “Hemos agotado todas las instancias legales y actuado con responsabilidad. Ahora avanzamos con el plan de lucha”, señalaron, al tiempo que remarcaron: “¡Un Atepsa fuerte y federal lo construimos entre todos y todas!”.

Fuentes gubernamentales dijeron a LA NACION que, a diferencia de lo expuesto por el gremio, las negociaciones paritarias continúan a pesar de las “amenazas” por parte del sindicato. Insistieron en que se realizaron varias propuestas -la última fue un 15% de aumento- que “por diversas cuestiones” no fueron aceptadas.

Paro nacional de pilotos

El posteo de APLA. X

Este lunes, y 24 horas antes del anuncio de Atepsa, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) había anticipado también la convocatoria a un paro nacional. Si bien todavía no definió la fecha, el gremio anticipó la medida en un comunicado en el que acusó al Gobierno de -después de haber dictado conciliación obligatoria en julio pasado- no haber dado respuestas a los reclamos vinculados con el Decreto 378/2025, que establece nuevas disposiciones sobre las condiciones de trabajo de las tripulaciones aeronáuticas -eleva tiempos máximos de vuelo y reduce períodos de descanso-.

“Estamos en libertad de acción para convocar a un paro nacional de pilotos que afectará todos los servicios”, dijeron desde APLA. “Una vez más, instamos al Gobierno nacional a que deje sin efecto este decreto incoherente e insostenible, que carece de solidez técnica y pone en grave riesgo la seguridad operacional, haciéndolo responsable, personal, civil y penalmente, de las consecuencias de su aplicación”, añadieron.