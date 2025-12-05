Cuánto cuesta el iPhone 17 en Estados Unidos en diciembre de 2025 y antes de 2026

El iPhone 17 es el modelo más reciente de Apple, que hizo su presentación oficial en septiembre pasado. En diciembre de 2025 y de cara a la llegada del 2026, la empresa tecnológica mantiene los precios de lanzamiento. No hay un valor único, sino que depende de cada versión y la capacidad de almacenamiento.

El precio del iPhone 17 y sus modelos en EE.UU.

El lanzamiento del iPhone 17 se realizó el 9 de septiembre en el evento “Awe Dropping”. Allí, la marca fundada por Steve Jobs anunció oficialmente las características técnicas y los valores de cada modelo, que desde esa fecha se pueden comprar en Estados Unidos.

Los nuevos iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y Pro Max ya están disponibles y este es su precio

Según indica el sitio web oficial de Apple, estos son los precios:

iPhone 17: US$799

iPhone 17 Air: US$999

iPhone 17 Pro: US$1099

iPhone 17 Pro Max: US$1199

Los valores enumerados corresponden a la versión estándar de 256GB de cada una de las versiones. En caso de necesitar otra capacidad de almacenamiento, como 512GB, 1TB o 2 TB, será necesario pagar una suma mayor.

Para la versión básica, el sitio de Apple aclara que los dispositivos con los colores Azul Neblina (Mist Blue), Lavanda, Negro, Blanco y Salvia (Sage) tienen un valor de US$829. En caso de comprar el modelo de 512GB con alguno de estos colores, el precio aumenta a US$1029.

En la presentación, el vicepresidente sénior de marketing de Apple, Greg Joswiak, destacó especialmente las características y capacidades del modelo Pro. “Es el iPhone más potente que hemos creado, con un nuevo diseño para maximizar el rendimiento y ofrecer una mejora en la duración de la batería”, expresó.

Apple destacó las características del iPhone 17 Pro en la presentación Apple

Además, valoró las capacidades de la cámara y calificó que el lanzamiento del nuevo modelo crea “un nuevo estándar en la industria de los smartphones y supone una mejora radical” para los “usuarios más exigentes”.

Las características técnicas del iPhone 17

Junto con la información de los precios, Apple también detalla las cualidades del iPhone 17 base:

Pantalla: 6,3 pulgadas, Super Retina XDR con tecnología ProMotion y Always On Display.

6,3 pulgadas, Super Retina XDR con tecnología ProMotion y Always On Display. Diseño: el nuevo modelo cuenta con un marco de aluminio.

el nuevo modelo cuenta con un marco de aluminio. Chip: A19.

A19. Gráficos: GPU de cinco núcleos con aceleradores neurales y trazado de rayos acelerado por hardware.

GPU de cinco núcleos con aceleradores neurales y trazado de rayos acelerado por hardware. Batería: el rendimiento del iPhone 17 se extiende hasta 30 horas de reproducción de video.

el rendimiento del iPhone 17 se extiende hasta 30 horas de reproducción de video. Sistema de cámara: sistema Dual Fusion de 48MP (Main y Ultra Wide).

sistema Dual Fusion de 48MP (Main y Ultra Wide). Zoom óptico: permite las opciones de .5x, 1x, 2x.

permite las opciones de .5x, 1x, 2x. Conectividad: USB-C, compatible con USB 2.

Apple presentó las características técnicas del iPhone 17 Apple.com

A partir de las características del modelo básico, en cada una de las variantes aparecen algunas mejoras y cambios. Por ejemplo, el iPhone 17 Pro tiene una batería que llega a las 39 horas de reproducción de video. Por su parte, el iPhone Air es más delgado y cuenta con un marco de titanio.

Tras el lanzamiento del iPhone 17: cuánto cuesta el 16

En general, Apple suele bajar el precio de su segundo modelo más nuevo luego de algún lanzamiento. Efectivamente, esto ocurrió con el iPhone 16.

Mientras que en 2024 la versión base tenía también el valor de US$799, actualmente se puede comprar por US$699. Por su parte, el iPhone 16e cuesta US$599.