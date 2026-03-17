Conectividad satelital: la infraestructura que acelera la digitalización del Oil & Gas

La transformación digital de la industria del petróleo y el gas está redefiniendo el rol de la conectividad. En un sector donde gran parte de las operaciones se desarrollan en yacimientos alejados, áreas sin infraestructura terrestre o plataformas offshore, el acceso a internet y la transmisión de datos en tiempo real se vuelven claves para sostener la operación.

En ese contexto, Movistar Empresas avanza con la expansión de Movistar Link, su servicio de conectividad satelital de órbita baja, diseñado para operar en entornos donde las redes tradicionales no llegan. La tecnología permite conexiones de alta velocidad y baja latencia, lo que habilita no solo la comunicación básica, sino también la gestión remota de sistemas, el monitoreo de equipos y la centralización de información en centros de control.

Hoy, cerca del 30% del parque instalado de Movistar Link corresponde a la industria de petróleo y gas, uno de los segmentos con mayor nivel de adopción dentro del negocio corporativo. La compañía estima que esa participación seguirá creciendo durante 2026, impulsada por la expansión de operaciones en zonas remotas, la incorporación de nuevas tecnologías y la necesidad de monitoreo permanente.

Las aplicaciones de esta conectividad abarcan desde la supervisión de operaciones de perforación y el control de ductos o estaciones remotas hasta la instalación de cámaras de seguridad y el monitoreo de variables operativas y ambientales. A esto se suma el crecimiento del Internet de las Cosas (IoT), con sensores que permiten anticipar fallas y avanzar hacia esquemas de mantenimiento predictivo. El resultado es una reducción de tiempos de inactividad, menores costos operativos y decisiones más rápidas basadas en datos.

“La conectividad hoy es la base que permite digitalizar las operaciones. No solo facilita el acceso a internet, sino que habilita el monitoreo en tiempo real, la gestión remota y una mayor eficiencia en toda la cadena productiva”, explicó Florencia Rodríguez, gerente de Marketing GTM de Movistar Argentina.

El impacto también se refleja en la organización del trabajo. Muchas tareas que antes requerían traslados o intervenciones presenciales pueden resolverse de forma remota, lo que optimiza el uso del tiempo del personal y permite que los equipos se concentren en actividades críticas y de mayor valor.

En una industria que opera con altas presiones, materiales inflamables y equipamiento de gran escala, el acceso permanente a información en tiempo real también cumple un rol clave en materia de seguridad. El monitoreo continuo permite detectar anomalías de forma temprana y actuar antes de que se conviertan en incidentes, además de mejorar la gestión de emergencias y el seguimiento del personal en campo.

Al mismo tiempo, las soluciones satelitales funcionan como complemento y respaldo de las redes terrestres. En muchos proyectos, la conectividad se integra con redes 4G y 5G, permitiendo construir arquitecturas más robustas: mientras las redes móviles cubren áreas operativas específicas, el satélite extiende el alcance hacia zonas sin infraestructura y asegura la continuidad del servicio ante fallas o contingencias.

Como parte de su estrategia, Movistar Empresas busca consolidar a Movistar Link como una solución clave dentro de su portafolio empresarial, con foco en industrias que operan en entornos complejos o con cobertura limitada. La compañía prevé un crecimiento del 40% de su parque instalado total hacia finales de 2026, en línea con su apuesta por fortalecer el negocio de conectividad satelital y acompañar el proceso de transformación digital del sector productivo.

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