Taylor Swift en la Argentina: la cantante confirmó dos shows en River

Fue un anuncio que se hizo esperar, pero finalmente este viernes al mediodía la cantante Taylor Swift reveló en sus redes oficiales las fechas de su gira que la traerán a nuestro país. La cita será en el estadio River Plate, los días 9 y 10 de noviembre.

“ ¡Realmente emocionada de decir esto! México, Argentina y Brasil: ¡Les traemos el Eras Tour este año! ”, escribió en sus redes sociales, donde también anticipó que Sabrina Carpenter será su artista soporte en este tramo de la gira que comenzará el 24 de agosto en México, continuará por Buenos Aires en noviembre para culminar en Río de Janeiro (el 18 de noviembre) y San Pablo (el 25 y 26 de noviembre).

Las entradas tendrán una preventa para clientes del Banco Patagonia a partir del lunes 5 de junio a las 10, por 24 horas o hasta agotar stock, lo que suceda primero. La venta general con todos los medios de pago iniciará el martes 6 a las 10, a través de AllAccess.com.ar .

El fenómeno Midnights

Taylor Swift lanzó Midnights, su décimo álbum de estudio, en octubre de 2022 instagram @taylorswift

Cuando se podía estimar que la artista había alcanzado su pico de popularidad con las regrabaciones de Fearless (Taylor’s Version) y de Red (Taylor’s Version), la cantante y compositora sorprendió con un anuncio en los premios MTV 2022: el lanzamiento, el 21 de octubre de ese mismo año, de Midnights, su décimo álbum de estudio y el más exitoso de una carrera que comenzó en 2006 con el homónimo Taylor Swift . La estrategia previa al lanzamiento del trabajo que la consagró como un fenómeno infrecuente en el panorama del pop actual fue clave. La estética parecía indicar que se iba a tratar de un álbum con toques folk, reminiscente a figuras como las de Joni Mitchell y Carole King.

La estética Midnights UNIVERSAL

Finalmente, cuando Midnights fue lanzado con una campaña que además incluyó el anuncio, siempre “a la medianoche” de los títulos de las trece canciones, quedó claro que si hay algo que Swift sabe hacer es generar un golpe de efecto. El disco, producido por su estrecho colaborador, Jack Antonoff, retomaba el synth pop de 1989 (”Question...?”, por ejemplo, retoma el comienzo de “Out of the Woods”), ese álbum repleto de hits cuya regrabación es una de las más esperadas por sus seguidores.

El disco logró ocupar los 10 primeros puestos del listado de Billboard en una misma semana, convirtiendo a Swift en la primera artista en conseguir dicha hazañ a, con el single “Anti-Hero” a la cabeza, acompañado de un video dirigido por la propia cantante, quien desde “The Man” hasta la actualidad se pone detrás de cámara para todos sus videoclips. De hecho, postuló el cortometraje “All Too Well (10 Minute Version)” para los premios Oscar de este año y ya tiene un proyecto más ambicioso en carpeta: dirigir un largometraje.

Por otro lado, Midnights contó con una versión “3 AM”, en la que se incluyeron temas compuestos por Swift junto a Aaron Dessner, integrante de la banda indie The National y nuevo productor estrella , quien fue clave en el giro de timón que dio la cantante con los discos “pandémicos”, Folklore y Evermore, con los que se movió de su zona de confort, con letras menos autorreferenciales y más ligadas a las fábulas y anécdotas que no tenían -al menos así ella lo ha expresado- guiños a su propia vida.

Con Folklore obtuvo el Grammy al mejor disco del año y se erigió como la primera mujer en ganar esa categoría en tres ocasiones: previamente lo había logrado con Fearless y con 1989.

Tras ese aclamado “renacimiento” en una industria en la que es difícil mantenerse vigente, con Midnights hubo un notorio regreso a las fuentes, con composiciones en las que Swift reflejó sus pensamientos en trece noches de desvelo. Así, canciones como “Maroon”, “Bejeweled” y “Midnight Rain” podrían relacionarse con su sorpresiva ruptura con el actor británico Joe Alwyn, mientras que “You Are On Your Own, Kid” se siente más lejana, un recuerdo de sus inicios en la escena country.

Taylor Swift interpreta canciones de Fearless en The Eras Tour Getty Images

Asimismo, el disco cuenta con la colaboración de Lana Del Rey en “Snow on the Beach”, canción coescrita por la artista detrás de Norman f*****g Rockwell, que tuvo una segunda versión con una estrofa interpretada por Lana y arreglos acorde a su exploración sonora; en tanto, la rapera Ice Spice fue convocada por Swift para un remix de “Karma”, el tercer single del disco y sucesor de “Lavender Haze”, el magnético opener inspirado por la serie Mad Men.

Speak Now (Taylor’s Version), lo que se viene

Tras el éxito que cosechó con sus dos primeras regrabaciones , Swift anunció, en pleno show en Nashville, el 5 de mayo, que el 7 de julio saldrá su versión de Speak Now, uno de los discos más importantes de su carrera: todos los temas fueron escritos por ella, sin coautores . “Speak Now lo escribí yo sola entre los 18 y los 20. La canciones que llegaron en ese momento de mi vida estuvieron marcadas por honestidad brutal, confesiones sin filtro en diarios y tristeza salvaje. Amo este disco porque cuenta una historia de crecimiento, de agitación, de vuelo y caída, y de estar vivo para hablar de ello”, escribió Swift en sus redes cuando también reveló la portada de su tercera regrabación.

Taylor Swift en la era Midnights de sus shows Getty Images

De acuerdo a las pistas que ha dejado en el video de “Karma”, los próximos discos que contarán con su versión -es decir, de los cuales Swift tendrá los derechos, como Fearless, Red, Lover, Folklore, Evermore y Midnights- serán 1989 y Reputation, el álbum que marcó un momento bisagra en su vida (registrado en el documental de Netflix, Miss Americana), un regreso que oscilaba entre la oscuridad de la venganza contra los “enemigos” de la industria (Kanye West, Scooter Braun) y el alivio que le brindó el apoyo de su entonces pareja.

En las últimas semanas, se vio a la cantante ingresando a los estudios Electric Lady en cada impasse de su tour (en algunas ocasiones, con Phoebe Bridgers , con quien interpreta “Nothing New” y Zoë Kravitz, coautora de “Lavender Haze”) , por lo que un nuevo anuncio sería inminente.

Como explicó Dessner sobre su colaboración con Swift, impensada para muchos (la artista es parte del último álbum de The National, First Two Pages of Frankenstein, con el tema “The Alcott”), se trata de un proceso que nunca termina. “Nunca dejamos de mandarnos cosas, yo le envío una melodía y ella me manda una letra rápido, es algo que sigue”, expresó el productor con quien Swift ha concebido algunas de sus mejores composiciones del “lado B” de Midnights: “The Great War” y “Would’ve, Could’ve, Should’ve”.

Su naturaleza prolífica es lo que marca The Eras Tour, lo que atraviesa sus discos con el orgullo por el camino recorrido y por la certeza de lo que se viene.