Los gráficos del Among Us son muy sencillos, lo mismo que sus controles; depende más del ingenio que de la destreza física, y es apto para grandes y chicos

24 de septiembre de 2020

InnerSloth, la empresa desarrolladora del exitoso juego Among Us, ha anunciado que ha cancelado Among Us 2 debido a la popularidad del juego original, que contará con el contenido de la secuela planeada.

La compañía ha afirmado que estaba planeando desarrollar una secuela del título ya que la base de código del Among Us original está demasiado desactualizada y no está diseñada para admitir la adición de contenido nuevo.

Sin embargo, InnerSloth ha señalado en un comunicado que el éxito que está teniendo el juego original les ha hecho "querer apoyar el juego y llevarlo al siguiente nivel".

"Hemos decidido cancelar Among Us 2 y, en su lugar, poner todo nuestro enfoque en mejorar Among Us 1. Todo el contenido que habíamos planeado para Among Us 2 irá a Among Us 1", ha afirmado la compañía, que ha destacado que es "probablemente la opción más difícil".

Algunas de las novedades incluyen mejoras en servidores, soporte para daltónicos con nuevas formas de identificar a los jugadores y ciertas tareas centradas en el color, como los cables, así como un nuevo escenario cuyo diseño ya se ha empezado.

El juego también contará con un sistema de amigos y cuentas, una función que la compañía ha afirmado que "tomará algo de tiempo", así como con un nuevo escenario ambientado en el videojuego Henry Stickmin.