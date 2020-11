A 150 Mbps: así funciona Starlink, la conexión satelital a Internet de SpaceX

La compañía liderada por Elon Musk ya ofrece de forma limitada su servicio de Internet satelital, que requiere de un kit de 500 dólares junto a un abono de 100 dólares mensuales Fuente: AP

Después de poner en órbita a una constelación conformada por más de 900 satélites, SpaceX arrancó con las pruebas públicas de Starlink, el servicio de acceso satelital a Internet que busca ofrecer una conectividad de alta velocidad en zonas remotas sin estructura de telecomunicaciones. Bajo el nombre de Better Than Nothing (mejor que nada), el programa beta de la firma liderada por Elon Musk requiere la compra de un kit de 500 dólares, conformado por un soporte, un router y una terminal para acceder a la conectividad satelital por de. A este costo inicial hay que sumarle el abono mensual, de 99 dólares mensuales.

Según Starlink, la velocidad de conexión varía de 50 a 150 megabits por segundo con una latencia que va desde los 20 a los 40 milisegundos, un rendimiento que la compañía promete mejorar en los próximos meses. Sin embargo, advierte que este período de evaluación los usuarios podrían experimentar problemas de desconexión.

La instalación del servicio está acompañada por las aplicaciones oficiales de Starlink, disponibles para Android y iOS, que revela algunos detalles sobre el funcionamiento y ajustes de instalación del kit necesario para acceder a la conexión satelital a Internet. En esta primera etapa la propuesta de la compañía de Elon Musk está limitada a zonas específicas de Estados Unidos y Canadá, aunque prevé ofrecer una cobertura global para el próximo año.

Algunos usuarios comenzaron a compartir sus experiencias de uso de Starlink, donde lgunos alcanzaron una velocidad de conexión de 174 megabits por segundo y unos 33 Mbps de subida en una zona rural en Montana, Estados Unidos.

Starlink comenzó las pruebas de su servicio en octubre en la zona de Detroit, en Estados Unidos, y en el sur de Canadá para medir la calidad del servicio, que en las primeras pruebas privadas están ofreciendo un ancho de banda de entre 11 a 60 Mbps, y una latencia de menos de 40 ms. En el próximo año planea acelerar los lanzamientos para poner en órbita unos 40.000 satélites para poder ofrecer una cobertura en casi todo el planeta.