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Casa propia: paso a paso, cómo sacar un crédito hipotecario del Banco Ciudad

El Gobierno porteño anunció una nueva línea de créditos hipotecarios a una tasa de 7,5% para la compra de la primera vivienda; cómo se puede acceder al préstamo

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La medida busca facilitar la compra de la primera vivienda (Foto: Freepik)
La medida busca facilitar la compra de la primera vivienda (Foto: Freepik)

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una nueva línea de créditos hipotecarios del Banco Ciudad, pensada especialmente para quienes hoy destinan gran parte de sus ingresos al alquiler y buscan acceder a su primera vivienda. Según se precisó, tendrá una tasa inferior a la que hay en el mercado y se podrá financiar hasta el 75% del valor de la propiedad.

Cómo son las condiciones del préstamo

Según precisaron las autoridades, la tasa del crédito se ubicará en el 7,5%. “Mientras hoy en el mercado la tasa está alrededor del 9,5%, en la Ciudad será 7,5%: el Gobierno porteño subvenciona 2 puntos para que miles de familias puedan acceder a un crédito”, informaron.

En cuanto al inmueble a comprar, se precisó que este plan apunta a que sea primera vivienda en la Ciudad, de hasta 80 m2 cubiertos y un valor máximo de US$2.800 por metro cuadrado.

El crédito tiene una serie de requisitos (Foto: Banco Ciudad)
El crédito tiene una serie de requisitos (Foto: Banco Ciudad)

La financiación máxima es hasta el 75% del valor de la propiedad o de 65% si se presenta un garante. El plazo máximo de otorgamiento es de hasta 240 meses.

En cuanto a la relación del valor de la cuota mensual y el ingreso de la persona, es de hasta el 25% de los ingresos netos del solicitante y/o de su grupo familiar.

Cuáles son los requisitos

Para poder pedir este préstamo se debe cumplir con los siguientes conceptos:

  • Documento de Identidad.
  • Relación de dependencia: últimos 3 recibos de sueldo.
  • Monotributista: últimos 3 pagos de monotributo y constancia de inscripción.
  • Responsable inscripto: certificación de ingresos y últimos 3 pagos de aportes previsionales.
  • No registrar antecedentes desfavorables.
  • Ser cliente de Banco Ciudad.

Paso a paso para pedir el crédito hipotecario

Los créditos están disponibles a través de Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad en WhatsApp (11-5150-5050, en Más opciones/ Préstamos / Ps. Hipotecario UVA), en la web https://bancociudad.com.ar/institucional/micrositio/PrestamosHipotecariosUVA, y en todas las sucursales del Banco Ciudad en Capital Federal.

Se puede simular el crédito a través de WhatsApp
Se puede simular el crédito a través de WhatsApp

En el bot de la aplicación de mensajería se puede simular el crédito, donde te hacen tres preguntas:

  • De cuánto son tus ingresos mensuales
  • Si es para primera o segunda vivienda
  • A qué plazo se plantea el pago

Con estas condiciones, se ejemplificó que si una persona pide $70.000.000 en 240 meses, la cuota inicial es de $796.3000 y necesitás sumar un ingreso familiar desde $3.186.000.

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