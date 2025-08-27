CourierTDF: ya está online la primera tienda para importar tecnología desde Tierra del Fuego

El nombre lo dice todo: CourierTDF es la primera tienda online que permite comprar productos directo a Tierra del Fuego e importarlos al territorio nacional, siguiendo el anuncio que hizo el Gobierno en mayo último y que reglamentó en junio de este año, y que incluye ventajas impositivas para los productos que se compren en la isla desde el resto del país, y que busca darle mayor competitividad a las plantas instaladas en el sur frente a la competencia de la tecnología importada.

El sitio fue montado por el grupo Mirgor, por lo que solo promociona los productos de marca propia y de socios comerciales. Y permite, en esta primera etapa, “comprar en Tierra del Fuego a precio de otro país” celulares, televisores y monitores.

Promete 12 meses de garantía y envío express desde la isla al continente: tarda dos días y el envío tiene un costo de 25, 35 o 96 dólares, según si se trata, por ejemplo, de un celular o un televisor, y es por bulto .

Los precios están en dólares, y la tienda aclara que venderá un máximo de tres unidades de un producto por año.

Así se ve el sitio de CourierTDF, la primera tienda que permite importar tecnología de Tierra del Fuego al continente con el sistema courier con ventajas impositivas que anunció el Gobierno

Los límites a las compras

Según explica el sitio, la compra “puede ser de hasta 3 unidades de un mismo tipo de producto; cada envío no debe superar los US$3000; se debe tener clave fiscal y domicilio fiscal electrónico registrado; este régimen no aplica a la provincia de Tierra del F​uego." Todas las demás provincias están habilitadas para comprar en la tienda.

Además, “solo es posible agregar productos del mismo vendedor en una misma compra”.

Los precios publicados son en dólares y en un solo pago por lo que (según dicen en la tienda) se deberá “contar con una cuenta en dólares, con saldo suficiente para poder completar la compra. La tarjeta de débito tiene que estar asociada a la cuenta en dólares. El límite de compra es puesto por el banco, y ese límite es único tanto para pesos como para dólares."

Algunos precios de ejemplo

Televisor de 55 pulgadas marca Qüint con resolución 4K y Google TV integrado tiene un precio de 389 dólares. La propia Mirgor vende ese televisor en su tienda (Diggit) a 599.999 pesos, en cuotas.

Televisor Samsung, de 85 pulgadas, 4K y con un panel QLED, tiene un precio en la tienda de 2289 dólares; el precio en Mercado Libre ronda los 4 millones de pesos; Samsung ya no vende ese modelo en su tienda

Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra tiene un precio en la tienda de 1439 dólares para la versión de 256 GB; un Galaxy S25+ de igual capacidad, 1139 dólares; un Galaxy S25, 949 dólares. En su tienda, Samsung vende esos modelos a 3,1 millones de pesos, 2,5 millones y 2 millones de pesos, respectivamente. En Amazon, con envío directo a la Argentina, el Galaxy S25 Ultra tiene un precio de 1378 dólares; el Galaxy S25+, US$1266 dólares.

Monitor Samsung M70B de 32 pulgadas con funciones de Smart TV, tiene un precio en la tienda de 429 dólares. En Mercado Libre tiene un precio oficial de $949.000 pesos, pero se consigue por 600.000 pesos; el monitor se consigue en Amazon por menos de 400 dólares, pero no tiene envío al país.

Como se dijo, en el caso de CourierTDF hay que agregar el costo de envío, de entre 25 y 96 dólares.