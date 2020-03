Call of Duty: Warzone es un título independiente que está disponible gratis para PC, PS4 y Xbox One, y no requiere que los jugadores cuenten con la versión Modern Warfare

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de marzo de 2020 • 11:06

Activision anunció la llegada de una nueva entrega de Call of Duty , un videojuego que ahora tendrá su propia versión al estilo battle royale con Warzone . De esta forma, una de las modalidad de combate permitirá partidas donde 150 jugadores deben eliminar en un mismo escenario a sus contrincantes.

Call of Duty: Warzone ya está disponible gratis para todos los usuarios de PC, PlayStation 4 y Xbox One. Como es una entrega independiente, no requiere que los jugadores cuenten con Call of Duty: Modern Warfare, aunque los jugadores que tengan este título podrán acceder a Warzone de forma directa.

La modalidad Battle Royale es la característica más distintiva de Call of Duty: Warzone

En detalle, la característica más distintiva de esta entrega de Call of Duty está en Battle Royale , el género de disparos que se convirtió en un furor de la mano de Fortnite y PUBG . Bajo esta modalidad todos los jugadores y equipos se enfrentan a duelo mientras el avance de un gas mortífero reduce el mapa de juego y obliga a los 150 participantes a un inevitable combate. Por otra parte está Plunder , donde el objetivo está en recolectar la mayor cantidad de dinero en un mapa, mientras se derrota a los enemigos y se completan misiones.

El mundo de Call of Duty: Warzone transcurre en Verdansk, una ciudad que cuenta con múltiples zonas y más de 300 puntos de interés, donde se mezclan áreas urbanas y rurales para cada uno de los objetivos del juego. A su vez, los jugadores podrán utilizar vehículos, como camionetas, camiones y helicópteros, para poder escapar más rápido del gas mortífero en la modalidad battle royale.

Call of Duty: Warzone se desarrolla en Verdansk, un escenario con zonas rurales y urbanas, donde los jugadores deberán enfrentarse entre sí mientras escapan a pie o en vehículos del avance de un gas mortífero

Call of Duty: Warzone está disponible gratis en una descarga de 83 a 101 GB y como es una entrega independiente no requiere que los jugadores cuentes con la última versión de Call of Duty. Sin embargo, aquellos que tengan Modern Warfare podrán disponer de Warzone con todas sus personalizaciones que lograron hasta el momento en el juego.