Cómo Taylor Swift es (sin quererlo) la nueva promotora del zoom óptico en los celulares

Taylor Swift viene (finalmente) a la Argentina. Ya es oficial: el 9 y 10 de noviembre ofrecerá sendos shows en el estadio Monumental de River como parte del The Eras Tour, que la llevará también a Ciudad de México, Río de Janeiro y San Pablo.

Lo anunció hoy al mediodía, pero ya estaba siendo tendencia en los últimos días en redes sociales por un video que se viralizó en TikTok, y que suma 27,5 millones de reproducciones desde su publicación. Publicado por @bluecheeseisfoul, el video hace gala del zoom óptico (y del digital) del iPhone 14 Pro Max, y se pregunta si no debería usarse como un aviso promocional del más reciente y poderoso smartphone de Apple.

El video generó todo tipo de reacciones, tanto por lo que expone como por lo que oculta: comienza con una toma relativamente cercana de Taylor Swift bailando en el escenario, y luego se aleja hasta el punto aparente desde el que está tomado la imagen, en una tribuna alta de un estadio, y la diferencia impacta: en el último segundo, el escenario parece estar a kilómetros de distancia.

Un video en un recital de Taylor Swift muestra la calidad de la cámara del iPhone 14 Pro Max

El iPhone 14 Pro Max un tiene un gran angular (que es la cámara que toma la imagen final, muy alejada del escenario, y genera una sensación de distancia mayor a la real) y también un teleobjetivo de 3 aumentos (un zoom 3x), que hace el primer acercamiento; a partir de allí, el acercamiento de la imagen es digital: un recorte que hace el iPhone sobre el sensor de 12 megapixeles, y que corrige mediante software, con buenos resultados (más allá de cierto temblor y falta de detalle en el video), sobre todo teniendo en cuenta la situación de poca luz.

Zoom óptico vs. zoom digital

Aquí no está de más destacar la diferencia entre uno y otro: el zoom óptico usa una combinación de lentes, y la distancia entre ellos, para hacer un acercamiento real sobre lo que capta el sensor de la cámara: como una lupa, o un telescopio, permite ver las cosas más de cerca, y apreciar más detalle en la imagen. Un zoom digital, en cambio, no agrega información a la imagen, esto es, no es capaz de generar detalle cuando el sensor original no lo captó: simplemente agranda los pixeles y, cuando puede, inserta texturas que calcula son las que se verían si el zoom fuera óptico, a veces con buen resultado, y otras simplemente con manchones de color. Con el advenimiento de la llamada fotografía computacional, el procesador de la cámara (o del teléfono) combina el zoom óptico con la mayor resolución que ofrecen las cámaras para lograr un zoom híbrido, que no es tan bueno como uno óptico, pero no tan rústico como uno convencional, para simular un acercamiento.

No son pocos los comentarios en el video de Taylor Swift que observan que hay muchísimos dispositivos con cámaras de igual calidad y mayor zoom, incluyendo el Samsung Galaxy S23 Ultra, con un zoom óptico de 10 aumentos; el vivo X80 Pro y el Pixel 7 Pro tienen teleobjetivos de 5 aumentos, por ejemplo. En el caso del Galaxy S23 Ultra, la compañía asegura que puede ofrece un zoom digital de 100 aumentos, pero es más una cuestión promocional que una ventaja: arriba de los 30x rara vez ofrece algo que no pueda obtenerse con Photoshop y un poco de paciencia.

De hecho, no tardaron en aparecer otros videos del tour de Taylor Swift que comparan la cámara del iPhone 13 (no aclara, pero si tiene 3x de zoom es un iPhone 13 Pro Max) con la del Samsung Galaxy S23 Ultra, como este de @taytaymichay.

Una fan de Taylor Swift comparó el zoom del iPhone 13 con el del Samsung Galaxy S23 Ultra

Por supuesto, el teleobjetivo de una cámara no deber ser lo único para evaluar al momento de elegir un smartphone, pero sí demuestra ser un elemento que agrega muchísima ductilidad a la cámara del equipo, y no debería ser descartada como algo anecdótico.

Por ahora, no obstante, los zoom ópticos son fijos. es decir, tienen un determinado aumento, producto de la combinación y posición de sus ópticas, y cualquier punto intermedio se simula por software (por lo que al momento de tomar una foto suele haber una sutil diferencia de calidad en la imagen entre el aumento óptico y cualquier otro, aunque sea menor), algo que LG quiere cambiar con un módulo para cámaras que presentó a fin del año pasado, y que ofrece un zoom óptico variable, como en las cámaras convencionales: es un diseño que permite cambiar a voluntad la posición de las ópticas para ofrecer más o menos aumento, y tener siempre un foco claro en cualquier posición entre (dice la compañía) 4 a 9 aumentos. Falta, claro, que algún fabricante de celulares lo incorpore.