150 frases para enviar por WhatsApp en el Día de la Madre

Esta celebración impacta en la vida afectiva de la mayoría de los argentinos y muchos desean celebrarlo con palabras de cariño
- 7 minutos de lectura'
El Día de la Madre es el domingo 19 de octubre y muchas personas desean enviarles un mensaje por WhatsApp a sus madres o a las figuras maternas que conocen. Este es un gesto de cariño muy importante para celebrar a esta figura en la vida.
150 frases para enviar por WhatsApp por el Día de la Madre
- Gracias por ser mi refugio, mi ejemplo y mi fuerza.
- No hay amor más sincero que el de una madre.
- Feliz día a la mujer que lo da todo sin pedir nada.
- Sos la razón de mis días felices.
- No hay regalo que alcance para agradecerte tanto.
- Mamá, sos mi raíz y mi destino.
- Gracias por enseñarme a ser valiente y a no rendirme nunca.
- Tu abrazo es mi lugar favorito del mundo.
- Si la vida me diera otra oportunidad, te elegiría mil veces más.
- Sos el amor más puro que conozco.
- Gracias por tanto amor, tanta paciencia y tanta ternura.
- No hay guía más sabia que tu voz.
- Todo lo que soy te lo debo a vos.
- Sos la persona que hace que todo tenga sentido.
- Mamá, sos el corazón de nuestra familia.
- Tu amor me hizo crecer y tus palabras me hicieron fuerte.
- Feliz día a la mujer que convirtió el amor en arte.
- Gracias por los días buenos y por los no tan buenos también.
- Sos la prueba de que los ángeles existen.
- Tu sonrisa ilumina cualquier día gris.
- Nada se compara con tenerte cerca.
- Gracias por cuidar, por enseñar y por amar tanto.
- Mamá, sos la historia más linda de mi vida.
- Si tuviera que definir la palabra “amor”, diría tu nombre.
- No hay distancia que pueda separarnos.
- Gracias por todo lo que hiciste, incluso cuando nadie lo vio.
- Mamá, sos el alma de nuestra casa.
- Feliz día a la mujer que me enseñó a amar sin medida.
- Sos la primera persona que me enseñó qué es la felicidad.
- Te quiero con cada recuerdo, con cada abrazo y con cada día nuevo.
- Mamá, gracias por tus cuentos, tus abrazos y tus “te amo” antes de dormir.
- Sos mi superheroína todos los días.
- Me enseñás a ser feliz con solo una sonrisa.
- Gracias por jugar, cantar y abrazar siempre.
- Sos mi primer amor y mi mejor amiga.
- Mamá, tu abrazo arregla todo.
- Gracias por cocinar rico, por cuidarme y por hacerme reír.
- Sos mi lugar seguro y mi mejor aventura.
- Mamá, te amo más que al helado.
- Gracias por quedarte despierta cuando me enfermo.
- Sos mi maestra preferida.
- Mamá, sos mi sol incluso en los días de lluvia.
- Te quiero tanto que no me alcanzan las palabras.
- Gracias por enseñarme a soñar.
- Mamá, sos mi abrazo favorito.
- Me hacés sentir que puedo con todo.
- Gracias por estar en cada paso que doy.
- Sos mi ejemplo de amor y de bondad.
- Mamá, te amo hasta el cielo y más allá.
- Gracias por darme alas y por cuidarme cuando vuelo.
- Sos el corazón más grande del mundo.
- Cada día con vos es una historia feliz.
- Gracias por ser mi todo, siempre.
- Sos la reina de mi mundo.
- Mamá, tu amor me hace fuerte.
- Gracias por hacer magia con tus manos y tu paciencia.
- Te amo como los dinosaurios, muchísimo.
- Sos mi motivo para sonreír cada mañana.
- Gracias por acompañarme incluso cuando no digo nada.
- Mamá, sos el mejor regalo que tengo.
- Gracias por todos los años de amor incondicional.
- Sos sabiduría, ternura y fortaleza en una sola persona.
- Cada arruga tuya es una historia de amor.
- Tu experiencia es un faro que nunca se apaga.
- Gracias por seguirme cuidando, incluso cuando ya no hace falta.
- Sos la raíz que sostiene a toda la familia.
- Tu voz sigue siendo mi mejor consejo.
- Mamá, el tiempo pasa, pero tu amor no envejece.
- Gracias por enseñarme con paciencia y ejemplo.
- Sos la mujer más fuerte que conozco.
- Tu abrazo tiene el mismo calor de siempre.
- Gracias por los mates, las charlas y las risas compartidas.
- Sos historia, memoria y amor en partes iguales.
- Cada día con vos es un regalo.
- Gracias por seguir guiándome, aun en silencio.
- Mamá, tu amor no conoce de edades.
- Sos mi pasado, mi presente y mi hogar.
- Gracias por cuidarme incluso cuando ya soy grande.
- Sos la paz que busco en cada abrazo.
- Mamá, tu amor no tiene fin.
- Gracias por todo lo que diste sin pedir nada a cambio.
- Sos la voz que me acompaña incluso cuando no estás.
- Mamá, tu ternura sigue siendo mi refugio.
- Gracias por los consejos que hoy entiendo mejor que nunca.
- Sos el corazón más noble que conozco.
- Mamá, tu amor no pasa de moda.
- Gracias por tu ejemplo, tu temple y tu dulzura.
- Sos mi historia viva.
- Mamá, sos eterna en mi corazón.
- Gracias por enseñarme que el amor verdadero nunca se apaga.
- Aunque no te vea seguido, siempre estás en mi corazón.
- El tiempo pasa, pero el cariño sigue intacto.
- Te pienso más de lo que imaginás.
- Ojalá pudiera darte hoy ese abrazo pendiente.
- Mamá, la distancia no borra el amor.
- Gracias por estar, incluso desde lejos.
- Te extraño cada día un poco más.
- No importa cuántos kilómetros nos separen, seguimos conectados.
- Mamá, tu voz sigue siendo mi refugio.
- Espero verte pronto para contarte todo.
- La distancia no cambia lo que siento por vos.
- Te llevo conmigo en cada recuerdo.
- Mamá, te extraño, pero te siento cerca siempre.
- Gracias por todo lo que me diste, incluso sin palabras.
- Sos mi hogar, aunque esté lejos.
- Te recuerdo en los gestos, en las frases, en lo que soy.
- La distancia física no rompe un lazo como el nuestro.
- Ojalá el tiempo nos regale pronto un encuentro.
- Mamá, te extraño y te quiero con el alma.
- Gracias por enseñarme a amar incluso a la distancia.
- Tu amor cruza cualquier frontera.
- Aunque no te vea, sé que estás.
- Te siento presente en cada paso que doy.
- Mamá, el reencuentro va a valer cada segundo de espera.
- La distancia no enfría lo que el corazón guarda.
- Sos mi raíz, aunque el viento me lleve lejos.
- Te extraño, pero me acompaña tu fuerza.
- Cada día sin verte es un día más de amor guardado.
- Mamá, te llevo en el alma.
- Pronto, ese abrazo que nos debemos.
- No hace falta compartir sangre para compartir amor.
- Gracias por elegirme todos los días.
- Sos mamá por decisión y por amor.
- Me enseñaste que las familias se construyen con cariño, no con genética.
- Gracias por estar en cada paso, sin obligación, solo con amor.
- Sos la prueba de que el corazón elige mejor que el destino.
- Gracias por cuidarme como si siempre hubieras estado ahí.
- Sos mamá porque así lo sentís y así lo demostrás.
- Te ganaste mi amor con cada gesto.
- Gracias por ser esa presencia constante, sin pedir nada.
- Mamá de corazón, amor verdadero.
- Gracias por abrazarme cuando más lo necesitaba.
- Sos la persona que eligió quedarse, y eso vale todo.
- No me diste la vida, pero la hiciste mucho mejor.
- Gracias por tu ternura y tu entrega.
- Sos la madre que la vida me regaló.
- No hace falta un apellido para sentirnos familia.
- Gracias por ser mi refugio elegido.
- Sos el ejemplo de amor más noble que tengo.
- Gracias por enseñarme que amar también es elegir.
- Sos una mamá con todas las letras.
- Gracias por adoptarme con el alma.
- Sos la demostración viva de lo que es el amor incondicional.
- Gracias por tus abrazos sinceros y tu compañía.
- Sos mamá porque amás, no porque te lo impusieron.
- Gracias por estar en los momentos más importantes de mi vida.
- Sos una bendición que el corazón reconoció enseguida.
- Gracias por amarme con tanta verdad.
- Sos parte de mi historia, y la mejor parte.
- Gracias por demostrarme que el amor elegido es el más fuerte de todos.
LA NACION
Otras noticias de Efemérides
Más leídas de Tecnología