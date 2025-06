Vuelven las lluvias al AMBA: qué dice el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Los días diáfanos de invierno tendrán una pequeña pausa al fin de esta semana. Según pronostica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Área Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires espera nubosidad desde la mañana del viernes y tormentas aisladas para esa noche y durante todo el sábado. Por ahora hay hasta un 40% de probabilidad de precipitaciones para estos días.

“Esto se debe a un frente frío que va a comenzar a generar lluvias y tormentas desde el viernes en gran parte de la provincia de Buenos Aires, incluida en AMBA. El sábado se suma también la formación de un sistema de baja presión sobre el atlántico que va a hacer que la situación de tormentas se extienda todo ese día”, describió Cindy Fernández, meteoróloga del SMN.

Se pronostica que las temperaturas durante el fin de semana no superen los 16º C y tampoco rompan el piso de los 10º C. Se espera que el domingo sea el día más frío.

Es probable que este fenómeno se reproduzca de manera más intensa en el norte y noreste del país. En particular en las provincias de Misiones, de Formosa y de Corrientes. El monitor del sistema de alerta temprana arroja información hasta el jueves, por lo que todavía no hay claridad de sí esto puede significar un riesgo. Al menos por el momento, no se espera que las lluvias sean suficientemente intensas como para causar daños a infraestructura o a la vida.

En el caso del AMBA, la mejora se prevé para el domingo. Según el SMN, será paulatina entre la mañana y la tarde. Esto quiere decir que seguirá habiendo nubosidad durante una parte del día y clareará a la tarde. El lunes volveremos a la diafanidad que presenciaremos hasta el jueves.

Antes de las lluvias

Desde hoy y hasta el jueves el cielo tendrá poca nubosidad y las temperaturas escalarán ligera y paulatinamente hacia el fin de semana.

Hoy, se esperan mínimas de 5º C lo que posiciona al martes como el día más frío de la semana. Mañana las mínimas subirán a 9º C y rondarán los 10 hasta el lunes de la semana que viene.

El pronóstico del invierno

Para el inicio del invierno, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que, en la mayor parte del territorio, habrá precipitaciones menores a lo normal para esta época, a excepción de la zona del Litoral y gran parte de la provincia de Buenos Aires y la capital porteña. Allí se pronostica todo lo contrario.

La zona con más probabilidad de lluvias superiores a la norma es la ciudad de Buenos Aires y el norte de la provincia. Justo donde hace unas semanas cayó un temporal intenso que superó los 400 mm en algunos sitios.

Por su parte, las temperaturas en casi toda la Argentina serán superiores a lo que usualmente marca el termómetro invernal. Sí, según datos preliminares, este invierno podría ser particularmente seco y cálido, pero no en todas las provincias de la misma forma.

Pronóstico del tiempo atmosférico para junio, julio y agosto smn

Si nos referimos exclusivamente a la lluvia se prevé en el país una probabilidad por debajo de lo normal. En particular, esto se expresa en la zona norte y media de la Patagonia, en la región del Cuyo y la estación seca del Noroeste argentino. En estos sitios la norma durante tres meses ronda entre los 50 mm en el sur del país y en el Cuyo a los 200 en el NOA.

Sin embargo, se espera un 40 a 45% de probabilidad de que en provincias como Chaco, Formosa, Córdoba, Corrientes y Santa Fe caigan precipitaciones superiores a lo normal, que rondan los 200 a 300 mm en esos tres meses. Es probable que esto se vea intensificado en la el norte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí la probabilidad escala hasta un 55%.

Aquí cabe aclarar que estos pronósticos hablan de la media en las precipitaciones; estos valores no eximen a ninguna zona del territorio a sufrir eventos extremos y puntuales. En el caso de la capital porteña es de 150 mm durante el trimestre.

Según el informe de SMN, durante esta temporada, el fenómeno de El Niño tiene poca influencia. Habla de “condiciones neutras y en zonas sin otros forzantes, se espera que el comportamiento responda a la probabilidad de 33,3% en cada categoría”. No es un fenómeno determinante para estos meses.

El mapa de temperatura es más homogéneo que el de precipitación. Podríamos decir que solo cuatro de las 23 provincias -sumado a la ciudad de Buenos Aires- mantienen una probabilidad baja de anomalías de temperatura. El resto muestra valores de entre 40 y hasta 55% de probabilidad de más calor durante el invierno.

Tanto la capital porteña como el resto de la provincia de Buenos Aires muestran valores de entre 40 y 45% de probabilidad de temperaturas más cálidas. Este valor escala conforme bajamos hacia la Patagonia. Desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, la probabilidad de temperaturas superiores a la norma llega hasta un 50%. En estas provincias, la media de las temperaturas ronda entre los dos y los seis grados.

En su informe, el SMN aclaró que estos pronósticos se refieren a las temperaturas medias en el país y no a eventos extremos y puntuales. Esto quiere decir que no estamos eximidos de fenómenos meteorológicos imprevistos.