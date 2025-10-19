LA NACION

150 frases para enviar por WhatsApp en el Día de la Madre

Esta celebración impacta en la vida afectiva de la mayoría de los argentinos y muchos desean celebrarlo con palabras de cariño

El Día de la Madre es el 19 de octubre
El Día de la Madre es el domingo 19 de octubre y muchas personas desean enviarles un mensaje por WhatsApp a sus madres o a las figuras maternas que conocen. Este es un gesto de cariño muy importante para celebrar a esta figura en la vida.

150 frases para enviar por WhatsApp por el Día de la Madre

  • Gracias por ser mi refugio, mi ejemplo y mi fuerza.
  • No hay amor más sincero que el de una madre.
  • Feliz día a la mujer que lo da todo sin pedir nada.
  • Sos la razón de mis días felices.
  • No hay regalo que alcance para agradecerte tanto.
  • Mamá, sos mi raíz y mi destino.
  • Gracias por enseñarme a ser valiente y a no rendirme nunca.
  • Tu abrazo es mi lugar favorito del mundo.
  • Si la vida me diera otra oportunidad, te elegiría mil veces más.
  • Sos el amor más puro que conozco.
  • Gracias por tanto amor, tanta paciencia y tanta ternura.
  • No hay guía más sabia que tu voz.
  • Todo lo que soy te lo debo a vos.
  • Sos la persona que hace que todo tenga sentido.
  • Mamá, sos el corazón de nuestra familia.
  • Tu amor me hizo crecer y tus palabras me hicieron fuerte.
  • Feliz día a la mujer que convirtió el amor en arte.
  • Gracias por los días buenos y por los no tan buenos también.
  • Sos la prueba de que los ángeles existen.
  • Tu sonrisa ilumina cualquier día gris.
  • Nada se compara con tenerte cerca.
  • Gracias por cuidar, por enseñar y por amar tanto.
  • Mamá, sos la historia más linda de mi vida.
  • Si tuviera que definir la palabra “amor”, diría tu nombre.
  • No hay distancia que pueda separarnos.
  • Gracias por todo lo que hiciste, incluso cuando nadie lo vio.
  • Mamá, sos el alma de nuestra casa.
  • Feliz día a la mujer que me enseñó a amar sin medida.
  • Sos la primera persona que me enseñó qué es la felicidad.
  • Te quiero con cada recuerdo, con cada abrazo y con cada día nuevo.
  • Mamá, gracias por tus cuentos, tus abrazos y tus “te amo” antes de dormir.
  • Sos mi superheroína todos los días.
  • Me enseñás a ser feliz con solo una sonrisa.
  • Gracias por jugar, cantar y abrazar siempre.
  • Sos mi primer amor y mi mejor amiga.
  • Mamá, tu abrazo arregla todo.
  • Gracias por cocinar rico, por cuidarme y por hacerme reír.
  • Sos mi lugar seguro y mi mejor aventura.
  • Mamá, te amo más que al helado.
  • Gracias por quedarte despierta cuando me enfermo.
  • Sos mi maestra preferida.
  • Mamá, sos mi sol incluso en los días de lluvia.
  • Te quiero tanto que no me alcanzan las palabras.
  • Gracias por enseñarme a soñar.
  • Mamá, sos mi abrazo favorito.
  • Me hacés sentir que puedo con todo.
  • Gracias por estar en cada paso que doy.
  • Sos mi ejemplo de amor y de bondad.
  • Mamá, te amo hasta el cielo y más allá.
  • Gracias por darme alas y por cuidarme cuando vuelo.
  • Sos el corazón más grande del mundo.
  • Cada día con vos es una historia feliz.
  • Gracias por ser mi todo, siempre.
  • Sos la reina de mi mundo.
  • Mamá, tu amor me hace fuerte.
  • Gracias por hacer magia con tus manos y tu paciencia.
  • Te amo como los dinosaurios, muchísimo.
  • Sos mi motivo para sonreír cada mañana.
Enviar un mensaje a una madre puede ser un regalo ideal
  • Gracias por acompañarme incluso cuando no digo nada.
  • Mamá, sos el mejor regalo que tengo.
  • Gracias por todos los años de amor incondicional.
  • Sos sabiduría, ternura y fortaleza en una sola persona.
  • Cada arruga tuya es una historia de amor.
  • Tu experiencia es un faro que nunca se apaga.
  • Gracias por seguirme cuidando, incluso cuando ya no hace falta.
  • Sos la raíz que sostiene a toda la familia.
  • Tu voz sigue siendo mi mejor consejo.
  • Mamá, el tiempo pasa, pero tu amor no envejece.
  • Gracias por enseñarme con paciencia y ejemplo.
  • Sos la mujer más fuerte que conozco.
  • Tu abrazo tiene el mismo calor de siempre.
  • Gracias por los mates, las charlas y las risas compartidas.
  • Sos historia, memoria y amor en partes iguales.
  • Cada día con vos es un regalo.
  • Gracias por seguir guiándome, aun en silencio.
  • Mamá, tu amor no conoce de edades.
  • Sos mi pasado, mi presente y mi hogar.
  • Gracias por cuidarme incluso cuando ya soy grande.
  • Sos la paz que busco en cada abrazo.
  • Mamá, tu amor no tiene fin.
  • Gracias por todo lo que diste sin pedir nada a cambio.
  • Sos la voz que me acompaña incluso cuando no estás.
  • Mamá, tu ternura sigue siendo mi refugio.
  • Gracias por los consejos que hoy entiendo mejor que nunca.
  • Sos el corazón más noble que conozco.
  • Mamá, tu amor no pasa de moda.
  • Gracias por tu ejemplo, tu temple y tu dulzura.
  • Sos mi historia viva.
  • Mamá, sos eterna en mi corazón.
  • Gracias por enseñarme que el amor verdadero nunca se apaga.
  • Aunque no te vea seguido, siempre estás en mi corazón.
  • El tiempo pasa, pero el cariño sigue intacto.
  • Te pienso más de lo que imaginás.
  • Ojalá pudiera darte hoy ese abrazo pendiente.
  • Mamá, la distancia no borra el amor.
  • Gracias por estar, incluso desde lejos.
  • Te extraño cada día un poco más.
  • No importa cuántos kilómetros nos separen, seguimos conectados.
  • Mamá, tu voz sigue siendo mi refugio.
  • Espero verte pronto para contarte todo.
  • La distancia no cambia lo que siento por vos.
  • Te llevo conmigo en cada recuerdo.
  • Mamá, te extraño, pero te siento cerca siempre.
  • Gracias por todo lo que me diste, incluso sin palabras.
  • Sos mi hogar, aunque esté lejos.
  • Te recuerdo en los gestos, en las frases, en lo que soy.
  • La distancia física no rompe un lazo como el nuestro.
  • Ojalá el tiempo nos regale pronto un encuentro.
  • Mamá, te extraño y te quiero con el alma.
  • Gracias por enseñarme a amar incluso a la distancia.
  • Tu amor cruza cualquier frontera.
  • Aunque no te vea, sé que estás.
  • Te siento presente en cada paso que doy.
  • Mamá, el reencuentro va a valer cada segundo de espera.
  • La distancia no enfría lo que el corazón guarda.
  • Sos mi raíz, aunque el viento me lleve lejos.
  • Te extraño, pero me acompaña tu fuerza.
  • Cada día sin verte es un día más de amor guardado.
  • Mamá, te llevo en el alma.
  • Pronto, ese abrazo que nos debemos.
  • No hace falta compartir sangre para compartir amor.
  • Gracias por elegirme todos los días.
  • Sos mamá por decisión y por amor.
  • Me enseñaste que las familias se construyen con cariño, no con genética.
  • Gracias por estar en cada paso, sin obligación, solo con amor.
  • Sos la prueba de que el corazón elige mejor que el destino.
  • Gracias por cuidarme como si siempre hubieras estado ahí.
  • Sos mamá porque así lo sentís y así lo demostrás.
  • Te ganaste mi amor con cada gesto.
  • Gracias por ser esa presencia constante, sin pedir nada.
  • Mamá de corazón, amor verdadero.
  • Gracias por abrazarme cuando más lo necesitaba.
  • Sos la persona que eligió quedarse, y eso vale todo.
  • No me diste la vida, pero la hiciste mucho mejor.
  • Gracias por tu ternura y tu entrega.
  • Sos la madre que la vida me regaló.
  • No hace falta un apellido para sentirnos familia.
  • Gracias por ser mi refugio elegido.
El Día de la Madre es central en las celebraciones familiares
  • Sos el ejemplo de amor más noble que tengo.
  • Gracias por enseñarme que amar también es elegir.
  • Sos una mamá con todas las letras.
  • Gracias por adoptarme con el alma.
  • Sos la demostración viva de lo que es el amor incondicional.
  • Gracias por tus abrazos sinceros y tu compañía.
  • Sos mamá porque amás, no porque te lo impusieron.
  • Gracias por estar en los momentos más importantes de mi vida.
  • Sos una bendición que el corazón reconoció enseguida.
  • Gracias por amarme con tanta verdad.
  • Sos parte de mi historia, y la mejor parte.
  • Gracias por demostrarme que el amor elegido es el más fuerte de todos.
