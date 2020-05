Civilization VI fue publicado en 2016, y ahora está disponible gratis por esta semana en la tienda de Epic Games

Augusto Finocchiaro Preci Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2020 • 17:17

Después de generar millones de descargas tras anunciar que el GTA V iba a estar disponible gratis por 5 días , la tienda de Epic Games Store anunció que a partir de hoy el clásico juego de estrategia Civilization VI se podrá descargar sin cargo .

Epic Games Store, la tienda online de videojuegos de los creadores del Fortnite , sigue creciendo a pasos agigantados para ganarse un lugar en el mundo de los negocios de ventas de videojuegos. Tras el éxito de descargas en su anuncio de regalar el GTA V, el juego de mundo abierto para adultos de Rockstar, la tienda anunció que a partir de hoy, y hasta el 28 de mayo, se podrá descargar sin cargo el Civilization VI en su versión de PC.

El tráiler del Civilization VI 02:44

Video

La Epic Games Store busca competir en un terreno donde el rey es Steam, tienda online de los creadores del Counter Strike. Con años de liderazgo sin contendientes aparentes, el monopolio de venta de juegos online recibe un nuevo competidor, que a fuerza del dinero generado por el Battle Royale más jugado del planeta, y regalos impresionantes como juegos triple A, busca destronarlo.

Los juegos disponibles en la Epic Game Store, a diferencia de otros incluidos en servicios como Xbox Game Pass y PlayStation Plus, no dependen de una suscripción paga ni tienen fecha de caducidad. Solo hay que ingresar a la página, crear un usuario, descargar el programa de la tienda online y bajar el juego. Todos los títulos gratis que se obtengan como regalo quedarán para siempre disponibles en las cuentas de los usuarios y no tendrán fecha de vencimiento de uso.

Cómo se juega al Civilization VI 12:12

Video

Civilization VI , premiado en 2016 como el mejor juego de estrategia en los Video Game Awards, es el último juego de una saga que vio la luz en 1991 y que lentamente se posicionó como el juego de estrategia histórico más relevante en el mundo de las PCs. se puede jugar de manera monousuario como también online para desarrollar civilizaciones con sus ejércitos, economías y relaciones internacionales que pueden llevar a cientos de horas de entretenimiento.