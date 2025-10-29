Muchas personas eliminan conversaciones de Instagram que luego quieren revisar. Es por eso que hay usuarios que buscan información para saber cómo recuperar mensajes borrados en esta red social.

Cómo recuperar mensajes borrados de Instagram

Recuperar mensajes borrados de Instagram no es posible de una forma directa. Se puede lograr, en algunos casos, al solicitar una copia de seguridad de tu información directamente a la plataforma o al contactar a la otra persona y preguntarle si no cuenta con la información.

Cómo recuperar mensajes de Instagram Shutterstock - Shutterstock

La primera opción puede ser compleja para algunos usuarios. Por ello, a continuación, se detallan los pasos para este método:

1 Accede a la configuración del perfil

Para iniciar el proceso, el usuario debe abrir la aplicación de Instagram o acceder al sitio web. Para esto, se necesita utilizar el usuario (o el correo electrónico) y la contraseña. Una vez en la plataforma, la persona deberá dirigirse a su perfil y luego tocar el icono de las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha para desplegar el menú que tiene distintas opciones. Dentro de este, la persona deberá seleccionar “Tu actividad” para acceder a la gestión de datos de su cuenta en la red social.

2 Iniciar la solicitud de datos

Dentro de la sección “Tu actividad”, el usuario debe desplazarse hacia abajo hasta encontrar y seleccionar la opción “Descargar tu información”. Posteriormente, se debe tocar el botón “Solicitar una descarga”. El sistema solicitará la confirmación de la cuenta de Instagram de la cual se desean los datos, por lo que se debe verificar la cuenta y pulsar “Siguiente”.

3 Seleccionar los mensajes y el formato preferido

En la siguiente pantalla, el usuario deberá elegir la opción “Seleccionar tipos de información”. Es crucial que se marque la casilla de “Mensajes” (se pueden desmarcar otros tipos de datos si solo se busca la recuperación de las conversaciones). Una vez hecha la selección, se debe pulsar “Siguiente”. Luego, la plataforma solicitará la elección del formato de archivo (se sugiere JSON o HTML para asegurar una lectura sencilla del texto) y la calidad del contenido multimedia. Finalmente, se debe tocar “Enviar solicitud” para procesar la petición.

El paso a paso para recuperar mensajes de Instagram

4 Descargar y analizar el archivo ZIP

Instagram preparará un archivo con los datos solicitados. Este proceso puede tomar desde unas pocas horas hasta varios días. Una vez listo, el usuario recibirá un correo electrónico (a la dirección asociada a la cuenta) que contendrá un enlace de descarga. La persona deberá hacer clic en dicho enlace, descargar el archivo ZIP e introducir su contraseña de Instagram para verificar la identidad y comenzar la descarga. Al finalizar, el usuario deberá descomprimir el archivo y buscar la carpeta o el archivo denominado “messages” o similar. Al abrirlo, se tendrá acceso al historial completo de las conversaciones, incluyendo aquellos mensajes que habían sido eliminados.