Ya rige el nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires

Desde diciembre y hasta el mes de abril rige un nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires, debido a que se modifica la franja en la que se prohíbe el expendio en el territorio bonaerense, en concordancia con la temporada de verano.

De esta manera, en el último mes del año la restricción de venta de alcohol es de 23 a 10 horas, con miras a extender la actividad de los comercios en la época veraniega.

Anteriormente, la limitación de venta de alcohol regía desde las 21 y hasta las 10 horas; esta franja horaria es contemplada desde mayo a noviembre de cada año.

Cuál es el nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires

El Artículo 1 de la ley provincial 15.109 explica este cambio horario con las fechas exactas de modificación.

“Dispónese en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires la prohibición de venta, expendio o suministro minorista a cualquier título, y la entrega a domicilio de bebidas alcohólicas, para ser consumidas fuera del establecimiento donde se realice la venta, expendio o suministro minorista a cualquier título a partir de las 21 horas y hasta las 10 horas. Dicha prohibición regirá desde las 23 horas hasta las 10 horas, entre el 1 de diciembre y el 30 de abril de cada año“, indica la normativa.

Cuáles son los descuentos del verano 2026 para titulares de Cuenta DNI

El Banco Provincia, a través de la aplicación Cuenta DNI, ofrece de diciembre a febrero una programa de beneficios que incluye cuotas sin interés en hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento; así como el otorgamiento de préstamos personales destinados a financiar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos.

Hoteles y alojamientos: hasta seis cuotas sin interés, incluye venta presencial, online y telefónica.

hasta seis cuotas sin interés, incluye venta presencial, online y telefónica. Automotor y gomerías: hasta seis cuotas sin interés en comercios adheridos.

hasta seis cuotas sin interés en comercios adheridos. Balnearios: hasta seis cuotas sin interés en balnearios adheridos.

hasta seis cuotas sin interés en balnearios adheridos. Entretenimiento: 25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta cuatro cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales.

Beneficios en diciembre con Cuenta DNI

Gastronomía : 30% de descuento el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, con tope de reintegro de $8000 por vigencia y por persona. Promoción válida para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta.

: 30% de descuento el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, con tope de reintegro de $8000 por vigencia y por persona. Promoción válida para compras realizadas con Cuenta DNI, a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. Comercios de cercanía : 20% de descuento todos los viernes, con tope de reintegro de $4000 por semana y por persona.

: 20% de descuento todos los viernes, con tope de reintegro de $4000 por semana y por persona. Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento el sábado 20 de diciembre, con tope de reintegro unificado de $7000 por fecha y por persona. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco.

35% de descuento el sábado 20 de diciembre, con tope de reintegro unificado de $7000 por fecha y por persona. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de reintegro unificado de $6000 por semana y por persona.

40% de descuento todos los días, con tope de reintegro unificado de $6000 por semana y por persona. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos, sin tope de reintegro.