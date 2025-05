Chile es el primer país de la región en permitir que un celular se conecte a un satélite para tener 4G

Esta semana, la compañía de telecomunicaciones chilena Entel, en alianza con Starlink (propiedad de SpaceX), se convirtió en la primera empresa en Latinoamérica y la cuarta a nivel mundial en ofrecer cobertura combinada satelital para dispositivos móviles. Esta solución busca llevar la conexión y la posibilidad de enviar mensajes de texto desde lugares remotos sin acceso a señal móvil terrestre (es decir, sin cobertura convencional).

La tecnología detrás de este avance, conocida como Direct to Cell o Direct to Device, permite que los teléfonos celulares estándar se conecten directamente a una constelación de satélites que orbitan la Tierra. Estos satélites operan, en esencia, como antenas 4G en el espacio (a una altura cercana a los 400 km), estableciendo un puente directo con los dispositivos en áreas donde las redes tradicionales no llegan: el teléfono no se conecta a la antena terrestre, sino a la que está en el espacio, una tecnología que Starlink anunció a mediados de 2022.

La prueba exitosa de este servicio se realizó recientemente en el Parque Nacional Queulat, en la Región de Aysén, un punto natural de la Carretera Austral y una zona caracterizada por su falta de conectividad digital terrestre. Según explicó Antonio Büchi, gerente general de Entel, la conexión se establece de manera similar a como un teléfono se conecta a una antena terrestre, pero con el satélite actuando como la antena celular.

El iPhone 14 es la primera generación de teléfonos de Apple que incluye conectividad satelital; permite enviar mensajes de texto a satélites de órbita baja cuando no hay cobertura de celular convencional

Las implicancias de esta tecnología son vastas, especialmente para la seguridad. Tanto el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, como el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, participaron del evento. Muñoz destacó que este avance permitirá que “personas perdidas o en situación de emergencia puedan comunicarse y emitir una solicitud de rescate”. Por su parte, Antonio Büchi enfatizó que “enviar un mensaje de texto, en algunas circunstancias, puede incluso salvar vidas”.

Este servicio opera como una red complementaria vital cuando no hay cobertura terrestre, siempre que se tenga una vista despejada del cielo. Y por sus características solo admite el envío y recepción de mensajes de texto, aunque ya hay pruebas para hacer videollamadas usando el mismo sistema. La virtud es que no requiere un dispositivo especial: la mayoría de los smartphones modernos es compatible. El de Starlink no es el único sistema: son varias las compañías que están desarrollando plataformas de conectividad satelital para celulares convencionales.

El servicio Entel Starlink utiliza una red de más de 500 satélites de Starlink con capacidades Direct to Cell. Inicialmente, esta tecnología estará disponible en casi todo el territorio continental e insular chileno, desde la latitud 58° sur hacia el norte, incluyendo Rapa Nui y Juan Fernández, así como el mar territorial, excluyendo la Antártida.

La tecnología Directo al Celular permite montar una antena 5G en el satélite, que intercambia información con el celular en forma convencional (aunque con una banda ancha limitada, por la gran distancia entre ambas antenas); los satélites a su vez se comunican con una estación terrera que se integra a la red de la operadora móvil

La implementación del servicio seguirá un plan gradual. En una primera etapa, se permitirá el envío y recepción de mensajes de texto (SMS). Posteriormente, se incorporarán datos limitados y mensajería instantánea, y finalmente, en una etapa futura, se habilitarán las llamadas de voz.

A partir de junio, el servicio estará disponible de manera gratuita para los clientes actuales de Entel durante un año. Los nuevos clientes podrán acceder mediante ciertos paquetes. La compañía señala que será compatible con la mayoría de los smartphones modernos, aunque la compatibilidad depende de factores como el hardware y el software del equipo, y recomienda verificar en su sitio web para asegurar el funcionamiento óptimo. Para que la conexión satelital funcione automáticamente al perder la señal terrestre, es necesario tener activado el servicio de roaming, y estar en un lugar donde haya una visibilidad directa con el cielo; es decir, no funciona bajo techo.