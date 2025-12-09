¿Vuelve el calor agobiante esta semana?: qué dice el último pronóstico del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió el avance de una masa de aire caliente que afectará gran parte del centro y norte del territorio nacional. Se espera, en tanto, un brusco aumento de temperatura el viernes, con una máxima de 33°C y mínima de 21°C en la ciudad de Buenos Aires luego del frío que dejó la lluvia este martes.

De acuerdo a lo que indicó el informe del organismo dependiente del ministerio de Defensa, el fenómeno ingresará al territorio nacional a partir del jueves. Se manifestará en forma de nubosidad variable a la mitad de la semana, mientras que se despejará durante los días restantes.

El tiempo de hoy en la ciudad de Buenos Aires

Cómo continuará el clima durante el fin de semana largo

El miércoles, la ciudad de Buenos Aires y los alrededores se verán especialmente afectados por un día inestable, marcado por nubosidad variable y posibles chaparrones, al igual que el martes.

De acuerdo a la información que brindó el SMN, durante toda la jornada se estima una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 19°C. Además, el jueves se espera una mínima de 20°C y una máxima de 31°C.

El tiempo region por region

Recomendaciones del SMN para evitar un golpe de calor