Últimamente, las herramientas de Inteligencia Artificial han sido una constante fuente para indagar sobre diferentes temas que le incumben al ser humano. Los hábitos diarios son una preocupación para muchas personas, pues por el trabajo y el estudio no pueden establecer horarios específicos para comer, dormir o hacer ejercicio. La Inteligencia Artificial estableció cuáles son los horarios en los que una persona debería despertarse para tener un día productivo. Acá te contamos.

Tras preguntarle a la herramienta ChatGPT sobre cuál sería la mejor hora para despertarse todos los días, esta se refirió a que esto depende de las rutinas de cada persona, la hora en la que se acuesta, las necesidades de la persona y sus actividades durante el día.

Sin embargo, menciona que la mejor hora para despertarse y así beneficiar el ciclo circadiano es entre las 6 y las 8 de la mañana.

Un buen descanso propia una rutina productiva. Según ChatGPT despertarse entre las 6 am y las 8 am sería un buen hábito para mejorar el rendimeinto (Fuente: Pexels)

Puesto que el dormir es una de las actividades que más reconforta y que existen estudios que registran que tener un buen descanso incide incluso en mantener un peso saludable, estos son algunos consejos para tener una buena higiene del sueño.

De acuerdo con el portal Medline Plus, lo primero que debés tener en cuenta es acostarte siempre a la misma hora, para que tu cerebro y el cuerpo en general se relaje y se prepare para descansar.

Así mismo, si no podés conciliar el sueño, no te quedes acostado, por el contrario, levantate y dirigite a otro lugar de la casa, para que la cama no se convierta en un lugar que produzca estrés.

Antes de acostarte, leé un libro. Esta es una actividad que puede relajarte y prepararte para tu momento de descanso.