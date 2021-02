Audio 360: probamos los auriculares WH-1000XM4 de Sony con sonido envolvente

A veces me sucede, con cierta tecnología, que me gustaría que todo el mundo tuviese la oportunidad de probar los gadgets de última generación. Por poner un ejemplo, esto me pasó esto con los visores de realidad virtual Oculus y con los modelos Playstation VR y los HTC Vive. Luego de probar estos nuevos auriculares de Sony, la sensación vuelve a ser la misma y en esta reseña tecnológica les explicare por qué.

Primer contacto

Antes de contarles que tiene de especial el modelo WH-1000XM4, comenzaremos por describir el envoltorio del producto. Sin destacarse, la caja de Sony posee todas las indicaciones y características técnicas del producto en su parte trasera. Con una apertura lateral, deberemos deslizar una caja interna para separarla de la tapa y así quedar frente a los auriculares. En una pequeña solapa se indican en dos pasos las instrucciones para configurar los auriculares, una recomendación que explicaremos más adelante.

Abierta la solapa, encontramos los auriculares que vienen en un estuche rígido de buena calidad y con un cierre en color dorado. Este resulta de suma utilidad para llevarlos.

Sony incluye un sólido estuche con cierre que requiere el plegado parcial de los auriculares

Para caber en dicho estuche, los auriculares deben plegarse (algo cada vez mas natural en este tipo de dispositivos). Si bien personalmente me resulta un proceso incomodo (siempre tengo la sensación de que voy a romper algo), en este caso se trata de simplemente girar los auriculares para colocarlos en su posición de guardado.

Ya en contacto con los WH-1000XM4, hay que decir que nos sorprendió lo liviano que son (la cabeza agradecida). Está construido con materiales de plástico de alta calidad, correderas de aluminio para ajustarlos a la cabeza y almohadillas de eco cuero que resultaron muy cómodas. A diferencia de otros modelos, llama la atención (para bien) que posee pocos botones de control y puertos: uno para encender, otro para cambiar el ecualizador, un jack de 3.5 mm por si queremos conectar el auricular de forma alámbrica (también se conectan inalámbricamente, claro) y un puerto USB-C para cargar la batería, que ofrece hasta 30 horas de reproducción.

Experiencia de uso

Como indicábamos antes, antes de poder disfrutar de los auriculares, deberemos pasar por un período de configuración sumamente necesario para exprimir al máximo las cualidades de los WH-1000XM4.

Lo primero que se debe hacer es descargar la app para celulares llamada “headphones” que permite emparejar vía Bluetooth los auriculares. Hecho esto, y para optimizar el campo de sonido 360 reality Audio, la app nos pide que tomemos capturas de nuestras orejas para analizar la forma de nuestros canales auditivo para lograr una mejor experiencia. Luego de enviar las capturas, la app tarda unos minutos en analizar los datos y luego los auriculares quedan calibrados y listos para su uso.

Los accesorios del auricular Sony WH-1000XM4

El paso siguiente es una comparativa que sirve para entrar en tema: podemos reproducir el demo de una canción en formato estéreo y en formato 360 Reality Audio y observar las diferencias (las cuales analizaremos luego).

Estos auriculares de Sony cuentan con control de sonido adaptativo que detecta las acciones y lugares que frecuenta el usuario ajustando automáticamente el sonido que recibe del ambiente. La cancelación de ruido exterior es excelente y ayuda a generar la sensación de inmersión necesaria para disfrutar a pleno de la experiencia.

Si bien los WH-1000XM4 pueden utilizarse, claramente, con cualquier servicio, sacaremos el máximo provecho con aquellas canciones que se han adaptado a la tecnología de sonido 360 de Sony. Para acceder a nutridas bibliotecas de música 360 Reality Audio será necesario instalar aplicaciones como Deezer, Nugs o Tidal. Lamentablemente, y a pesar de ofrecer un periodo de prueba gratuito, son servicios pagos y en dólares. La alternativa que encontramos fue usar Artist Connection que, en su versión free, tiene cientos de temas de artistas que podemos disfrutar sin abonar una membresía. La contra de Artist Connection es que el streaming suele cortarse con facilidad.

Con un diseño liviano, los auriculares Sony WH-1000XM4 cuentan con una función que permite emular la experiencia del sonido espacial envolvente en servicios de streaming que no poseen la tecnología de audio 360

La experiencia de uso de los WH-1000XM4 cuando escuchamos una canción adaptada para esta tecnología de sonido envolvente fue algo sin igual. Mi mente tardó en procesar la experiencia: no entendía de donde salía el sonido. En lo concreto, parece que el sonido no sale de los auriculares sino de parlantes dispuestos en 360° ubicados en la habitación. La experiencia fue realmente emocionante y con detalles de excelente calidad que llegan a conmover.

También es justo decir que Sony no está solo en esta carrera por brindar experiencias de audio en 360°. Creative también ofrece su Super X-FI Audio, un diminuto amplificador 360° que acepta una larga lista de auriculares de distintos fabricantes.

En donde si la tecnología 360° Reality Audio toma distancia es si lo comparamos con los difundidos videos con sonido “8D” o “12D”: la tecnología de Sony brinda experiencias que están a años luz de estos últimos.

Por otro lado, Sony sigue expandiendo su universo de producto con tecnología de sonido envolvente, ofreciendo, además, diferentes modelos de parlantes.

Los WH-1000XM4 de Sony se consiguen con descuento a un valor de 34.999 pesos.