¿Vuelve el calor agobiante esta semana?: qué dice el último pronóstico del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó cuál será el día de más calor; cómo estará el tiempo y cuáles con las advertencias para evitar malestar por las altas temperaturas
- 2 minutos de lectura'
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió el avance de una masa de aire caliente que afectará gran parte del centro y norte del territorio nacional. Se espera, en tanto, un brusco aumento de temperatura el viernes, con una máxima de 33°C y mínima de 21°C en la ciudad de Buenos Aires luego del frío que dejó la lluvia este martes.
De acuerdo a lo que indicó el informe del organismo dependiente del ministerio de Defensa, el fenómeno ingresará al territorio nacional a partir del jueves. Se manifestará en forma de nubosidad variable a la mitad de la semana, mientras que se despejará durante los días restantes.
Cómo continuará el clima durante el fin de semana largo
El miércoles, la ciudad de Buenos Aires y los alrededores se verán especialmente afectados por un día inestable, marcado por nubosidad variable y posibles chaparrones, al igual que el martes.
De acuerdo a la información que brindó el SMN, durante toda la jornada se estima una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 19°C. Además, el jueves se espera una mínima de 20°C y una máxima de 31°C.
Recomendaciones del SMN para evitar un golpe de calor
- Tomar mucha agua durante todo el día.
- Consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y personas mayores.
