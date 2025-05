Vecinos cortaron el paso del tren solidario: acusan a la municipalidad de Campana de quedarse con las donaciones

Vecinos cortaron este martes el camino del tren solidario con destino a Campana bajo acusaciones contra la Municipalidad del lugar. Quienes protestaban buscaban impedir la llegada del tren al predio de la comuna, donde deben llegar los insumos para que sea distribuidos en Campana y en Zárate, zonas gravemente afectadas por las inundaciones.

Organizadores del tren solidario bajaron para dialogar con los vecinos en la zona.

Tensión en la llegada del tren solidario; el drama después de las inundaciones

“Estamos esperando las donaciones que la gente hace a la gente”, señaló una vecina con LN+. “No llegó nada ni organizan nada. Tienen que organizarse y, por lo menos, decirnos dónde quedarnos para recibir [los insumos]. Nos dijeron que vengamos y no recibimos nada”, detalló otra mujer.

Varios habitantes de la zona expresaron su malestar. “Yo fui a pedir un colchón al intendente y me dijo que no tenía. Y sí tiene, solo que no quiere dar”, señaló una vecina en TN. Otra se sumó al reclamo y trató de “chorro” y “corrupto” a Sebastián Abella, intendente de Campana.

En imágenes televisivas se vio a los vecinos corriendo al lado del tren, mientras otros caminaban e inspeccionaban de forma atenta. El tren cerró sus puertas para evitar que se subieran los vecinos.

“Abella está esperando con los camiones municipales para llevarse las cosas, como hizo con los colchones y frazadas. Ni un colchón ni uno”, arremetió otra vecina.

Los vecinos esperaban la llegada del tren Captura

Otro vecino puntualizó su queja sobre aquellos barrios que no recibieron la asistencia necesaria: “Los barrios San Felipe y Otamendi también se inundaron y no tuvieron ayuda. No mandaron nada”.

El clima de tensión se desarrolla tras las inundaciones que azotaron al norte del Área Metropolitana de Buenos Aires y que terminó con tres muertos, dos desaparecidos y la pérdida de sus hogares para miles de vecinos.

Los vecinos reclamaban que todo llegaba a San Cayetano y San Luciano pero que los alrededores también sufrieron las inundaciones. “Los otros barrios fueron olvidados”, aseguraron. Los vecinos se agruparon cerca de las vías una vez que el vehículo paró.

Tras el momento de tensión, el tren pudo descargar sus donaciones y seguir el paso a paso organizado por la Municipalidad, donde voluntarios se encargaron de descargar los insumos, bajo la observación de la Policía Federal y bonaerense.

Una familia es rescatada con sus mascotas de su casa inundada tras fuertes lluvias en Campana, provincia de Buenos Aires, el 17 de mayo de 2025 LUIS ROBAYO - AFP

Los vecinos tras las rejas de los portones del puerto esperaban ilusionados la distribución de la mercadería, aunque no será así, ya que seguirá los mecanismos de la intendencia. En el puerto también monitoreaban la situación los efectivos de la Prefectura.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que brindarán ayuda directa a los afectados por el temporal. “Por decisión del Presidente, estamos trabajando para acompañar a cada familia afectada, con asistencia directa y sin intermediarios”, publicó en X.

Y agregó: “Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la AFE, y en coordinación con la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía, informaremos en breve cómo se implementará esta ayuda. Estamos donde más se necesita, con respuestas concretas”.

Inundaciones en Buenos Aires

El agua se desató en el norte del AMBA el viernes a la madrugada y causó estragos de los que, hoy en día, varias localidades todavía intentan recuperarse. Las calles y casas se vieron inundadas por una tormenta que parecía no ceder y cuyas lluvias se prolongaron hasta el domingo.

El temporal dejó impactos profundos en las zonas productivas y en los casos urbanos. Algunos de los partidos más afectados fueron Chivilcoy, Chacabuco, San Antonio de Areco, Salto y 25 de Mayo.

El campo también sufrió las consecuencias: en estas regiones la cosecha gruesa quedó en pausa, la siembra de trigo se retrasará y la ganadería sufrió serias complicaciones por el estado de los campos.

En tanto, los vecinos que perdieron todo esperan con ansias la llegada de donaciones de parte de todo el país, pero en particular de parte del tren solidario, que partió desde Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, y que llegó en la tarde de este martes a Campana. Desde allí, los insumos se distribuirán a las localidades más afectadas, como Campana y Zárate.