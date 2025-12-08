Cómo recuperar los contactos eliminados de tu celular

Los contactos nos permiten comunicarnos a la distancia con otras personas, por eso es importante tenerlos en el celular y, de preferencia, guardarlos en copias de seguridad. Y es que siempre existe el riesgo de perderlos.

Si por alguna razón tu agenda queda vacía o borras números telefónicos, entonces tienes que saber que existen diversos métodos en iOS y Android para recuperarlos. Sigue leyendo porque aquí te los compartimos todos.

Para recuperar tus contactos eliminados en Android puedes acceder directamente a tu cuenta de Google, ya que aquí se almacenan automáticamente. Estos son los pasos:

Accede a contacts.google.com desde el navegador e inicia sesión con la cuenta en la que tienes registrados tus contactos.

Abre el menú lateral izquierdo y selecciona “Papelera”.

En dicho apartado puedes restaurar los números telefónicos que fueron borrados, sólo durante el último mes.

Otro método es recurrir a la copia de seguridad de tu celular, ya que muchos dispositivos Android ofrecen la opción de hacer los duplicados de la agenda desde los ajustes del sistema o a través de la aplicación Google One.

Si por alguna razón tu agenda queda vacía o borras números telefónicos, entonces tienes que saber que existen diversos métodos en iOS y Android para recuperarlos Shutterstock - Shutterstock

Y el tercer método es intentar recuperarlos con aplicaciones como Dr.Fone, que cuenta con una calificación de 4.1 en Play Store. Su función es escanear la memoria del teléfono para recuperar información eliminada.

La desventaja de este tipo de apps es que son de pago; además, al ser externas, te recomendamos leer primero los términos y condiciones antes de instalarla y, sobre todo, de concederle el acceso a tu información.

¿Cómo recuperar los contactos eliminados en iPhone?

En cambio, si tu dispositivo es un iPhone, deberás realizar el siguiente proceso para recuperar los contactos eliminados:

Ve a iCloud.com e inicia sesión.

Luego entra en “Ajustes de la cuenta” y oprime “Avanzado”.

Posteriormente, presiona “Restaurar contactos” y elige una versión anterior de tu agenda para tenerla en tu celular.

Si tenés iPhone, presioná “Restaurar contactos” y elegí una versión anterior de tu agenda para tenerla en tu celular Shutterstock

Y el segundo método es mediante iTunes y Finder. Si has sincronizado tu dispositivo con uno de estos programas, también puedes restaurar la agenda de tu dispositivo.

Solo toma en cuenta que si optas por dicho procedimiento, se restablecerá todo el contenido de tu iPhone conforme la última copia de seguridad. Así que piénsalo bien antes de ejecutarlo.

Tip extra: tanto en iOS como en Android, es mejor guardar los contactos con una cuenta vinculada, por ejemplo la de Google. Si únicamente los almacenas en tu celular, corres el riesgo de perderlos en caso de robo o extravío.

Y siempre activa la copia de seguridad; no tienes que hacerla manual, porque sabemos que es un proceso que toma tiempo. Es preferible configurarla para que se realice de manera automática cada semana, cada quince días o incluso al mes, dependiendo de tu dispositivo.