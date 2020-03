Apple acepta pagar US$ 500 millones de multa por hacer más lentos los iPhones

La multa responde a una demanda iniciada luego de que la compañía confirmó que reducía la velocidad el procesador cuando la batería del iPhone 6 o 7 envejecía Crédito: Shutterstock

Apple acordó pagar hasta 500 millones de dólares para cerrar un litigio que la acusó de permitir que los iPhones más antiguos operaran más lentos a fin de incentivar las compras de sus modelos nuevos o r eemplazar las baterías.

El acuerdo preliminar para resolver una demanda colectiva fue revelado el viernes por la noche y necesita la aprobación del juez distrital del caso, Edward Davila, del tribunal de San Jose, en California.

El compromiso indica que Apple deberá pagar 25 dólares por iPhone, una cifra que podría ajustarse dependiendo de cuántos teléfonos son elegibles a ser considerados en el proceso, con un total mínimo de 310 millones de dólares.

Apple negó cualquier mala práctica y se movió para cerrar el caso a nivel nacional para evitar los problemas y costos de un litigio, de acuerdo a documentos judiciales.

La compañía no respondió a los llamados el lunes en busca de comentarios.

iPhone 6 y 7

El acuerdo involucra a los usuarios estadounidenses del iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus o SE que funcionaban con iOS 10.2.1. También abarca a usuarios estadounidenses del iPhone 7 y 7 Plus funcionando con iOS 11.2 o más tarde antes de 21 de diciembre del 2017.

Los usuarios denunciaron que sus teléfonos perdían agilidad después de haberles instalado actualizaciones del sistema operativo. Afirmaron que esto les hacían pensar que sus iPhones estaban al final de sus ciclos de vida útil y que debían reemplazados o que debían comprar baterías nuevas.

En diciembre de 2017 Apple reconoció que cuando la batería de sus equipos envejecía reducía la velocidad del procesador para asegurar la estabilidad del sistema operativo cuando la batería dejaba de entregar la máxima energía posible; con una actualización posterior a las primeras quejas permitió elegir entre seguir usando el equipo a máxima velocidad o privilegiar la batería.

Apple atribuyó estos problemas mayormente a cambios de temperatura, alto uso u otros temas, y dijo que sus ingenieros trabajaron rápidamente y con éxito para abordar las dificultades.

