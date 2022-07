Cómo saber si tu pareja intentó desbloquearte el celular a tus espaldas

Hoy por hoy, tu teléfono celular es quizás uno de los aparatos que más información tuya tiene almacenada. No solo porque allí están tus conversaciones privadas, sino también porque, probablemente, cuenta con datos sobre tus cuentas bancarias, entre otro contenido.

Debido a que no es posible tener el celular siempre en la mira, acá te contamos sobre aplicaciones que pueden ayudarte, por medio de una fotografía, a saber qué personas están intentando violar tu privacidad. Sin embargo, hay cosas que tenés tener en cuenta antes de ver el listado. En primer lugar, muchas de estas aplicaciones ofrecen versiones pagas en las que cuentan con varios beneficios, pero usualmente funcionan más que bien de manera gratuita.

Además, aunque parezca muy obvio, las aplicaciones solo funcionarán en el caso de que se dé un intento fallido de ingreso al celular. Es decir, no es que cada vez que alguien se acerque a tu teléfono quede una fotografía como registro de esto, sino que funcionarán únicamente cuando se dé un ingreso erróneo del código. Debés tener en cuenta que, por el momento, la mayoría de estas aplicaciones únicamente están disponibles para descargar en dispositivos Android y que son externas a WhatsApp o a cualquier sistema operativo.

Lockwatch

Cuando la descargues, deberás darle permisos de administrador para que pueda funcionar correctamente. Lockwatch opera de tal manera que, cuando alguien digite de manera errónea su código de bloqueo, envía de manera inmediata al correo que proporciones una fotografía de la persona tomada con la cámara frontal en el momento exacto en que intente ingresar al dispositivo.

Además, también envía la ubicación GPS de su celular, por lo que es útil en casos de intentos de robo o pérdida del teléfono.

Tercer ojo

Si sos una persona que continuamente se equivoca en la digitación de su clave y no quiere tener cientos de imágenes suyas guardadas, esta aplicación es la ideal. En Tercer ojo se puede elegir después de cuántos intentos erróneos desea que el celular tome una fotografía del intruso y además ofrece un registro de las horas en las que se desbloquea correctamente.

Algo bueno de Tercer ojo es que las fotografías no se almacenan en su carrete sino en la misma aplicación, por lo que no tiene que estar borrando constantemente imágenes que no desea tener.

Crook Catcher

Esta aplicación gratuita es bastante similar a las anteriores y te ofrece tomar fotografías a quien introduzca de manera errónea el código para desbloquear el celular.

De igual forma, le avisa por correo electrónico cualquier intento fallido y le envía la imagen de la persona que haya sido capturada ingresando a su celular. En este caso, usted puede elegir si desea o no recibir la ubicación de su dispositivo en el momento en que suceda un ingreso fallido.

Selfie al intruso

Al igual que las otras, esta aplicación también ofrece tomar una fotografía de la persona que intente acceder sin éxito a su teléfono y, aunque no tiene la opción de dar la ubicación del dispositivo, ofrece algo que las otras no.

Selfie al intruso se puede sincronizar con Google Drive para que las fotos aparezcan en una carpeta y usted pueda verlas desde cualquier otro dispositivo. En el caso de que se trate, por ejemplo, de un robo, dicha opción puede llegar a ser muy útil. Además, también ofrece la posibilidad de tomar una foto incluso cuando la contraseña se ingresa correctamente.

WTMP

La aplicación se encuentra disponible para descargar tanto en dispositivos Android como en iOS y, aunque tiene una opción ‘premium’ que incluye mayores ventajas a la hora de usarla, la versión gratuita funciona bastante bien. Según el medio Andro4all, experto en tecnología, una de las ventajas de WTMP es que consume muy poca energía, por lo que no afectará la manera en que su celular funciona.

Por lo demás, la aplicación funciona bastante similar a las otras y toma una fotografía de la persona que se equivoque al ingresar el código que desbloquea su celular. Sin embargo, según la descripción para su versión en la tienda de Apple -donde tiene una puntuación de 4,8- también puede ajustarse para que suene una alarma si alguien levanta el teléfono de cualquier superficie que sea dejado.