Muchos usuarios de las aplicaciones de mensajería como WhatsApp desean enviar mensajes cariñosos, simpáticos o serios a sus contactos. Es por ello que muchos quieren conocer las mejores opciones para hacerlo: ¿cuáles son?

150 frases para desear unos buenos días y enviar por WhatsApp

Buenos días, ¡que hoy te sorprenda para bien!

¡Buen día, equipo!

Que tengas un día liviano y lleno de buenas noticias.

Ojalá hoy encuentres algo que te haga sonreír sin buscarlo.

Buen día, ¡vos podés!

Arrancá el día con energía, lo mejor está por venir.

Que este día te regale paz y ganas de seguir avanzando.

Buen día, ojalá hoy te pase algo hermoso.

Que tu mate salga rico y tu día aún más.

Hoy es una buena oportunidad para empezar de nuevo.

Buen día, que te acompañe la mejor vibra.

Que hoy te encuentre fuerte, tranquilo y feliz.

Buen día, que nada te saque la sonrisa.

Ojalá hoy te sientas orgulloso de vos mismo.

Buen día, que tu jornada sea tan linda como tu energía.

Que hoy te rodee gente buena y momentos simples.

Buen día, ¡a ponerle onda!

Que el día te traiga lo que necesitás.

Hoy arrancá suave, pero firme.

Buen día, que todo fluya mejor que ayer.

Que tengas un día lleno de pequeñas victorias.

Buen día, que hoy te sientas liviano.

Que el sol te ilumine y la buena suerte te siga.

Buen día, vos merecés todo lo bueno.

Que hoy encuentres motivos para agradecer.

Buen día, que tus planes salgan mejor de lo esperado.

Que tu día sea productivo y amable con vos.

Buen día, ¡dale con fe!

Que hoy te sorprendas de lo bien que te va a ir.

Buen día, que la vida te abrace con suavidad.

Que hoy tu mente esté clara y tu corazón tranquilo.

Buen día, respirá hondo y arrancá.

Que hoy te llenes de ganas y coraje.

Buen día, que el universo se ponga de tu lado.

Que encuentres calma en medio del movimiento.

Buen día, que tu esfuerzo tenga recompensa.

Hoy va a ser un día distinto, ya vas a ver.

Buen día, rodéate de cosas lindas.

Que no falten las risas hoy.

Buen día, sos más fuerte de lo que creés.

Que tengas un día suave, sin apuros.

Buen día, que hoy te pase algo mágico.

Que la jornada te dé motivos para festejar.

Buen día, ¡arriba ese ánimo!

Que hoy te salga todo redondito.

Buen día, que la buena vibra te rodee.

Que hoy te sientas valioso y querido.

Buen día, a romperla.

Que este día sea el comienzo de algo lindo.

Buen día, que sientas paz desde temprano.

Que hoy tengas claridad para decidir.

Buen día, que hoy estés donde te haga bien.

Que el día te acompañe con luz y calma.

Buen día, ¡vos podés con lo que venga!

Que tus ganas hoy pesen más que tus miedos.

Buen día, celebremos que estamos acá.

Que hoy te sorprenda la vida con algo bueno.

Buen día, que tengas fuerzas renovadas.

Ojalá hoy te rodee la mejor energía.

Buen día, que cada paso sea firme.

Que hoy tengas lindos encuentros.

Buen día, que tu café te despierte y tu día te inspire.

Que hoy sea un día de esos que dejan huella.

Buen día, que la suerte te siga de cerca.

Que hoy te sientas acompañado, aunque sea a la distancia.

Buen día, soñá grande.

Que hoy te des tiempo para vos también.

Buen día, que hoy nada te pese.

Que la vida te trate con cariño hoy.

Buen día, que encuentres motivos para reírte.

Que hoy todo tenga un poco más de luz.

Buen día, que hoy te sientas pleno.

Que tu energía contagie cosas buenas.

Buen día, que hoy vivas con calma.

Que hoy aparezca algo que estabas esperando.

Buen día, que tu día sea ligero y lindo.

Que tengas la fuerza justa para todo.

Buen día, que hoy la vida te dé un respiro.

Que hoy no falte un abrazo, aunque sea virtual.

Buen día, que te sientas seguro de vos.

Que hoy tu corazón esté liviano.

Buen día, que hoy encuentres caminos claros.

Que hoy sea un día amable con vos.

Buen día, dejá entrar lo bueno que el hoy tiene para vos.

Que hoy te despiertes con ganas de ganarle al mundo.

Buen día, que tus decisiones te acerquen a tus sueños.

Que hoy la vida te sorprenda para mejor.

Buen día, confiá en vos.

Que hoy no falten motivos para agradecer.

Buen día, que tu ánimo esté arriba.

Que hoy puedas descansar la mente.

Buen día, que algo lindo esté en camino.

Que hoy encuentres paz incluso en lo difícil.

Buen día, que hoy se abran puertas nuevas.

Que tu día arranque suave y termine feliz.

Buen día, que hoy te rodee el cariño.

Que hoy veas resultados de tu esfuerzo.

Buen día, que hoy pases tiempo con vos mismo.

Que hoy cada detalle sume.

Buen día, que el sol te recargue.

Que hoy todo lo que deseás empiece a tomar forma.

Buen día, que hoy te levantes con esperanza.

Ojalá tu día sea mejor de lo que imaginás.

Buen día, que hoy cada decisión te encamine.

Que hoy sientas que vas por buen rumbo.

Buen día, que hoy te llegue una buena noticia.

Que hoy tengas calma para lo difícil y ganas para lo importante.

Buen día, que encuentres tu ritmo.

Que hoy la vida te sonría.

Buen día, confiá en el proceso.

Que hoy puedas ver lo bueno incluso en lo pequeño.

Buen día, que hoy te sientas alineado con lo que querés.

Que hoy todo fluya sin trabas.

Buen día, que tengas un día suave y lleno de luz.

Que hoy te tomes un rato para disfrutar.

Buen día, que hoy te sorprendas de vos mismo.

Que hoy nada opaque tus ganas.

Buen día, que te encuentres con cosas lindas.

Que hoy puedas reírte de corazón.

Buen día, que hoy la vida te dé motivos para seguir.

Que hoy te sientas acompañado por la buena energía.

Buen día, que el cansancio no te gane.

Que hoy tengas claridad para avanzar.

Buen día, no te olvides de respirar hondo.

Que hoy sea un día que te haga bien.

Buen día, que se alineen tus planes.

Que hoy te rodee la sencillez y la paz.

Buen día, que no falte el buen humor.

Que hoy te llegue justo lo que necesitabas.

Buen día, que tu día sea tan lindo como lo que venís construyendo.

Que hoy te regales un momento solo para vos.

Buen día, que el universo te guiñe un ojo.

Que hoy vivas despacio pero con intención.

Buen día, que hoy lluevan cosas buenas.

Que hoy tu corazón esté liviano y seguro.

Buen día, que hoy encuentres belleza en lo simple.

Que hoy todo avance sin estrés.

Buen día, que hoy recibas abrazos que curan.

Que hoy te encuentres con buenas personas.

Buen día, que hoy te sientas pleno de verdad.

Que hoy tengas la mente clara y el alma tranquila.

Buen día, que hoy nada te frene.

Que hoy disfrutes cada pequeño momento.

Buen día, que hoy la vida te sorprenda con ternura.

Que hoy encuentres fuerzas donde creías que no quedaban.

Buen día, que hoy te despiertes con ganas de crear.

Que hoy tus proyectos tomen forma.

Buen día, que hoy puedas ver todo con buenos ojos.

Que hoy el día te abrace suave.

Buen día, que hoy sea un día de luz para vos.

Que hoy todo lo bueno te encuentre.