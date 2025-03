No más bots: Razer y World quieren cambiar cómo y contra quién jugás videojuegos

Razer y World anunciaron un nuevo esfuerzo conjunto para combatir lo que, para mucha gente, es un flagelo: los bots que pueblan las plataformas online de videojuegos. Algo saben ambas compañías del tema: Razer, como fabricante de equipos y accesorios para jugar videojuegos; World, como la desarrolladora de una herramienta que permite identificar personas humanas online (es decir, reconocerlas como tales y no como una inteligencia artificial), y como el fabricante de los polémicos orbes que escanean el iris de los voluntarios que quieren tener su “prueba de humanidad”, el World ID.

Según un comunicado publicado hoy, Razer usará la tecnología de World para identificar a sus usuarios. “El nuevo Razer ID verificado por World ID es una tecnología de prueba de humanidad e inicio de sesión única que permitirá demostrar que hay una persona real detrás de cada cuenta Razer ID, mejorando la confianza y la seguridad en el espacio digital. Razer ID será así el sistema SSO unificado para iniciar sesión en todos los servicios y software de Razer dentro de su ecosistema, que incluye un potenciador de juegos, una herramienta unificada de configuración de hardware basada en la nube para personalizaciones completas, servicios de pago en juegos y un programa de recompensas."

Una de las opciones que tendrá la difusión de esta “prueba de humanidad” es crear sesiones de juegos en la que solo participan humanos, algo ideal para los juegos masivos en línea; muchos desarrolladores de juegos usan bots para poblar zonas no tan populares de sus juegos, pero no todos los jugadores ven esto con buenos ojos: lso bots no suelen tener la misma calidad jugando que una persona.

De hecho, una encuesta realizada por Tools for Humanity (la compañía detrás de World ID y la criptomoneda Worldcoin) en América latina, con casi 50.000 participantes, revela que 9 de cada 10 argentinos han tenido encuentros con bots y más del 80% quiere identificar si juega contra un bot cuando está online. El 60% de los encuestados considera que los bots hacen el juego menos justo, y 7 de cada 10 opina que arruina la experiencia de juego.

La IA llegó para quedarse

Esta herramienta no va en contra del uso de la inteligencia artificial en los videojuegos, que se está probando tanto para la generación procedural de escenarios únicos en el momento en que los visitamos, como para hacer que los NPC (esos personajes de un juego que hacen avanzar el argumento básico y nos encomiendan misiones) sean más realistas.

Todo eso llegó para quedarse, lo mismo que el uso de la IA para crear un contrincante (el “jefe” a superar en un nivel) que tenga movimientos y reacciones con mayor variedad, o el uso de inteligencia artificial para doblar las voces de los personajes: acá se trata de identificar a los bots que compiten con nosotros por un mismo objetivo (ganar la partida).

Según Wei-Pin Choo, director corporativo de Razer, “construir una comunidad verificada es clave para un juego limpio. Para fomentar la competencia justa, los desarrolladores deben poder crear experiencias de juegos confiables, solo para humanos, que mantengan a los bots de IA fuera.” “World ID permite a los jugadores distinguir entre interacciones humanas auténticas y contenido generado por IA, todo mientras se protege su privacidad”, dijo Tiago Sada, Director de Producto de Tools for Humanity.

Tokyo Beast, el primer juego con Razer ID

El nuevo Razer ID tendrá su primera integración con Tokyo Beast, un juego para iOS y Android ambientado en la ciudad futurista de Tokio en el año 2124, donde los humanos conviven con androides muy sofisticados. “Una cuenta verificada por un humano es crucial para este juego, ya que resalta la autenticidad del proyecto y protege a los jugadores de los bots, estafas y desinformación, especialmente porque el juego permite a los jugadores coleccionar NFTs únicos y experimentar una fusión dinámica de propiedad digital con un juego inmersivo”, aclara el comunicado.

Para poder usar esta plataforma (Razer ID) los usuarios deberán tener una cuenta de World ID y verificarse como humanos; la identificación es anónima, y solo genera una “prueba de humanidad”. La Argentina es uno de los países donde ya funciona.





