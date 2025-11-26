Hay quienes prefieren saludar por el servicio de mensajería instantánea de una forma distinta a sus contactos y por ello buscan frases para cada momento
- 7 minutos de lectura'
Muchos usuarios de las aplicaciones de mensajería como WhatsApp desean enviar mensajes cariñosos, simpáticos o serios a sus contactos. Es por ello que muchos quieren conocer las mejores opciones para hacerlo: ¿cuáles son?
150 frases para desear unos buenos días y enviar por WhatsApp
- Buenos días, ¡que hoy te sorprenda para bien!
- ¡Buen día, equipo!
- Que tengas un día liviano y lleno de buenas noticias.
- Ojalá hoy encuentres algo que te haga sonreír sin buscarlo.
- Buen día, ¡vos podés!
- Arrancá el día con energía, lo mejor está por venir.
- Que este día te regale paz y ganas de seguir avanzando.
- Buen día, ojalá hoy te pase algo hermoso.
- Que tu mate salga rico y tu día aún más.
- Hoy es una buena oportunidad para empezar de nuevo.
- Buen día, que te acompañe la mejor vibra.
- Que hoy te encuentre fuerte, tranquilo y feliz.
- Buen día, que nada te saque la sonrisa.
- Ojalá hoy te sientas orgulloso de vos mismo.
- Buen día, que tu jornada sea tan linda como tu energía.
- Que hoy te rodee gente buena y momentos simples.
- Buen día, ¡a ponerle onda!
- Que el día te traiga lo que necesitás.
- Hoy arrancá suave, pero firme.
- Buen día, que todo fluya mejor que ayer.
- Que tengas un día lleno de pequeñas victorias.
- Buen día, que hoy te sientas liviano.
- Que el sol te ilumine y la buena suerte te siga.
- Buen día, vos merecés todo lo bueno.
- Que hoy encuentres motivos para agradecer.
- Buen día, que tus planes salgan mejor de lo esperado.
- Que tu día sea productivo y amable con vos.
- Buen día, ¡dale con fe!
- Que hoy te sorprendas de lo bien que te va a ir.
- Buen día, que la vida te abrace con suavidad.
- Que hoy tu mente esté clara y tu corazón tranquilo.
- Buen día, respirá hondo y arrancá.
- Que hoy te llenes de ganas y coraje.
- Buen día, que el universo se ponga de tu lado.
- Que encuentres calma en medio del movimiento.
- Buen día, que tu esfuerzo tenga recompensa.
- Hoy va a ser un día distinto, ya vas a ver.
- Buen día, rodéate de cosas lindas.
- Que no falten las risas hoy.
- Buen día, sos más fuerte de lo que creés.
- Que tengas un día suave, sin apuros.
- Buen día, que hoy te pase algo mágico.
- Que la jornada te dé motivos para festejar.
- Buen día, ¡arriba ese ánimo!
- Que hoy te salga todo redondito.
- Buen día, que la buena vibra te rodee.
- Que hoy te sientas valioso y querido.
- Buen día, a romperla.
- Que este día sea el comienzo de algo lindo.
- Buen día, que sientas paz desde temprano.
- Que hoy tengas claridad para decidir.
- Buen día, que hoy estés donde te haga bien.
- Que el día te acompañe con luz y calma.
- Buen día, ¡vos podés con lo que venga!
- Que tus ganas hoy pesen más que tus miedos.
- Buen día, celebremos que estamos acá.
- Que hoy te sorprenda la vida con algo bueno.
- Buen día, que tengas fuerzas renovadas.
- Ojalá hoy te rodee la mejor energía.
- Buen día, que cada paso sea firme.
- Que hoy tengas lindos encuentros.
- Buen día, que tu café te despierte y tu día te inspire.
- Que hoy sea un día de esos que dejan huella.
- Buen día, que la suerte te siga de cerca.
- Que hoy te sientas acompañado, aunque sea a la distancia.
- Buen día, soñá grande.
- Que hoy te des tiempo para vos también.
- Buen día, que hoy nada te pese.
- Que la vida te trate con cariño hoy.
- Buen día, que encuentres motivos para reírte.
- Que hoy todo tenga un poco más de luz.
- Buen día, que hoy te sientas pleno.
- Que tu energía contagie cosas buenas.
- Buen día, que hoy vivas con calma.
- Que hoy aparezca algo que estabas esperando.
- Buen día, que tu día sea ligero y lindo.
- Que tengas la fuerza justa para todo.
- Buen día, que hoy la vida te dé un respiro.
- Que hoy no falte un abrazo, aunque sea virtual.
- Buen día, que te sientas seguro de vos.
- Que hoy tu corazón esté liviano.
- Buen día, que hoy encuentres caminos claros.
- Que hoy sea un día amable con vos.
- Buen día, dejá entrar lo bueno que el hoy tiene para vos.
- Que hoy te despiertes con ganas de ganarle al mundo.
- Buen día, que tus decisiones te acerquen a tus sueños.
- Que hoy la vida te sorprenda para mejor.
- Buen día, confiá en vos.
- Que hoy no falten motivos para agradecer.
- Buen día, que tu ánimo esté arriba.
- Que hoy puedas descansar la mente.
- Buen día, que algo lindo esté en camino.
- Que hoy encuentres paz incluso en lo difícil.
- Buen día, que hoy se abran puertas nuevas.
- Que tu día arranque suave y termine feliz.
- Buen día, que hoy te rodee el cariño.
- Que hoy veas resultados de tu esfuerzo.
- Buen día, que hoy pases tiempo con vos mismo.
- Que hoy cada detalle sume.
- Buen día, que el sol te recargue.
- Que hoy todo lo que deseás empiece a tomar forma.
- Buen día, que hoy te levantes con esperanza.
- Ojalá tu día sea mejor de lo que imaginás.
- Buen día, que hoy cada decisión te encamine.
- Que hoy sientas que vas por buen rumbo.
- Buen día, que hoy te llegue una buena noticia.
- Que hoy tengas calma para lo difícil y ganas para lo importante.
- Buen día, que encuentres tu ritmo.
- Que hoy la vida te sonría.
- Buen día, confiá en el proceso.
- Que hoy puedas ver lo bueno incluso en lo pequeño.
- Buen día, que hoy te sientas alineado con lo que querés.
- Que hoy todo fluya sin trabas.
- Buen día, que tengas un día suave y lleno de luz.
- Que hoy te tomes un rato para disfrutar.
- Buen día, que hoy te sorprendas de vos mismo.
- Que hoy nada opaque tus ganas.
- Buen día, que te encuentres con cosas lindas.
- Que hoy puedas reírte de corazón.
- Buen día, que hoy la vida te dé motivos para seguir.
- Que hoy te sientas acompañado por la buena energía.
- Buen día, que el cansancio no te gane.
- Que hoy tengas claridad para avanzar.
- Buen día, no te olvides de respirar hondo.
- Que hoy sea un día que te haga bien.
- Buen día, que se alineen tus planes.
- Que hoy te rodee la sencillez y la paz.
- Buen día, que no falte el buen humor.
- Que hoy te llegue justo lo que necesitabas.
- Buen día, que tu día sea tan lindo como lo que venís construyendo.
- Que hoy te regales un momento solo para vos.
- Buen día, que el universo te guiñe un ojo.
- Que hoy vivas despacio pero con intención.
- Buen día, que hoy lluevan cosas buenas.
- Que hoy tu corazón esté liviano y seguro.
- Buen día, que hoy encuentres belleza en lo simple.
- Que hoy todo avance sin estrés.
- Buen día, que hoy recibas abrazos que curan.
- Que hoy te encuentres con buenas personas.
- Buen día, que hoy te sientas pleno de verdad.
- Que hoy tengas la mente clara y el alma tranquila.
- Buen día, que hoy nada te frene.
- Que hoy disfrutes cada pequeño momento.
- Buen día, que hoy la vida te sorprenda con ternura.
- Que hoy encuentres fuerzas donde creías que no quedaban.
- Buen día, que hoy te despiertes con ganas de crear.
- Que hoy tus proyectos tomen forma.
- Buen día, que hoy puedas ver todo con buenos ojos.
- Que hoy el día te abrace suave.
- Buen día, que hoy sea un día de luz para vos.
- Que hoy todo lo bueno te encuentre.
