Age of Empires II: Return of Rome: cómo es la nueva expansión del clásico para PC y Xbox

escuchar

Uno de los juegos de estrategia más queridos y jugados de todos los tiempos, el Age of Empires II, tiene una nueva expansión que nos lleva a Roma. En este caso, la expansión trae contenido que puede recordar a Age of Empires original que pudimos ver en The Rise of Rome. “Es un paquete de expansión diferente que nunca habíamos hecho”, explicó Earnest Yuen, productor ejecutivo de Age of Empires II: Definitive Edition (una versión modernizada con mejores gráficos), que agregó: “Literalmente, tomamos el gameplay de Age of Empires y lo pusimos dentro de Age of Empires II”.

En esta expansión vamos a poder jugar con 17 civilizaciones de las que aparecen en el primer Age y sumado a esto, vamos a tener tres campañas nuevas. Cabe aclarar que esta versión no es un complemento para Age II, sino que va por separado y tiene sus propias reglas y varias facciones no incluídas en Age of Empires II.

Dentro de estas, vamos a tener la posibilidad de usar dos civilizaciones romanas distintas: “Dicen que Roma no se construyó en un día, pero tampoco se cayó en un día”, contó Yuen. “Entonces, los amantes de la historia sentirán las diferencias entre las facciones romanas anteriores y posteriores”.

17 civilizaciones con las que competir

Las 17 civilizaciones que vamos a tener en el juego se suman a los griegos, hititas, macedonios, minoicos, palmiranos, persas, fenicios, asirios, babilonios, cartagineses, dinastía Choson, egipcios, romanos, dinastía Shang, sumerios y dinastía Yamato. Una de las nuevas que se suman es del sudeste de Asia, vietnamita, llamada Lac Viet.

Return to Rome es una expansión para el Age of Empires II Definitive Edition que vuelve al escenario de la Roma clásica, pero agregando contenido nuevo a la expansión original

En cuanto a las campañas, vamos a tener la de Pirro de Epiro, que se centra en una personalidad real de la historia que llevó a los griegos al derrumbe; allí jugaremos como los macedonios. También está la campaña de Sargón de Akkad, donde un don nadie llega al poder en la Mesopotamia, en la que comandamos a los sumerios, y luego, tenemos a la campaña Trajano, donde vamos a intentar evitar la caída de Roma, obviamente, con los romanos.

Una vista de cómo mejoran los gráficos en la expansión Return to Rome para el Age of Empires II Definitive Edition (que tiene gráficos 4K) respecto de la versión original

Para jugarlo, debemos tener instalada la versión del juego original y luego adquirir la expansión Return to Rome a 1799 pesos más impuestos. El juego base Age of Empires, Age of Empires II Definitive Edition y otros títulos de la saga están disponibles para comprar para PC y Xbox, y también son parte de Xbox Game Pass Ultimate y Xbox Game Pass PC, el servicio que por un pago mensual habilita el acceso a un centenar de juegos.

Temas Videojuegos