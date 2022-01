Bungie: Sony PlayStation compra a los creadores originales del Halo y Destiny

La industria de los videojuegos no termina de recibir el impacto de las millonarias adquisiciones como la de Take Two a Zynga por 12.7 mil millones y la de Activision Blizzard por 70 mil millones de dólares en manos de Microsoft. Ahora es el turno de PlayStation, que también sacó la billetera y puso 3600 millones de dólares para adquirir a Bungie, empresa creadora del original Halo y de los Destiny y Destiny 2 para sumar más estudios que trabajen bajo el ala de Sony.

Esta operación se concreta en un contexto donde la compañía analiza el sistema de pago por suscripción de catálogo, como lo adelantó en la entrevista exclusiva a LA NACION Jim Ryan, CEO de PlayStation. La lucha de modelos de negocios está en plena transición, donde Xbox apunta a un sistema de suscripción con todo totalmente incluído desde el día uno y con la suma de grandes títulos exclusivos como pueden llegar a ser Call of Duty, Warcraft, Halo, Forza y todo el catálogo de Bethesda con Fallout, Starfield y Elder Scrolls, una empresa que también compró Microsoft por 7 mil millones de dólares recientemente.

Bungie es uno de los expertos de la industria en shooters, con su gran éxito con el Halo original en su acuerdo previo con Microsoft y luego con Activision con Destiny. Ahora, de manera independiente, Destiny 2, a pesar de haber sido lanzado en 2017 sigue con un caudal de jugadores altísimos y es reconocido como uno de los juegos más divertidos para jugar online con amigos gracias a sus “raids” y constante actualización de contenido. Sony Interactive Entertainment siempre confió en la fuerza de su marca y de los imponentes exclusivos para su consola, como los Uncharted, God Of War, Spider-Man y los flamantes estrenos de Horizon y Gran Turismo. Tal es así que el modelo de su negocio, hasta ahora, siempre fue de la venta directa de juegos exclusivos a 60 y 70 dólares por sobre un importe de suscripción.

Pero ahora, con el crecimiento de los videojuegos por la nube en el horizonte y con títulos de peso pesado en manos de la vereda de enfrente, Sony no cree en cerrar los catálogos y promete que los títulos de Bungie seguirán siendo multiplataforma. La empresa aseguró que “los títulos de Bungie seguirán siendo multiplataforma y crossplay”, y se podrán jugar en Play, tanto como en PC y en Xbox.

Aún queda por saber qué pasará con el rumoreado “Game Pass” de Sony, del que no se anunció nada pero que se cree que incluirá juegos de consolas anteriores como lo hace el sistema PS Now. Pero la frutilla del postre fue una de las últimas declaraciones del CEO Ryan posterior al anuncio de Bungie en la que admitió que: “probablemente veamos más noticias sobre adquisiciones de estudios por parte de PlayStation”.