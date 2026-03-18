Casa propia: paso a paso, cómo sacar un crédito hipotecario del Banco Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una nueva línea de créditos hipotecarios del Banco Ciudad, pensada especialmente para quienes hoy destinan gran parte de sus ingresos al alquiler y buscan acceder a su primera vivienda. Según se precisó, tendrá una tasa inferior a la que hay en el mercado y se podrá financiar hasta el 75% del valor de la propiedad.

Cómo son las condiciones del préstamo

Según precisaron las autoridades, la tasa del crédito se ubicará en el 7,5%. “Mientras hoy en el mercado la tasa está alrededor del 9,5%, en la Ciudad será 7,5%: el Gobierno porteño subvenciona 2 puntos para que miles de familias puedan acceder a un crédito”, informaron.

En cuanto al inmueble a comprar, se precisó que este plan apunta a que sea primera vivienda en la Ciudad, de hasta 80 m2 cubiertos y un valor máximo de US$2.800 por metro cuadrado.

El crédito tiene una serie de requisitos (Foto: Banco Ciudad)

La financiación máxima es hasta el 75% del valor de la propiedad o de 65% si se presenta un garante. El plazo máximo de otorgamiento es de hasta 240 meses.

En cuanto a la relación del valor de la cuota mensual y el ingreso de la persona, es de hasta el 25% de los ingresos netos del solicitante y/o de su grupo familiar.

Cuáles son los requisitos

Para poder pedir este préstamo se debe cumplir con los siguientes conceptos:

Documento de Identidad.

Relación de dependencia: últimos 3 recibos de sueldo.

Monotributista: últimos 3 pagos de monotributo y constancia de inscripción.

Responsable inscripto: certificación de ingresos y últimos 3 pagos de aportes previsionales.

No registrar antecedentes desfavorables.

Ser cliente de Banco Ciudad.

Paso a paso para pedir el crédito hipotecario

Los créditos están disponibles a través de Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad en WhatsApp (11-5150-5050, en Más opciones/ Préstamos / Ps. Hipotecario UVA), en la web https://bancociudad.com.ar/institucional/micrositio/PrestamosHipotecariosUVA, y en todas las sucursales del Banco Ciudad en Capital Federal.

Se puede simular el crédito a través de WhatsApp

En el bot de la aplicación de mensajería se puede simular el crédito, donde te hacen tres preguntas:

De cuánto son tus ingresos mensuales

Si es para primera o segunda vivienda

A qué plazo se plantea el pago

Con estas condiciones, se ejemplificó que si una persona pide $70.000.000 en 240 meses, la cuota inicial es de $796.3000 y necesitás sumar un ingreso familiar desde $3.186.000.