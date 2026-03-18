Casa propia: paso a paso, cómo sacar un crédito hipotecario del Banco Ciudad
El Gobierno porteño anunció una nueva línea de créditos hipotecarios a una tasa de 7,5% para la compra de la primera vivienda; cómo se puede acceder al préstamo
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una nueva línea de créditos hipotecarios del Banco Ciudad, pensada especialmente para quienes hoy destinan gran parte de sus ingresos al alquiler y buscan acceder a su primera vivienda. Según se precisó, tendrá una tasa inferior a la que hay en el mercado y se podrá financiar hasta el 75% del valor de la propiedad.
Cómo son las condiciones del préstamo
Según precisaron las autoridades, la tasa del crédito se ubicará en el 7,5%. “Mientras hoy en el mercado la tasa está alrededor del 9,5%, en la Ciudad será 7,5%: el Gobierno porteño subvenciona 2 puntos para que miles de familias puedan acceder a un crédito”, informaron.
En cuanto al inmueble a comprar, se precisó que este plan apunta a que sea primera vivienda en la Ciudad, de hasta 80 m2 cubiertos y un valor máximo de US$2.800 por metro cuadrado.
La financiación máxima es hasta el 75% del valor de la propiedad o de 65% si se presenta un garante. El plazo máximo de otorgamiento es de hasta 240 meses.
En cuanto a la relación del valor de la cuota mensual y el ingreso de la persona, es de hasta el 25% de los ingresos netos del solicitante y/o de su grupo familiar.
Cuáles son los requisitos
Para poder pedir este préstamo se debe cumplir con los siguientes conceptos:
- Documento de Identidad.
- Relación de dependencia: últimos 3 recibos de sueldo.
- Monotributista: últimos 3 pagos de monotributo y constancia de inscripción.
- Responsable inscripto: certificación de ingresos y últimos 3 pagos de aportes previsionales.
- No registrar antecedentes desfavorables.
- Ser cliente de Banco Ciudad.
Paso a paso para pedir el crédito hipotecario
Los créditos están disponibles a través de Bit, el asistente virtual del Banco Ciudad en WhatsApp (11-5150-5050, en Más opciones/ Préstamos / Ps. Hipotecario UVA), en la web https://bancociudad.com.ar/institucional/micrositio/PrestamosHipotecariosUVA, y en todas las sucursales del Banco Ciudad en Capital Federal.
En el bot de la aplicación de mensajería se puede simular el crédito, donde te hacen tres preguntas:
- De cuánto son tus ingresos mensuales
- Si es para primera o segunda vivienda
- A qué plazo se plantea el pago
Con estas condiciones, se ejemplificó que si una persona pide $70.000.000 en 240 meses, la cuota inicial es de $796.3000 y necesitás sumar un ingreso familiar desde $3.186.000.
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