Video: así derrumbaron dos puentes en la autopista Dellepiane este fin de semana largo

La autopista Dellepiane estuvo cerrada durante el fin de semana largo del viernes 5 al lunes 8 de diciembre por obras. Según informaron en LN+, el operativo fue realizado de forma rápida, por lo que finalizó un día antes de lo previsto.

Se trató de una intervención que responde a la búsqueda de mejorar la conectividad y la seguridad vial para los usuarios que la transitan a diario, ya que presentará cambios importantes que podrían generar un tráfico más fluido en la zona.

El plan del Ministerio de Infraestructura consistió en demoler dos puentes para avanzar con las obras. Por eso, en estos días, Autopistas Urbanas se encargó de remover el peatonal que está situado a la altura de la calle Piedra Buena y también del vehicular ubicado en la intersección con la calle Río Negro.

Se realizaron obras en la autopista Dellepiane

Cuál es el objetivo final de la obra

En el lugar donde se ubicaba el puente peatonal de la calle Piedra Buena, se instaló uno nuevo junto al que todavía se mantiene en pie, ya que esto dejaría ante un cruce muy complicado a todas las personas que lo utilizan a diario. De hecho, ya fue diseñado para adaptarse a la futura configuración vial de la Dellepiane, con una mayor longitud que permitirá el paso de la nueva colectora por debajo.

El gobierno porteño desarrolla el máster plan en la autopista Dellepiane Gza GCBA

En cuanto al puente vehicular de la calle Río Negro, este será reemplazado en el futuro por una estructura acorde al rediseño de la autopista, aunque esta conexión quedará cerrada hasta abril de 2026. Como alternativa temporal, el gobierno abrirá el cruce por la calle Murguiondo.

Los nuevos puentes van a asegurar la continuidad de las colectoras y tendrán una mayor altura, ya que la normativa vigente para tránsito pesado exige una altura libre de paso de 5,10 metros.

Así es como planean terminar la obra de la autopista Dellepiane Buenos Aires Ciudad

El proyecto del Ministerio de Infraestructura y la Secretaría de Transporte incluye la creación de un corredor exclusivo para los colectivos dentro de la autopista y ubicado en el centro. Irá desde Piedra Buena hasta el Metrobus de la autopista 25 de mayo. Su separación de la Dellepiane estará realizada con defensas de hormigón, para así aportar una mejor seguridad vial.